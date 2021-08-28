Джо Байден оголосив про закінчення війни в Афганістані

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив закінчення війни в Афганістані. "Війна в Афганістані закінчена", - заявив Байден увечері вівторка, 31 серпня, під час виступу в Білому домі. За словами американського лідера, один день перебування американських військ в Афганістані обходився платникам податків у 300 мільйонів доларів, тож настав час йти.

"Я відмовився розпочати ще одне десятиліття війни в Афганістані", - сказав він, додавши, що за майже 20 років війни близько 800 тисяч американських військових відслужили в цій азійській країні, з яких 2 461 солдат віддав власне життям там, зокрема й 13 "героїв", котрі стали жертвами скоєного минулого тижня теракту.

Дивитись відео 10:29 Поділитись Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ziuP Втікачі з Афганістану в Україні: чи може Київ дати біженцям гідний притулок (31.08.2021)

На переконання Байдена, США понад 10 років тому досягли своїх цілей в Афганістані. "Потім ми залишилися там ще на десять років. Настав час закінчити цю війну", - повторив він. "Я не збирався продовжувати цю вічну війну, і я не мав наміру проводити вічне виведення військ", - запевнив Байден.

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Водночас господар Білого дому вказав на ще один аргумент, що спонукав завершити війну в Афганістані. За його словами, США потрібно переглянути свою зовнішню політику на тлі нових геополітичних викликів з боку Китаю та Росії, а також зростання терористичної загрози.

Успішна евакуація

Водночас американський лідер вказав на успішно проведену евакуацію американських громадян, дипломатів, а також допоміжного афганського персоналу, проведену протягом останніх тижнів. За словами Байдена, 90 відсотків американців, які хотіли виїхати, було евакуйовано повітрям. "Понад 120 тисяч осіб були евакуйовані в безпечне місце, це число більш ніж удвічі перевищує те, що більшість експертів вважали можливим", - похвалився Байден.

США продовжать евакуацію, щойно таліби знову відкриють аеропорт, додав американський президент.

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Найдовша війна в історії Сполучених Штатів

Військова місія США в Афганістані тривала майже 20 років. Вона розпочалася 7 жовтня 2011 року, тобто незабаром після терактів 11 вересня 2001 року. Протягом цього часу загинуло понад 2,4 тисячі американських військових. Крім того, за цей час бойових дій у Афганістані полягло також понад 1,1 тисячі військовослужбовців союзників США, котрі входили в коаліцію. З афганського боку війна коштувала понад 100 тисяч жертв як серед військових, так і серед цивільного населення.

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Нагадаємо, 15 серпня ісламістський фундаменталістський рух "Талібан" захопив владу в країні, взявши Кабул. Це сталося після того, як США і їхні союзники почали виведення військ з Афганістану, а афганські урядові війська практично не чинили талібам опору.