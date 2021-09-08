 Таліби заборонили протести в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Таліби заборонили протести в Афганістані

Своєю першою офіційною заявою афганське МВС під контролем "Талібану" заборонило в країні протести. Цього ж дня було оголошено про майбутню заборону жіночого спорту.

Таліб погрожує зброєю учасникам акції протесту в Кабулі

Таліб погрожує зброєю учасникам акції протесту в Кабулі

Ісламістський радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив вуличні протести. Про це йдеться в першій офіційній заяві міністерства внутрішніх справ в уряді під управлінням "Талібану", яку було поширено в середу, 8 вересня. Порушників і організаторів протестів каратимуть.

Надалі організатори протестів повинні заздалегідь, не пізніше ніж за 24 години, повідомляти міністерству юстиції причину проведення акції протесту, її місце і час, а також гасла, які передбачається використовувати, зазначає інформагенція dpa. Причиною для заборони були названі порушення громадського порядку, спричинені протестами проти "Талібану", що пройшли в останні дні. У Кабулі і Гераті таліби розганяли протести пострілами в повітря, повідомляється і про загиблих.

Серед учасників протестів в Афганістані чимало жінок, незадоволених обмеженнями, які запроваджують таліби. Зокрема, в середу голова комісії з культури "Талібану" Ахмудаллах Васік заявив в інтерв'ю австралійському каналу CBS, що жінкам Афганістану заборонять займатися спортом. За словами Васіка, під час спортивних ігор з'являється небезпека відкриття обличчя або частин тіла, що не є "ні належним, ні необхідним".

Міністерство внутрішніх справ в уряді Афганістану під орудою талібів очолив Сираджуддін Хаккані. Він є лідером "мережі Хаккані", і США розшукують його як "глобального терориста". ФБР пропонує 10 мільйонів доларів за інформацію про місце перебування Хаккані.

Дивитись відео 01:40

Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021) 

DW.COM

Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду талібів

Оголошений талібами перехідний уряд Афганістану не відображає "етнічного та релігійного різноманіття" цієї країни, наголошують у Брюсселі. У ЄС закликали талібів також поважати права жінок.  

Також за темою

Taliban soldiers stand in front of protesters during the anti-Pakistan protest in Kabul, Afghanistan, September 7, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду талібів 08.09.2021

Оголошений талібами перехідний уряд Афганістану не відображає "етнічного та релігійного різноманіття" цієї країни, наголошують у Брюсселі. У ЄС закликали талібів також поважати права жінок.

KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 12: Farzia, 28, who lost her husband in Baghlan one week ago to fighting by the Taliban sits with her children, Subhan, 5, and Ismael ,2, in a tent at a makeshift IDP camp in Share-e-Naw park to various mosques and schools on August 12, 2021 in Kabul, Afghanistan. People displaced by the Taliban advancing are flooding into the Kabul capital to escape the Taliban takeover of their provinces. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

ООН: Афганістан на межі голоду 02.09.2021

Продовольства на складах ООН в Афганістані вистачить до кінця місяця, а далі нужденні, особливо діти, будуть голодувати. Про це заявив координатор гуманітарної допомоги в Афганістані за лінією ООН.

Afghan women's rights defenders and civil activists protest to call on the Taliban for the preservation of their achievements and education, in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan September 3, 2021. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Таліби розігнали акцію протесту жінок у Кабулі 04.09.2021

Учасниці протесту в Кабулі вимагають поважати права жінок і включити їх до складу нового уряду країни. Протестувальниці виходять на вулиці вже третій день поспіль.

Реклама

Докладно

default

IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів (фоторепортаж)

Чим дивували відвідувачів автосалону IAA в столиці Баварії - у фотогалереї DW.  

ВР легалізували криптоактиви в Україні

Верховна Рада легалізувала віртуальні активи

Щоденний тіньовий обіг віртуальних активів в Україні становить близько одного мільярда гривень, кажуть у мінцифри.  