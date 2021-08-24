 ООН відновила постачання гуманітарної допомоги до Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

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ООН відновила постачання гуманітарної допомоги до Афганістану

Гуманітарна авіаслужба ООН відновила польоти в Афганістан для постачання гуманітарних вантажів.

Мішки з гуманітарною допомогою в Афганістані

Мішки з гуманітарною допомогою в Афганістані

Гуманітарна авіаслужба ООН (UNHAS), якою керує Всесвітня продовольча програма, відновила польоти в Афганістан для постачання гуманітарних вантажів. Про це в п'ятницю, 3 вересня, повідомив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, тепер 160 гуманітарних організацій можуть продовжити свою діяльність в афганських провінціях. Пасажирські рейси сполучають столицю Пакистану Ісламабад та міста Мазарі-Шаріф та Кандагар в Афганістані, повідомив Дюжаррік.

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З 29 серпня відбулося вже три польоти до Мазарі-Шарифа, очікується, що кількість рейсів буде збільшено. Також має бути організовано вантажний авіаміст для перевезення, зокрема вантажів медичного призначення, зазначив Дюжаррік.

Водночас він уточнив, що столиця Афганістану Кабул залишається недоступною для повітряного транспорту. "З 2002 по 2021 рік гуманітарна авіаслужба ООН в Афганістані обслуговувала понад 20 пунктів призначення в країні. Організація буде прагнути повернутися в ці місця, як тільки дозволять безпеку і фінансування", - повідомив представник генсека ООН.

Нагадаємо, 15 серпня ісламістський фундаменталістський рух "Талібан" захопив владу в країні, взявши Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору.

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