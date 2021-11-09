Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі: що можуть зробити ЄС і НАТО

Новини про те, що тисячі мігрантів намагаються потрапити з території Білорусі до Польщі, стали головною темою, яку обговорюють політики та дипломати в Брюсселі. Хоча міграційна криза, в організації якої Захід звинувачує Олександра Лукашенка, почалася у червні, у Євросоюзі поки не змогли знайти способів вирішити її. DW пояснює, які інструменти має у своєму розпорядженні ЄС та чи може щось зробити НАТО.

ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Лукашенка у листопаді

Найочевиднішим інструментом у руках Євросоюзу є санкції. У вересні стало відомо, що ЄС готує п'ятий пакет обмежувальних заходів. Очікується, що він зосередиться на особах і компаніях, відповідальних за переправляння мігрантів з країн Близького Сходу, Африки й Азії до ЄС через територію Білорусі. Міністри закордонних справ ЄС обговорять новий пакет на засіданні у Брюсселі 15 листопада. Цього дня їх можуть і ухвалити, якщо всі 27 держав об'єднання до того часу домовляться про всі деталі.

Дві третини комерційного флоту "Белавіа" - літаки, взяті у лізинг у західних компаній

Хто саме опиниться у санкційному списку, невідомо. Але очікується, що серед них будуть турфірми, які організовують поїздки мігрантів до Білорусі. Головним же питанням є санкції щодо авіакомпаній, які літають до Мінська. Найактивніше обговорюють обмеження стосовно "Белавіа". Жодна з країн ЄС не висловлювалася принципово проти цього, але запеклі дискусії точилися довкола того, якими будуть ці санкції. Справа в тому, що дві третини комерційного флоту "Белавіа" становлять літаки, взяті у лізинг у західних компаній, зокрема з Ірландії. Офіційний Дублін підтримав заборону лізингу для "Белавіа" у майбутньому, але ось розірвання чинних контрактів називав складним питанням.

Санкції можуть не обмежитися однією лише "Белавіа". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС розгляне питання запровадження санкцій щодо "авіаліній з третіх країн, які залучені до нелегального перевезення людей". Як відомо, до Білорусі літають й інші компанії, наприклад, сирійська Cham Wings здійснює рейси з Дамаска.

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Захист кордонів ЄС і Frontex

Для швидкого реагування на кризи, котрі виникають на його кордонах, у ЄС діє агентство Frontex. Литва ще у червні попросила його про допомогу. І зараз у країні задіяні кілька десятків співробітників агентства. Вони також залучені у Латвії.

Однак Польща відмовляється просити допомоги у Frontex, аргументуючи це тим, що у неї достатньо власних сил і ресурсів для захисту своїх кордонів. Це підтверджують цифри. Глава МВС Польщі Маріуш Камінський очікує, що від 2000 до 4000 мігрантів спробують перейти кордон з боку Білорусі. Варшава вже розмістила на ній 15 000 солдатів на допомогу прикордонникам. У Польщі є ще резерви, адже лише у її збройних силах служать близько 100 000 військових. Водночас чисельність усього персоналу Frontex складає лише понад 1400 співробітників, з яких більше 600 - прикордонники.

Польські солдати на кордоні з Білоруссю

Ті, хто закликає Варшаву погодитися на допомогу ЄС, передусім занепокоєні ситуацією з правами людини на білорусько-польському кордонів. Однак керівництво як самого ЄС, так і його країн-членів переважно утримуються від критики дій Варшави. Сама ж влада Польщі постійно наголошує, що захищає не лише свої кордони, але і весь Євросоюз.

Для цих тверджень є підстави, адже ні для кого не є таємницею, що кінцева ціль мігрантів - потрапити не до Польщі чи Литви, а до країн Західної Європи, передусім Німеччини.

Шарль Мішель відвідав Варшаву 10 листопада та зустрівся з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким

Крім того, Польща, Латвія та Литва споруджують паркани на кордоні з Білоруссю. І вони хотіли би, щоб ЄС приєднався до фінансування цих проєктів. Утім, ця тема побудови мурів дуже спірна. Фон дер Ляєн раніше виключила надання коштів на таке спорудження. Утім, президент Європейської Ради Шарль Мішель цього тижня заявив, що дискусія про європейське фінансування "фізичної інфраструктури" на кордоні триває.

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Євросоюз веде діалог з країнами походження мігрантів

Білорусь не має спільних кордонів з жодною країною походження мігрантів. Тому Брюссель намагається переконати держави, звідки мігранти прилітають до Білорусі, зупинити цей потік. Поки єдиним великим успіхом було рішення Іраку призупинити авіасполучення з Мінськом до кінця цього року. Чергову спробу переконати інші країни наслідувати Багдад здійснить один із заступників керівниці Єврокомісії Маргарітіс Схінас. У які саме країни він полетить, поки що не оголосили.

При цьому в Єврокомісії повідомили, що зверталися з таким проханнях до понад десяти країн, зокрема Туреччини, Єгипту, ОАЕ, Грузії, Таджикистану, Камеруну, Пакистану. Крім того, у Брюсселі моніторять дії ще близько 20 країн. Серед них - Сирія, Іран, Індія, Венесуела, Нігерія, Азербайджан, Казахстан, а також Росія. За чим саме слідкують в Єврокомісії? За частотою рейсів, заповненістю літаків, за тим, скільки вильотів організовують до Білорусі та скільки - у зворотному напрямі, пояснили в пресслужбі.

Фон дер Ляйен також заявила, що Єврокомісія працюватиме з ООН над тим, "як запобігти розкручуванню гуманітарної кризи та забезпечити можливість того, щоб мігранти могли бути безпечно повернуті до країн їхнього походження за підтримки їхньої національної влади". Утім, у ЄС великі труднощі з поверненням мігрантів до держав їхнього походження або транзиту уже багато років, бо це можливо лише за згоди таких держав.

Чи може НАТО допомогти зупинити мігрантів?

10 листопада ситуацію на кордоні обговорила Північноатлантична рада. Чиновник НАТО заявив DW, що країни Альянсу запевнили у солідарності Варшаву та інші держави, яких торкнулася міграційна криза на кордонах с Білоруссю. "НАТО готове надати подальшу підтримку нашим державам-членам та підтримати безпеку в регіоні", - додав чиновник.

Що саме може НАТО зробити у нинішній ситуації? Про жодне відправлення військ Альянсу до Польщі не йдеться, адже у цій кризі нема воєнної складової. З іншого боку, у вересні НАТО відрядила до Литви групу експертів з реагування на гібридні загрози - про це попросив Вільнюс.

Про що ж зараз Варшава просить НАТО, так це про політико-дипломатичну підтримку. А саме, щоб Альянс використав свої зв'язки з країнами-партнерами, зокрема на Близькому Сході, та переконав їх зупинити польоти до Білорусі, повідомив DW польський дипломат на умовах анонімності.