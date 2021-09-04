США контактують з "Талібаном" задля евакуації людей з Афганістану - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США підтримують контакти з ісламістським рухом "Талібан", котрий нині контролює Афганістан, задля проведення подальшої евакуації з Афганістану. Про це Блінкен розповів у вівторок, 7 вересня, під час візиту в емірат Катар. За словами Блінкена, мета співпраці з талібами - уможливити те, щоб якмога більше чартерних рейсів могли безпечно залишати країну.

Таліби вже погодилися дозволити всім, у кого є проїзні документи, покинути Афганістан, розповів глава американського дипломатичного відомства. "Міжнародна спільнота уважно стежить за цим, щоб зрозуміти, чи виконують таліби свої обіцянки", - запевнив Блінкен, якого цитує інформагенція dpa.

Читайте також: У США застерігають від громадянської війни в Афганістані

За даними уряду США, досі в Афганістані перебуває понад 100 американців, більшість з яких мають подвійне громадянство. Також у Афганістані перебувають десятки тисяч афганців, які співпрацювали з військами США та їхніми союзниками, а тепер бояться помсти з боку талібів.

Читайте також: "Талібан" хоче дипломатичного визнання і грошей від Німеччини

Держсекретар США високо оцінив роль Катару в евакуації десятків тисяч людей з Афганістану, проведену протягом останніх тижнів серпня. Декілька країн запропонували свою допомогу в цьому процесі, сказав Блінкен. "Але жодна країна не зробила більше, ніж Катар", - наголосив очільник Держдепу. За його словами, понад 58 тисяч афганців і громадян інших країн були вивезені з Афганістану в Катар.

Читайте також: Таліби зобов'язали жінок носити нікаб у вишах

Нині уряд США тісно співпрацює з урядами Катару та Туреччини, щоб уможливити відновлення роботи Кабульського міжнародного аеропорту. Відновлення його експлуатації потрібно в тому числі й для відправлення в Афганістан гуманітарних вантажів.

Читайте також: ООН: Афганістан на межі голоду

Дивитись відео 01:40 Поділитись Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3zpgR Загроза смерті через спорт: чому афганська атлетка втекла до Туреччини (02.09.2021)