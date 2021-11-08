Польща та Литва посилюють кордон: з Білорусі прямують сотні мігрантів

Влада Польщі та Литви вирішила у понеділок, 8 листопада, посилити охорону силовиками кордону з Білоруссю після появи інформації про направлення туди групи з сотні мігрантів, які хочуть потрапити до Європейського Союзу.

"Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група мігрантів зібралася у Білорусі, неподалік від кордону з Польщею. Вони попрямували до кордону і намагатимуться масово потрапити до Польщі", - написав речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter. Він також додав до свого допису відео, що підтверджує ці дані. За його словами, люди знаходяться під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначають напрямок руху групи.

У зв'язку з цим Польща збільшила охорону кордону з Білоруссю до 12000 солдат, а добровольчі сили територіальної оборони приведені у стан бойової готовності, повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. "Разом зі службами міністерства внутрішніх справ ми готові захищати польський кордон", - написав він у Twitter.

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Литва також вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю, щоб підготуватись до можливого напливу мігрантів, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерку внутрішніх справ Агне Білотайте. Кількість військових, якими буде посилено охорону безпеки кордону, поки не розголошується. Влада країни також планує обговорити доцільність оголошення надзвичайного стану в прикордонній зоні з Білоруссю.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

З кінця травня Білорусь не перешкоджає нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок називають "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів у якості інструменту проти країн блоку.

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