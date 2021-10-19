 ″Гібридна атака″ Мінська. Біженці стають проблемою для самого Лукашенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.10.2021

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Європа

"Гібридна атака" Мінська. Біженці стають проблемою для самого Лукашенка

У Німеччині транзит біженців через Білорусь до ЄС вважають "гібридної атакою" Мінська й збираються на неї відповісти. Але й для режиму Лукашенка присутність мігрантів в країні стає проблемою.

Польща зміцнює свій східний кордон

Польща зміцнює свій східний кордон

"Ми всі переконані в тому, що ключ до вирішення проблеми слід шукати в Москві", - заявив 20 жовтня 2021 року міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) під час пресконференції в Берліні. Перед тим теми білоруського транзиту біженців обговорили на ранковому засіданні уряду.

Приплив нелегалів до Німеччини через Білорусь і Польщу, заявив він, став одним з трьох міграційних викликів, котрі вимагають оперативних заходів. Два інших виклики - так звана вторинна міграція до ФРН біженців, котрі вже є зареєстровані або навіть отримали притулок в інших країнах, таких як Греція, а також збільшення припливу мігрантів з Афганістану.

Бізнес на біженцях

Відмінність "білоруського транзиту" від усіх інших шляхів, якими люди з охоплених конфліктами або бідних регіонів світу потрапляють до Євросоюзу, полягає, за словами Зеегофера, в тому, що цей маршрут створений державою або, щонайменше, існує за підтримки мінської влади.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

"Режим у Білорусі значно розширив список країн, громадяни яких можуть в'їжджати в країну без віз, включивши в нього Іран, Пакистан, ПАР, Єгипет і Йорданію", - заявив міністр. Він вважає таку практику "однією з форм гібридної загрози, за якої мігрантів використовують як політичну зброю". За даними німецьких ЗМІ, нині Білорусь впускає на свою територію без віз або інших обмежень громадян з 76 країн світу.

У МВС Німеччини виходять з того, що бюро подорожей, які продають біженцям "білоруський транзит" за тарифом "все включено", були створені в країнах Близького Сходу за участю білоруської влади для отримання прибутку й компенсації збитків, спричинених санкціями ЄС.

"Інакше важко пояснити, чому до цієї справи несподівано долучилися комерсанти з дрібними, раніше маловідомими авіакомпаніями", - сказав Зєєгофер. Він, як і його колеги по уряду, не уявляє собі, що "режим у Білорусі може все це робити без схвалення або, принаймні, без відома Москви".

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Далі Польщі шляху не буде

У відповідь на "гібридну атаку" Мінська офіційний Берлін пропонує розширити європейські санкції проти білоруського режиму. "Ми не готові продовжувати просто так спостерігати за тим, що є фірми і авіакомпанії, які на цьому ще й заробляють", - заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічі зі своїми колегами з ЄС на початку тижня.

Під тиском Німеччини уряд Іраку припинив пряме авіасполучення з Білоруссю. МЗС ФРН і європейські дипломати ведуть переговори на цю тему й з іншими країнами, з яких літаки літають безпосередньо до Мінська.

На німецько-польському кордоні поки що здійснюється лише вибірковий контроль

На німецько-польському кордоні поки що здійснюється лише вибірковий контроль

Горст Зеегофер, зі свого боку, запропонував своєму польському колезі проводити спільне патрулювання спільного кордону на його польському боці. Мета Берліна при цьому очевидна: виловлені таким чином в прикордонній зоні нелегали автоматично передаватимуться польській владі. Подальший маршрут до Німеччини та інших популярних серед біженців країн ЄС буде для них перекритий. Ця інформація пошириться серед біженців. І зрозумівши, що далі Польщі їм не просунутися, біженці перестануть бронювати "білоруський транзит".

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Біженці застрягли в Білорусі

Тим часом з'являються ознаки того, що організований мінською владою транзит біженців може рикошетом вдарити по самій Білорусі. З огляду на той факт, що Польща - за допомогою прикордонників і колючого дроту - зробила значно щільнішим свій східний кордон й знизила його пропускну здатність, на білоруському боці починає утворюватися "затор" з біженців. Скільки їх там, що чекають на трансфер до ЄС, точно ніхто не знає. Але, як вважають у Берліні, не менше 15 тисяч.

У білоруських соціальних мережах можна побачити фото багатодітних сімей мігрантів, що розташувалися на відпочинок або на нічліг у мінських торгових центрах і на столичних вокзалах. Біженці стали кидатися в очі білорусам, які раніше мали, швидше, віддалене уявлення про вихідців з Іраку, Сирії або Афганістану.

Білоруське суспільство реагує дедалі більш нервово на присутність біженців, цитують німецькі ЗМІ аналітика Білоруського інституту стратегічних досліджень (BISS) Вадима Можейка. Особливо це стосується вихідців з Африки та Близького Сходу, що застрягли в дивній для них країні, про яку вони нічого не знають, розповів він в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

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Мігранти стали проблемою для самого Лукашенка

Але й білорусам не по собі. Кому сподобається, каже Можейко, що влада навмисно перетворює країну на транзитний табір для біженців. Тож мігранти, підсумовує аналітик BISS, перетворюються на дедалі більшу проблему для самого Лукашенка.

Вадим Можейко

Вадим Можейко

Такої ж думки дотримується й політолог Єгор Лєбєдок. "Мігрантів в Мінську вже достатньо, вони постійно знаходяться в торгових центрах, сидять у звичайних дворах, - сказав він в інтерв'ю виданню Zerkalo.io - Ризик різних ексцесів зростає, і цілком вірогідно, наявність "гостей" викликає серйозне невдоволення білорусів".

Можливо, саме тому останніми днями, як повідомляють ЗМІ, білоруська влада стала вводити обмеження на в'їзд в країну. Так, турецько-нідерландський туроператор Anex Tour повідомив, що громадяни Афганістану, Єгипту, Ірану, Ємену, Нігерії, Пакистану та Сирії надалі не зможуть отримувати візу по прильоту до Мінська, а повинні звертатися за нею заздалегідь до білоруського консульства за місцем проживання.

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