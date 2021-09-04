США контактують з "Талібаном" задля евакуації людей з Афганістану - Блінкен
Мета контактів з талібами - уможливити якомога більше чартерних рейсів для вивезення всіх охочих з Афганістану, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен (л.) під час візиту в Катар
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США підтримують контакти з ісламістським рухом "Талібан", котрий нині контролює Афганістан, задля проведення подальшої евакуації з Афганістану. Про це Блінкен розповів у вівторок, 7 вересня, під час візиту в емірат Катар. За словами Блінкена, мета співпраці з талібами - уможливити те, щоб якмога більше чартерних рейсів могли безпечно залишати країну.
Таліби вже погодилися дозволити всім, у кого є проїзні документи, покинути Афганістан, розповів глава американського дипломатичного відомства. "Міжнародна спільнота уважно стежить за цим, щоб зрозуміти, чи виконують таліби свої обіцянки", - запевнив Блінкен, якого цитує інформагенція dpa.
За даними уряду США, досі в Афганістані перебуває понад 100 американців, більшість з яких мають подвійне громадянство. Також у Афганістані перебувають десятки тисяч афганців, які співпрацювали з військами США та їхніми союзниками, а тепер бояться помсти з боку талібів.
Держсекретар США високо оцінив роль Катару в евакуації десятків тисяч людей з Афганістану, проведену протягом останніх тижнів серпня. Декілька країн запропонували свою допомогу в цьому процесі, сказав Блінкен. "Але жодна країна не зробила більше, ніж Катар", - наголосив очільник Держдепу. За його словами, понад 58 тисяч афганців і громадян інших країн були вивезені з Афганістану в Катар.
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Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Гелікоптери США евакуюють персонал посольства
Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Обмежений доступ до аеропорту
Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Розпач і страх перед "Талібаном"
У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
"Талібан" повертається два десятиліття потому
Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Дістатись бодай Ташкента
Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Допомога біженцям
Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Втомлені виснажливою втечею
Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Переслідування і зневага до прав за талібів
Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
У відносній безпеці
Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Кинуті напризволяще
Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.
Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула
Після теракту
На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".