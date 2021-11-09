Ситуація на кордоні з Білоруссю загрожує безпеці ЄС - польський прем’єр

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці та стабільності всього Євросоюзу. Про це він заявив у вівторок, 9 листопада, у Twitter.

За словами глави польського уряду, охорона кордону країни є національним інтересом Польщі, але "сьогодні на карту поставлено стабільність і безпеку всього ЄС".

Крім того, він назвав ситуацію на кордоні з Білоруссю "гібридною атакою" режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка. "Нас не залякати, ми захищатимемо мир у Європі з нашими партнерами з НАТО та ЄС", - запевнив він.

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Литва запроваджує надзвичайний стан

Через міграційну кризу на зовнішніх кордонах ЄС з Білоруссю надзвичайний стан у прикордонній зоні з півночі 10 листопада запроваджує Литва. Уряд схвалив відповідну пропозицію МВС та передав її на розгляд парламенту країни.

Режим надзвичайного стану діятиме місяць уздовж усього литовсько-білоруського кордону, в пунктах реєстрації та утримання біженців, а також навколо них. Напередодні в одному з таких пунктів сталися заворушення, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

"Ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, і це, звісно, означає, що нам потрібно готуватися до таких самих вторгнень і нападів", - заявила глава МВС Литви Агне Білотайте. Вона вказала, що необхідно посилити безпеку кордонів. Свої плани міністерка має намір обговорити і з німецьким колегою Горстом Зеегофером (Horst Seehofer).

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Напружена ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Зранку у вівторок Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці через напружену ситуацію з мігрантами.

Напередодні влада Польщі, а також Литви розпорядилась посилити силовиками охорону кордону з Білоруссю. Там опинилася велика група мігрантів, які мали намір потрапити до ЄС. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху групи. Мігранти рухались у бік Кузниці.

Як повідомлялося, з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

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