Таліби заборонили протести в Афганістані

Ісламістський радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив вуличні протести. Про це йдеться в першій офіційній заяві міністерства внутрішніх справ в уряді під управлінням "Талібану", яку було поширено в середу, 8 вересня. Порушників і організаторів протестів каратимуть.

Надалі організатори протестів повинні заздалегідь, не пізніше ніж за 24 години, повідомляти міністерству юстиції причину проведення акції протесту, її місце і час, а також гасла, які передбачається використовувати, зазначає інформагенція dpa. Причиною для заборони були названі порушення громадського порядку, спричинені протестами проти "Талібану", що пройшли в останні дні. У Кабулі і Гераті таліби розганяли протести пострілами в повітря, повідомляється і про загиблих.

Серед учасників протестів в Афганістані чимало жінок, незадоволених обмеженнями, які запроваджують таліби. Зокрема, в середу голова комісії з культури "Талібану" Ахмудаллах Васік заявив в інтерв'ю австралійському каналу CBS, що жінкам Афганістану заборонять займатися спортом. За словами Васіка, під час спортивних ігор з'являється небезпека відкриття обличчя або частин тіла, що не є "ні належним, ні необхідним".

Міністерство внутрішніх справ в уряді Афганістану під орудою талібів очолив Сираджуддін Хаккані. Він є лідером "мережі Хаккані", і США розшукують його як "глобального терориста". ФБР пропонує 10 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування Хаккані.