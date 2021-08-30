ООН: Афганістан на межі голоду

Афганістан, влада в якому перейшла до радикального ісламістського руху "Талібан", стоїть на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив координатор гуманітарної допомоги в Афганістані за лінією ООН Раміз Алакбаров, повідомив сайт ООН в середу, 1 вересня.

За словами Алакбарова, головною проблемою афганців є нестача продовольства - більше половини з них не знають вранці, чи вдасться їм сьогодні поїсти. Країна перебуває в жорсткій залежності від продовольчої допомоги з-за кордону, з якою почалися перебої після приходу до влади "Талібану".

Попри закриття кабульського аеропорту, ООН знаходить способи доставити продовольство в Афганістан - на вантажівках з Пакистану або через аеропорт Мазарі-Шаріфа. Однак їжі все одно бракує: за словами Алакбарова, продуктів харчування, що є на складах ООН в Афганістані, вистачить лише до кінця місяця.

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"Тільки для того, щоб задовольнити першочергові потреби в продовольстві, терміново необхідно знайти 200 мільйонів доларів - тільки щоб нагодувати найбільш нужденних. А найбільше потребують допомоги діти", - зазначив координатор ООН, закликаючи світову спільноту прийти на допомогу.

Ситуація ускладнюється тим, що більшість співробітників ООН в Афганістані - жінки, які не скрізь змогли продовжити свою роботу після взяття країни під контроль "Талібаном". Нова влада Афганістану не може забезпечити безпеку жінок на всій території країни, незрозумілим залишається й ситуація з дотриманням їхнього права на роботу.