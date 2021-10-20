МВС Німеччини: Ключ до вирішення ситуації з біженцями з Білорусі - у Москві

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у середу, 20 жовтня, закликав Росію натиснути на правителя Білорусі Олександра Лукашенка, аби припинити нелегальну міграцію людей до Європейського Союзу через цю країну. "Ми переконані, що ключ (до вирішення проблеми нелегальної міграції з Білорусі. - Ред.), судячи з усього, в Москві", - цитує німецького міністра інформагентство Reuters. Зеегофер закинув Білорусі "організовану чи, принаймні, підтримувану державою" контрабанду людей до ЄС. За словами міністра, миритися з подібною ситуацією не можна "за жодних обставин".

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що з серпня кількість людей, які в'їжджають в країну з Польщі, куди вони нелегально потрапили з Білорусі, зросла до 4300 осіб. Тоді як в період з січня по липень таких було 26 осіб. Кількість заяв про надання притулку в Німеччині з січня по вересень вже досягла 80 тисяч осіб в порівнянні з понад 76 тисяч особою за увесь 2020 рік.

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Утім, не зважаючи на зростання числа біженців у Німеччині, нинішню картину не можна порівняти з тією, що мала місце в Німеччині у 2014-2016 роках під час так званої кризи біженців, зауважив Зеегофер. Тоді до ЄС через Грецію і так званий балканський маршрут прибули понад мільйон людей, рятуючись від воєн, переслідування і бідності на Близькому Сході.

Попри збільшення числа шукачів притулку, які потрапляють до країни зі сходу, за словами Зеегофера, Німеччина поки що не має наміру встановлювати контроль на кордоні з Польщею.

Міграційна криза

Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко оголосив, що його країна більше не перешкоджатиме проникненню мігрантів до Євросоюзу. Ідеться переважно про людей із Близького Сходу. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок називають "гібридною атакою".

У вівторок, 19 жовтня, Німеччина запропонувала Польщі посилити спільні патрулі вздовж німецько-польського кордону, аби унеможливити "нелегальне переміщення" людей на територію Німеччини. Також ФРН запропонувала Польщі "логістичну підтримку", зокрема, із розміщенням мігрантів і біженців.

Польща намагається захиститись від міграційної кризи на законодавчому рівні. 14 жовтня парламент ухвалив закон, за якими дозволяється вигнання нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні. Таким громадянам також заборонять в'їзд до Польщі терміном від шести місяців до трьох років.

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Крім того, законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для захисту.

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