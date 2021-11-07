Намети на кордоні із Польщею. Що змінилося у білоруському прикордонні

Кам'янецький район, розташований на околицях знаменитої Біловезької пущі, не належить до ключових територій на білорусько-польському кордоні. Потрапити звідси до сусідньої країни легально можна лише через автодорожній пункт пропуску "Піщатка": зараз він переважно порожній через коронавірусні обмеження, введені для виїзду громадян Білорусі. Проте вже другий місяць жителі прикордонних сіл із тривогою поглядають у бік західних рубежів.

Заборонена зона стала доступною

50-річний водій Михайло (ім'я змінено - Ред.) живе у селі Оберовщина та працює у місцевому сільгосппідприємстві. Від його будинку до кордону з Польщею трохи більше п'яти кілометрів, але цьому факту чоловік ніколи не надавав великого значення.

Попереджувальний знак у прикордонній смузі між Білоруссю та Польщею

"Кордон поруч, але його там законним чином не перейдеш: для цього треба їхати на "Піщатку", до якої вісім кілометрів", - каже Михайло і зазначає, що його односельці цінують ці місця з іншої причини. Доступ для приїжджих був обмежений через наявність прикордонної смуги, а тому ходити в ліс по гриби та ягоди фактично могли лише місцеві жителі.

Останнім часом нічого у білоруському законодавстві щодо відвідин прикордонної смуги громадянами Білорусі та іноземцями не змінилося. Щоб сюди потрапити, треба попередньо звернутися до відповідної прикордонної служби, повідомити про свої наміри та отримати перепустку. Порушникам цих правил загрожує штраф та навіть депортація.

"Тут у кожного є номер телефону найближчої прикордонної застави: якщо хтось помічав чужого, то дзвонили одразу ж", - розповідає Михайло. Однак восени цього року в прикордонні стали з'являтися десятки людей, які приїхали з Іраку та інших країн.

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Звідки намети на кордоні?

За словами Михайла, у самій Оберовщині мігрантів поки що не помічали, натомість у сусідні села Кам'янецького району вони вже заглядають. "Знаю, що начальник районної міліції до сільради приїжджав: йому питання ставили, оскільки люди турбуються за свою безпеку", - каже селянин.

Колючий дріт на кордоні між Білоруссю та Польщею

Хоча місцева державна преса вкрай скупо висвітлює ситуацію на кордоні, про виїзний прийом начальника Кам'янецького РВВС Віктора Водчиця в районній газеті справді з'явилася невелика замітка. За словами голови місцевої міліції, дії мігрантів у районі перебувають під пильним контролем. "Вони розбивають наметові табори і чекають на можливість продовжити свій шлях до Європи. В іншому випадку будуть повернуті до своїх країн", - заявив Віктор Водчиц.

При цьому з публікації залишилося незрозумілим: хто дозволив мігрантам ставити намети на кордоні та як можна легально потрапити до Польщі поза пунктом пропуску.

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Чи полетять мігранти через інші аеропорти?

Колишній брестський прикордонник Сергій розповів DW, що продовжує спілкуватися зі своїми колишніми колегами та співчуває їхньому нинішньому становищу. "Білоруські прикордонники сьогодні - просто виконавці чиїхось провокаційних планів. Спочатку слабкою ланкою вважався кордон Литви, у напрямку якого намагалися відправляти мігрантів. Тепер ситуація загострюється на підступах до Польщі", - зазначає Сергій.

Польські прикордонники

При цьому у великих містах на кордоні з цією країною - Гродно та Бресті - потенційних нелегалів особливо не помітно. Після прильоту до Мінська та недовгого перебування у білоруській столиці мігрантів везуть прямо у прикордоння. Ситуація може змінитися, якщо здійсняться припущення, що авіарейси з країн Близького Сходу почнуть здійснюватися не лише до Мінська, а й до регіональних аеропортів, розташованих в обласних центрах Білорусі. Поки що ж у брестському аеропорту можливість таких польотів не підтвердили: наприкінці жовтня тут завершилася програма чартерних рейсів на курорти до Тунісу та Єгипту, а нових напрямків не оголошено.

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Пошук винних у кризі на кордоні

Випадково чи ні, але загострення ситуації на польській ділянці кордону пов'язують із тим, що на початку жовтня в районі Бреста побували одразу кілька керівників білоруських силових відомств. Мета їхнього візиту була озвучена як вирішення проблем незаконної міграції.

Так, державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович відвідав прикордонні застави саме у Кам'янецькому районі та заявив представникам державних ЗМІ, що тепер Білорусь "фактично сама змушена протистояти незаконній міграції, захищаючи інтереси європейських сусідів".

За його словами, білоруське прикордонне відомство неодноразово звертало увагу європейських партнерів на те, що необхідно розморозити згорнуті проєкти транскордонного співробітництва. Однак ці пропозиції, як зазначив Вольфович, були проігноровані. "По суті, міграційна проблема стала для колективного Заходу зручним приводом для перекладання на білоруську сторону наслідків своїх недалекоглядних дій", - повідомив держсекретар Ради безпеки.

Співрозмовник DW з кола колишніх прикордонників вважає, що у світлі подій, що відбуваються, довіра між прикордонними відомствами Білорусі та сусідніх країн серйозно підірвана. "Справа навіть не у появі колючого дроту: було багато інших спільних проєктів, спрямованих, наприклад, на спрощення процедури переходу кордону мешканцями сусідніх територій. І постраждалими від міграційної кризи стануть і вони", - переконаний Сергій.