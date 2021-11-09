Польща закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці

Від 7-ї ранку вівторка, 9 листопада, Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці. Про це повідомляється насайті польського прикордонного відомства.

На переході зупинений рух в обох напрямках "до подальших розпоряджень". Автомобілям та подорожнім пропонують скористатись іншими прикордонними переходами у Корощині та Бобровниках.

Рішення про закриття переходу ухвалено польською стороною через "ситуацію, що склалась на польсько-білоруському кордоні".

Читайте також: "Білоруський маршрут": як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

Нагадаємо, напередодні влада Польщі, а також Литви розпорядилась посилити силовиками охорону кордону з Білоруссю. Там опинилась велика група мігрантів, які мали намір потрапити до ЄС. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху групи. Мігранти рухались у бік Кузниці.

Як повідомлялось, з кінця травня Білорусь не перешкоджає нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.