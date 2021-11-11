Україна посилює кордон з Білоруссю через мігрантів

Україна направила 8,5 тисячі військовослужбовців та поліцейських до кордону з Білоруссю "на напрямках потенційного руху мігрантів". Про це у четвер, 11 листопада, повідомила пресслужба МВС України.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час візиту до прикордонних територій у Волинській області зазначив, що це "потужне угрупування" складатиметься з трьох тисяч військослужбовців Державної прикордонної служби, 3,5 тисячі - з Нацгвардії та двох тисяч - із Нацполіції. "Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", - повідомив він.

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"Інтелектуальний кордон"

За словами глави МВС, Україна загалом потребує будівництва надійного кордону, аби комплексно вирішити можливу проблему з мігрантами. "Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести "інтелектуальний кордон" з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 мільярдів гривень. Ці кошти буде виділено з бюджету", - зазначив Денис Монастирський.

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Тим часом голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив у четвер, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає, а ситуація "стабільна та контрольована". "Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", - повідомив Дейнеко.

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Жорстка чи гнучка реакція?

Днем раніше міністр Монастирський заявляв, що реакція українських правоохоронців на можливе повторення сценарію з мігрантами на білорусько-польському кордоні буде "чіткою, жорсткою, коректною у межах закону у межах закону про захист держрубежу".

Тим часом, у організації Human Rights Watch закликають МВС та інших силовиків утриматися від жорсткої позиції. "Було би доцільніше проявити гнучкість і надати людям допомогу замість того, аби підтримувати мілітаристську риторику, бо це призведе до ескалації ситуації, а градус напруги треба знизити", - сказала у коментарі DW старша дослідниця HRW по Європі і Центральній Азії Юлія Горбунова. Вона зазначила, що колективне видворення людей при перетині кордону недопустиме відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

"Якщо кордон переходять нелегально, немає зобов'язань приймати людей. Якщо людина при перетині кордону скаже, що хоче попросити притулку в цій країні, то її не мають права видворяти", - уточнила експертка.