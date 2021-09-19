Дилема для "Талібану": освіта і права жінок в обмін на допомогу

"Середні школи для молодих жінок у віці 12 років і старше будуть якомога швидше знову відкриті", - оголосили у радикальному ісламістському русі "Талібан" у вівторок, 22 вересня. Ще минулого тижня таліби наказали вчителям-чоловікам і учням повернутися в середні школи. Жінки-викладачі, студентки й учениці в тому розпорядженні не згадувалися, що викликало жорстку критику в міжнародних ЗМІ. Додаткову плутанину викликали ще й суперечливі новини про закриття середніх шкіл для дівчаток.

"Талібан" розділений і не має єдиної позиції на цей час, особливо коли йдеться про права жінок", - визнає жіноча активістка Кобра Балух в телефонній розмові з Deutsche Welle з Афганістану. "Сьогодні радикальніше крило "Талібану" віддає наказ про щось, але вже незабаром більш прагматичне крило заперечує або виправляє його. Ось чому в різних регіонах Афганістану нині діють різні правила, в залежності від того, хто там керує", - каже активістка. Цю ситуацію добре ілюструє приклад провінції Балх на півночі Афганістану. "Минулого тижня там вже були відкриті середні школи для дівчаток", - каже активістка жіночого руху.

Дволикий "Талібан"

До приходу талібів до влади в середині серпня Балух працювала в неурядовій організації. Вона займалася координацією діяльності неурядових груп та організацій громадянського суспільства, а також захистом прав жінок. Багато її колег покинули країну, побоюючись талібів. Вона переконана, що пророблена робота, яку вона та інші активісти проводили протягом багатьох років, призвела до довгострокових змін в суспільстві.

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"Є речі, які у нас більше не можна відібрати. Наприклад, освіту для дівчаток і жінок. Якби їх виключили з системи освіти, це сильно розлютило б багатьох афганців. Я гадаю, що частина талібів нині уникає непотрібних провокацій і конфронтації з громадянським суспільством. Вони хочуть здобути визнання з боку світової спільноти й отримати фінансову допомогу (з-за кордону. - Ред.). Але, по суті, таліби не змінилися. Вони як і раніше відкидають будь-яку участь жінок у суспільному житті", - пояснила активістка.

"Доброчесність" замість прав жінок

Після кількох місяців боротьби задля повернення до влади в Афганістані, два тижні тому радикальний ісламістський рух представив свій перехідний уряд - без будь-якої участі жінок. Жінки-держслужбовці й державні чиновниці були відправлені додому. Міністерство у справах жінок було розформовано.

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Замість цього тепер існує "міністерство доброчесності". Такий орган, зокрема, ніс відповідальність за покарання й утиски жінок під час першого правління талібів в період з 1996 по 2001 рік. Власне, тоді в Афганістані жінкам було практично заборонено брати участь у суспільному житті. Їм дозволялося виходити з дому тільки в супроводі родичів-чоловіків. Якщо жінка виходила сама, їй загрожувало пороття.

Акція протесту проти обмежень прав жінок поблизу будівлі міністерства доброчинності

Шаріат і гендерна сегрегація

Після приходу до влади нове керівництво "Талібану" спочатку оголосило про пом'якшення тлумачення ісламського закону, права жінок також мали дотримуватися. При цьому таліби озиралися насамперед на західні держави.

Ісламісти залежать від їхньої фінансової допомоги. В результаті жінки також повинні мати можливість вчитися в університетах Афганістану - хоча й окремо від чоловіків. Система освіти повинна дотримуватися правил шаріату. Якщо гендерна сегрегація неможлива, університети повинні спочатку встановити чергування розкладу навчання або забезпечити сегрегацію в аудиторіях.

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"Зараз заняття проводяться з 13:00 до 16:00. Наші однокурсники-чоловіки перебувають в авдиторіях вранці та пізно ввечері", - розповіла Сахар Акбарі в інтерв'ю Deutsche Welle. 25-річна афганка вивчає журналістику і комунікативістику в Кабульському університеті.

Жодної заробітної плати для жінок

У гуманітарних дисциплінах поділ студентів на дівчат і юнаків, хоч і з певними проблемами, але зрештою можливий. На факультетах природничих наук, де навчання нерідко проводиться в лабораторії, або на інженерних факультетах, де студенток набагато менше, провести такий поділ набагато складніше. Дехто задумується про те, чи варто взагалі продовжувати вчитися.

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"Я не знаю, чи зможу я коли-небудь заробляти гроші", - розчаровано каже Акбарі. "Не тільки як журналістка. Всіх співробітниць відправили додому! Тим, кому все ще дозволено працювати, наприклад, жінкам-лікарям, не платять", - додала вона.

"Талібану" конче потрібні гроші з-за кордону. Тому активістки та захисниці прав жінок вимагають від країн-донорів прив'язати надання грошової допомоги Афганістану до виконання певних умов з боку талібів.

Проблема гнітючої бідності

Але можливості тиснути на талібів за допомогою фінансових важелів теж обмежені, оскільки гуманітарна ситуація в Афганістані є складною. Після виведення іноземних військових контингентів економіка Афганістану переживає кризу. Власне, Афганістан і раніше був однією з найбідніших країн у світі. Торік валовий внутрішній продукт (ВВП) всієї країни становив лише близько 20 мільярдів доларів США. Крім того, за даними Світового банку (СБ), майже 43 відсотки від цієї суми становили кошти міжнародних донорів.

Як наслідок, більш ніж половина з приблизно 39 мільйонів афганців так чи інакше залежать від гуманітарної допомоги, адже без неї вони не матимуть у достатній кількості харчових продуктів, питної води, своєчасної медичної допомоги, а також даху над головою, повідомила DW речниця доброчинної організації Welthungerhilfe Сімоне Потт (Simone Pott). Кожен третій афганець нині потерпає від голоду або недоїдання. Тривала посуха вразила більшість території країну, і багато хто опинився просто на межі виживання.

"Завдання міжнародної спільноти й країн регіону - встановити дипломатичні відносини з новим афганським керівництвом", - заявив у вівторок речник Талібану Забіхулла Муджахід. Тоді ж він представив інших членів тимчасового уряду Афганістану. Тепер до складу кабінету міністрів входять представники меншин. Але жінок, як і раніше, у ньому немає. "Ми намагаємося ще більше зміцнити кабінет міністрів, і, з Божою поміччю, жінки будуть призначені на певні посади в необхідних відділах, і колись ми повідомимо про них", - оголосив Муджахід.

За словами активістів і захисників прав жінок, світова спільнота повинна постійно нагадувати талібам, що без участі жінок в Афганістану немає майбутнього.

Дивитись відео 01:40 Поділитись Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zpgR Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021)

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