Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

30 серпня кілька ракет було випущено по аеропорту в столиці Афганістану Кабулі, повідомив телеканал CNN з посиланням на офіційних представників уряду США. Відповідальність за обстріл взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), точніше - його афганське відгалуження ІД-К. "K" в абревіатурі означає Хорасан (англійською - Khorasan - Ред.) - історичний регіон у Центральній Азії, який включає і території сьогоднішнього Афганістану.

Про те, що загроза від ІД в Афганістані не теоретична, а цілком реальна, стало зрозуміло ще минулого тижня, коли унаслідок теракту під стінами аеропорту в Кабулі загинули військові західної коаліції та цивільні. Тоді відповідальність за нього взяло на себе ІД-К. Згодом американські військові повідомили про знищення двох ватажків цього угруповання в Афганістані.

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За оцінками колишніх та чинних американських посадовців, слова яких наводить The New York Times, здійснення теракту в аеропорту Кабула мало для ІД стратегічне значення, адже це був одночасно удар як проти США, так і проти талібів, які прагнуть продемонструвати свою здатність перебрати контроль над ситуацією в країні після виведення західного військового контингенту.

Примітно, що коли президент США Джо Байден минулого тижня підтвердив готовність, незважаючи на заклики союзників, завершити операцію з евакуації в аеропорту Кабула 31 серпня, причиною він називав не талібів, а саме ІД: "Ми знаємо, що кожного дня нашого перебування там ІД-К шукає можливості напасти на солдатів США і наших союзників, а також на невинних цивільних в аеропорту", - сказав Байден у Білому домі та додав, що таліби також вважають цю організацію "ворогами".

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Ворогування у таборів джихадистів

Справді, обидва угруповання вже тривалий час з'ясовують між собою відносини за допомогою зброї. У день теракту біля кабульського аеропорту інформаційні агентства з посиланням на військові джерела повідомляли, що таліби на своїх блокпостах ідентифікували та знешкодили кількох бойовиків ІД. Водночас і кілька бойовиків-талібів загинули під час теракту, здійсненого ІД.

Бойовик "Талібану" у східному Афганістані

Обидва угруповання розділяє ідеологія: якщо ІД слідує салафістському напрямку ісламу, то таліби, натомість, вважають себе послідовниками пакистанської консервативної школи Деобанді. ІД-К прагне створення халіфату, який би простягався від Південної до Середньої Азії. "Апетити" талібів, принаймні поки що, стриманіші - вони заявляють, що задовольнилися б еміратом в Афганістані. В ІД вважають бойовиків "Талібану" "відступниками", оскільки ті, мовляв, недостатньо суворо інтерпретують норми шаріату. До того ж, таліби уклали мирну угоду зі США, тож, на думку ІД, вони зрадили цілі джихаду проти невірних. Нарешті ще одна деталь: коли два тижні тому таліби захопили Кабул, з перемогою їх привітали найрізноманітніші групи джихадистів. Усі, за винятком ІД. Ті, натомість, оголосили про бажання продовжити боротьбу.

Згідно з доповіддю ООН від 15 липня, ІД в Афганістані нараховує приблизно 500-1500 бійців. Позиції угруповання міцні, насамперед, у Кабулі та його околицях, де також здійснюється і більшість терактів. В угрупованні сподіваються завербувати додаткових бійців "Талібану", які виступають проти домовленостей зі США.

Крім того, ІД розраховують поповнити свої лави бойовиками зі Сирії, Іраку та інших зон конфлікту. Згідно з іншим звітом ООН від червня, в Афганістані перебуває від 8 до 10 тисяч іноземних бойовиків.

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Кривавий слід нападів

Цього року ІД в Афганістані вже залишила кривавий слід: у місії підтримки Організації Об'єднаних Націй в Афганістані (UNAMA) лише за перші чотири місяці цього року нарахували 77 терактів ІД - це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Наприклад, на початку травня унаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля 85 осіб загинули і майже 300 дістали поранень. Теракт стався біля школи в Кабулі, яку в основному відвідували шиїтські дівчата.

Після теракту біля школи у Кабулі, травень 2021

Вже за місяць бойовики ІД напали на співробітників міжнародної неурядової організації з питань розмінування HALO Trust у північній провінції Баглан. Загинули десятеро осіб. Згодом генеральний директор HALO Trust сказав ВВС, що таліби сприяли роботам з розмінування та намагалися протистояти бойовикам з ІД. У такий спосіб він підтвердив факт ворожнечі між двома ісламістськими угрупованнями. Відносини між ними особливо загострилися після 2017 року. Тоді бойовики ІД посунули талібів зі стратегічного району Тора-Бора. Ватажок "Аль-Каїди" Усама бен Ладен свого часу шукав у тамтешній тунельній системі з глибокими бункерами порятунку від переслідування американців.

ІД-К зародилася у колах пакистанських ісламістів "Техрік-е Талібан Пакистан" (TTP). Рятуючись від переслідування в Пакистані, вони перетнули кордон з Афганістаном і в жовтні 2014 року присягнули на вірність "Ісламській державі" на чолі із нині вже ліквідованим "халіфом" Абу Бакром аль-Багдаді. Навесні 2015 року ІД офіційно оголосила про влиття нового крила терористів в організацію та експансію в Центральну Азію. На той час ІД була на піку своєї сили в Іраку та Сирії та підтримувала афганське крило фінансами та іншими засобами. Це джерело підтримки зараз значною мірою вичерпано. Але, за словами експертів ООН, керівництво ІД у Сирії та Іраку, що пішло в підпілля, досі контактує з афганським крилом.