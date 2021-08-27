 Таліби попередили про біженців у разі посилення санкцій щодо Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

Таліби попередили про біженців у разі посилення санкцій щодо Афганістану

"Талібан" застерігає ЄС та США від посилення санкцій. Зараз доступ талібів до фінансів, призначених Афганістану, заблокований, однак Захід готовий підтримати гуманітарні ініціативи в країні.

Представники Талібану під час переговорів з делегатами ЄС та США у Катарі

Представники "Талібану" під час переговорів з делегатами ЄС та США у Катарі

Радикальний ісламістський рух "Талібан" попередив ЄС та США про наслідки продовження на нього "тиску санкціями". Посилення санкцій матимуть наслідком "вплив на безпеку та ситуацію з біженцями" безпеку у світі та може спричинити нову хвилю мігрантів з Афганістану, повідомляє AFP з посиланням на заяву представника "Талібану" у середу, 13 жовтня. 

"Ми закликаємо країни світу зняти поточні санкції і дозволити банкам працювати нормально, щоб благодійні організації та уряд могли виплачувати заробітну плату своїм співробітникам за рахунок власних резервів та коштів міжнародної допомоги", - заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ талібів Амір Хан Муттакі на зустрічі з представниками ЄС під час переговорів у столиці Катару Доха. 

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Санкції як відповідь "Талібану"

З часу стрімкого захоплення влади талібами у серпні 2021 року в Афганістані спостерігається  регрес у дотриманні прав людини та репресії.  Відтоді західна допомога, призначена раніше Афганістану, заморожена - запроваджені Заходом санкції спрямовані обмежити доступ "Талібану" до фінансів.

У серпні США заблокували афганські валютні резерви на суму 9 мільярдів доларів США. Крім того, Федеральна резервна система США, що виконує функції центробанку, заблокувала передачу готівки Афганістану. Від обслуговування Афганістану відмовились Western Union та MoneyGram. Також тимчасово припинили співпрацю з Афганістаном Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. 

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Гуманітарна допомога Афганістану

Така ситуація впливає на становище населення. Аби запобігти "гуманітарному та соціоекономічному колапсу", на віртуальному саміті G20 Євросоюз анонсував виділення мільярду євро допомоги Афганістану. ФРН також пообіцяла надати 600 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. На захист цьому рішенню канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала, що важко гарантувати, що міжнародна гуманітарна допомога не стабілізуватиме владу талібів. "Але дивитися, як 40 мільйонів людей поринають у хаос, бо немає ані електрики, ані працюючої фінансової системи, не може бути метою міжнародної спільноти", - заявила вона після зустрічі G20.

Втім, виділені кошти перерахують міжнародним організаціям, що працюють в країні, а не талібам.

Нагадаємо, ані ЄС, ані США офіційно не визнають сформований "Талібаном" уряд. Водночас їх представники проводять неформальні переговори з радикальними ісламістами в Досі, аби обговорити доступ до гуманітарної допомоги, права жінок, вільний виїзд з країни всіх охочих і запобігання перетворення Афганістану на притулок для терористичних угруповань.

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