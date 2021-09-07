 Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

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Новини

Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду талібів

Оголошений талібами перехідний уряд Афганістану не відображає "етнічного та релігійного різноманіття" цієї країни, наголошують у Брюсселі. У ЄС закликали талібів також поважати права жінок.

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Європейський Союз піддав різкій критиці склад оголошеного талібами перехідного уряду Афганістану. Як заявив речник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, представлений перехідний уряд не відображає "етнічного та релігійного різноманіття Афганістану", цитує інформагенція AFP.

Представник ЄС розкритикував талібів за те, що вони не створили "інклюзивний і представницький" уряд. Він сказав, що радикальні ісламісти не виконують своєї обіцянки залучити до створення уряду якомога більше прошарків і груп населення.

Також віцеголова Європейської Комісії (ЄК) Марош Шефчович закликав поважати "права жінок і основні свободи". "Ми дуже уважно стежимо за тим, як поводиться новий уряд (Афганістану. - Ред.)", - запевнив єврофункціонер.

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Минулого тижня міністри закордонних справ європейських країн висунули п'ять умов для встановлення дипломатичних відносин з "Талібаном". До них належить повага до свободи преси та інших фундаментальних прав, а також зобов'язання талібів, що Афганістан більше не стане притулком для терористів.

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Тим часом прессекретар глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Петер Стано, також згадав у дописі в соцмережі Twitter "тривожні повідомлення про те, що таліби не дотримуються міжнародних зобов'язань з прав людини". Таким чином він відреагував на повідомлення про насильницький розгін демонстрації в Кабулі, серед учасників якої було багато жінок. Нещодавно бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" зробили попереджувальні постріли, щоб розігнати людей.

Нагадаємо, 15 серпня таліби увійшли в Кабул після взяття під свій контроль майже всіх провінцій Афганістану. США, Німеччина та інші держави тоді відкрили повітряний міст для евакуації з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які співпрацювали з ЄС, НАТО і міжнародними правозахисними й гуманітарними організаціями.

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