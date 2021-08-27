ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

Кілька тижнів Даниш мешкав у напівтемряві. З дня захоплення талібами влади в Афганістані в серпні 2021 року він переховувався в комірчині однієї з крамниць у Кабулі. Раніше ця крамниця належала його знайомому, але тепер вона закрилася.

Виходити на вулицю Даниш не наважувався. Адже він - трансгендер. За талібів таким, як він, загрожує смертна кара. До 13 років Даниш ріс дівчинкою, але потім зрозумів, що у нього інша сутність. Він ненавидить своє тіло, носить тільки чоловічий одяг і коротко стриже волосся.

Контакт із зовнішнім світом Даниш підтримував за допомогою мобільного телефону. Його найближчий друг - гомосексуал Халід. Їм обом близько 25 років. Зі середини вересня DW зв'язується з ними через один з месенджерів з наскрізним шифруванням. Імена обох героїв змінені в публікації з міркувань безпеки.

Занадто жіночна хода

Халід добре підготувався до приходу талібів. Коли стало зрозуміло, що взяття ними Кабула - це питання часу, він змінив джинси і толстовку на традиційний афганський одяг і навіть відпустив бороду, щоб не виділятися.

15 серпня, в день, коли ісламісти захопили столицю Афганістану, молодик вирушив за покупками. Перебуваючи на вулиці, він раптово відчув сильний удар по правому плечу. Таліб, наближення якого він не помітив, вдарив його пластиковою трубою. "Чому в тебе така жіноча хода? Ти що, не знаєш, як треба правильно ходити?", - прокричав він. Вітоді Халід воліє більше не з'являтися на вулиці.

Листування Даниша з DW

Як таліби карають гомосексуалів

За "Талібану" представники ЛГБТ-спільноти в Афганістані змушені побоюватися за своє життя. Як пояснив один зі суддів, призначених талібами, в інтерв'ю німецькій газеті Bild, для чоловіка, який займався сексом з іншим чоловіком, існують тільки два види покарання: "Або його забивають камінням, або він повинен стояти біля стіни, яку на нього обрушують. Висота цієї стіни повинна бути від двох до трьох метрів".

Мулла Нооруддін Турабі - один із засновників руху "Талібан"

Наприкінці вересня Мулла Нооруддін Турабі - один зі співзасновників руху "Талібан" і міністр юстиції в уряді талібів кінця 1990-х років - в інтерв'ю інформагентству AP оголосив про намір повернутися до практики страт і відрубування кінцівок.

Згідно з оприлюдненим у 2009 році звітом уряду Австралії про становище сексуальних меншин в Афганістані, у перший період перебування талібів при владі в цій країні, з 1996 по 2001 рік, там регулярно проводилися страти гомосексуалів.

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Дискримінація і насильство відносно ЛГБТ-спільноти

За президентів Афганістану Хаміда Карзая і Ашрафа Гані представникам ЛГБТ-спільноти не загрожувала смертна кара. Однак згідно з кримінальним кодексом Афганістану, навіть сексуальні відносини між чоловіком і жінкою поза шлюбом в цей час вважалися злочином. У 2018 році, за президента Гані, був ухвалений закон, за яким за гомосексуальні тілесні контакти можна було отримати до двох років в'язниці.

На цій дерев'яній лавці довгий час спав Даниш, ховаючись від талібів в комірчині покинутого магазину

У повсякденному житті гомосексуали в Афганістані постійно стикаються з проявами насильства і дискримінації. І Даниш, і Халід зазнавали жорстокого побиття у власних сім'ях. І від того, і від іншого родичі відвернулися. Зараз у молодих людей є лише кілька людей, яким вони можуть довіряти.

Халід вивчав в університеті економіку, проте знайти роботу після отримання диплома не зміг. Його не раз запрошували на співбесіди, але після них все зривалося. На думку Халіда, його потенційних роботодавців зовсім не цікавила його кваліфікація. "Вони тільки посміхалися", - говорить він. Причиною насмішок була його жінкоподібна зовнішність, впевнений Халід.

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Татуювання як злочин

Психічний стан Даниша погіршувався з кожним днем ​​- через напівтемряву, в якій він постійно перебував, невизначеність майбутнього і постійний страх смерті. Він розповідає DW, що більше місяця не зустрічався ні з ким особисто, не їв нічого, крім печива, і не пив нічого, крім води.

Ще один "злочин", в якому він винен за законами талібів, - наявність на його тілі татуювань. Одне з них - ім'я коханої жінки. За словами Даниша, разом з нею він провів два щасливих роки. Потім про їхній зв'язок стало відомо їхнім батькам. Коли родина дівчини дізналася, що вона зустрічається з трансгендером, її насильно видали заміж. Відтоді Даниш нічого про неї не чув.

На одному з фото, які Даниш надіслав DW, видно синці, які залишилися у нього, коли його побив батько. Того дня Даниш пішов зі своєї сім'ї і більше не повернувся.

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Евакуація з Кабула

Данишу і Халіду пощастило. Вони потрапили в списки представників ЛГБТ-спільноти, яким міжнародні неурядові організації надали можливість залишити Афганістан. 25 вересня друзі піднялися на борт літака "Пакистанських міжнародних авіаліній", що вилетів до Ісламабаду. "Я відчуваю себе птахом. Мені залишається тільки розправити крила і злетіти", - такими словами описав Халід свої відчуття тої миті.

Це фото Даниш і Халід надіслали DW перед вильотом з Кабула

Мрії про майбутнє

Зараз Даниш і Халід перебувають у Пакистані в одному із закладів для шукачів притулку, так званому Safe House. Вони пробудуть там допоки їхні документи проходитимуть перевірку і будуть подані прохання про притулок в третіх країнах. Даниш мріє вирушити в США і стати музикантом. "Моя мрія - одного прекрасного дня дати концерт в Нью-Йорку", - ділиться він у розмові з DW.

Халід же хотів би переїхати до Канади. Гомосексуальні знайомі розповіли йому, що до представників ЛГБТ-спільноти там ставляться з повагою, і кожен може жити з почуттям власної гідності. Тим часом одне з його бажань, нехай і невелике, вже збулося: Халід пофарбував собі нігті різнобарвним лаком. "Побачивши райдужні бульбашки в одному з магазинів Ісламабаду, я просто не міг встояти", - каже молодик.

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