 Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2021

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Світ

Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

Відповідальність за теракт під стінами кабульського аеропорту та за подальший ракетний обстріл летовища взяло на себе афганське відгалуження "Ісламської держави" - ІД-К. Хто вони такі?

Після вибухів біля аеропорту Кабула

Після вибухів біля аеропорту Кабула

30 серпня кілька ракет було випущено по аеропорту в столиці Афганістану Кабулі, повідомив телеканал CNN з посиланням на офіційних представників уряду США. Відповідальність за обстріл взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД), точніше - його афганське відгалуження ІД-К. "K" в абревіатурі означає Хорасан (англійською - Khorasan - Ред.) - історичний регіон у Центральній Азії, який включає і території сьогоднішнього Афганістану.

Про те, що загроза від ІД в Афганістані не теоретична, а цілком реальна, стало зрозуміло ще минулого тижня, коли унаслідок теракту під стінами аеропорту в Кабулі загинули військові західної коаліції та цивільні. Тоді відповідальність за нього взяло на себе ІД-К. Згодом американські військові повідомили про знищення двох ватажків цього угруповання в Афганістані.

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За оцінками колишніх та чинних американських посадовців, слова яких наводить The New York Times, здійснення теракту в аеропорту Кабула мало для ІД стратегічне значення, адже це був одночасно удар як проти США, так і проти талібів, які прагнуть продемонструвати свою здатність перебрати контроль над ситуацією в країні після виведення західного військового контингенту. 

Примітно, що коли президент США Джо Байден минулого тижня підтвердив готовність, незважаючи на заклики союзників, завершити операцію з евакуації в аеропорту Кабула 31 серпня, причиною він називав не талібів, а саме ІД: "Ми знаємо, що кожного дня нашого перебування там ІД-К шукає можливості напасти на солдатів США і наших союзників, а також на невинних цивільних в аеропорту", - сказав Байден у Білому домі та додав, що таліби також вважають цю організацію "ворогами". 

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Ворогування у таборів джихадистів

Справді, обидва угруповання вже тривалий час з'ясовують між собою відносини за допомогою зброї. У день теракту біля кабульського аеропорту інформаційні агентства з посиланням на військові джерела повідомляли, що таліби на своїх блокпостах ідентифікували та знешкодили кількох бойовиків ІД. Водночас і кілька бойовиків-талібів загинули під час теракту, здійсненого ІД.

Бойовик Талібану у східному Афганістані

Бойовик "Талібану" у східному Афганістані

Обидва угруповання розділяє ідеологія: якщо ІД слідує салафістському напрямку ісламу, то таліби, натомість, вважають себе послідовниками пакистанської консервативної школи Деобанді. ІД-К прагне створення халіфату, який би простягався від Південної до Середньої Азії. "Апетити" талібів, принаймні поки що, стриманіші - вони заявляють, що задовольнилися б еміратом в Афганістані. В ІД вважають бойовиків "Талібану" "відступниками", оскільки ті, мовляв, недостатньо суворо інтерпретують норми шаріату. До того ж, таліби уклали мирну угоду зі США, тож, на думку ІД, вони зрадили цілі джихаду проти невірних. Нарешті ще одна деталь: коли два тижні тому таліби захопили Кабул, з перемогою їх привітали найрізноманітніші групи джихадистів. Усі, за винятком ІД. Ті, натомість, оголосили про бажання продовжити боротьбу.

Згідно з доповіддю ООН від 15 липня, ІД в Афганістані нараховує приблизно 500-1500 бійців. Позиції угруповання міцні, насамперед, у Кабулі та його околицях, де також здійснюється і більшість терактів. В угрупованні сподіваються завербувати додаткових бійців "Талібану", які виступають проти домовленостей зі США.

Крім того, ІД розраховують поповнити свої лави бойовиками зі Сирії, Іраку та інших зон конфлікту. Згідно з іншим звітом ООН від червня, в Афганістані перебуває від 8 до 10 тисяч іноземних бойовиків.

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Кривавий слід нападів

Цього року ІД в Афганістані вже залишила кривавий слід: у місії підтримки Організації Об'єднаних Націй в Афганістані (UNAMA) лише за перші чотири місяці цього року нарахували 77 терактів ІД - це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Наприклад, на початку травня унаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля 85 осіб загинули і майже 300 дістали поранень. Теракт стався біля школи в Кабулі, яку в основному відвідували шиїтські дівчата.

Після теракту біля школи у Кабулі, травень 2021

Після теракту біля школи у Кабулі, травень 2021

Вже за місяць бойовики ІД напали на співробітників міжнародної неурядової організації з питань розмінування HALO Trust у північній провінції Баглан. Загинули десятеро осіб. Згодом генеральний директор HALO Trust сказав ВВС, що таліби сприяли роботам з розмінування та намагалися протистояти бойовикам з ІД. У такий спосіб він підтвердив факт ворожнечі між двома ісламістськими угрупованнями. Відносини між ними особливо загострилися після 2017 року. Тоді бойовики ІД посунули талібів зі стратегічного району Тора-Бора. Ватажок "Аль-Каїди" Усама бен Ладен свого часу шукав у тамтешній тунельній системі з глибокими бункерами порятунку від переслідування американців.

ІД-К зародилася у колах пакистанських ісламістів "Техрік-е Талібан Пакистан" (TTP). Рятуючись від переслідування в Пакистані, вони перетнули кордон з Афганістаном і в жовтні 2014 року присягнули на вірність "Ісламській державі" на чолі із нині вже ліквідованим "халіфом" Абу Бакром аль-Багдаді. Навесні 2015 року ІД офіційно оголосила про влиття нового крила терористів в організацію та експансію в Центральну Азію. На той час ІД була на піку своєї сили в Іраку та Сирії та підтримувала афганське крило фінансами та іншими засобами. Це джерело підтримки зараз значною мірою вичерпано. Але, за словами експертів ООН, керівництво ІД у Сирії та Іраку, що пішло в підпілля, досі контактує з афганським крилом.

  • Гелікоптер США над Кабулом

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Гелікоптери США евакуюють персонал посольства

    Американський військовий гелікоптер Chinook евакуює співробітників посольства США у Кабулі 15 серпня, невдовзі після того, як таліби увійшли до афганської столиці. Кілька гелікоптерів для евакуації своїх дипломатів доправила і Німеччина.

  • Тисячі людей кинулися до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Обмежений доступ до аеропорту

    Водночас до Міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 16 серпня та у наступні дні кинулись тисячі афганців, які, зокрема, співпрацювали з західними державами, у надії залишити Афганістан. На летовищі і навколо нього розгорнулася шокуюча людська драма.

  • У надії залишити Афганістан будь-якою ціною сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Для деяких це завершилось трагічно.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Розпач і страх перед "Талібаном"

    У надії залишити Афганістан будь-якою ціною через страх переслідування талібами, сотні людей вибігали на злітні смуги і штурмували літаки. Це призвело до трагедії - люди падали з літаків, що злітали, або гинули у тисняві біля воріт аеропорту.

  • Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    "Талібан" повертається два десятиліття потому

    Після двох десятиліть опору іноземним військам та урядовим підрозділам Афганістану, таліби легко захопили владу в країні, щойно США, Німеччина та інші країни коаліції вивели свої контингенти. Ці бойовики "Талібану" патрулюють на ринку в одному з районів Кабулу за кілька днів після захоплення міста.

  • Біженці з літака, який приземлився в Ташкенті

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Дістатись бодай Ташкента

    Люди, яким уможливили виліт, сідали на будь-який літак і летіли будь-куди, аби лише залишити Афганістан. Пасажири цього німецького військово-транспортного літака вилетіли до Ташкента. Більшість літаків з Кабула вилітають цими днями до узбецької столиці, а також до Дохи чи Ісламабаду. Там афганських біженців пересаджують на інші літаки, що прямують до кінцевого пункту призначення.

  • Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають нічого і потребують їжі та речі першої необхідності.

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Допомога біженцям

    Афганські біженці, які прибувають на військову базу США Рамштайн, що у Німеччині, не мають взагалі нічого, бо залишали домівки поспіхом. Вони потребують їжі та речі першої необхідності. Військова база пропонує житло на перший час тисячам біженців з Афганістану.

  • Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Втомлені виснажливою втечею

    Багато з тих, кому вдалося вибратися з Афганістану, зізнаються, що мають двояке відчуття. З одного боку, вони щасливі, що перебувають у безпеці. З іншого - дуже тривожно за тих, хто не зможе вибратися із захопленої талібами країни. Ця родина була евакуйована з Кабула і прямує до управління у справах біженців у США.

  • Таліби відразу розпорядились, що жінки мають носити бурки

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Переслідування і зневага до прав за талібів

    Тривога тих, кому вдалось вибратись з Афганістану, небезпідставна. Чимало афганців, котрі співпрацювали з Заходом, а також журналістів таліби почали переслідувати у перші ж дні, як захопили владу - правозахисники повідомляють про позасудові страти. Жінки бояться, що їм доведеться ходити лише у бурках. Освіта та робота будуть для них також недоступні.

  • Американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    У відносній безпеці

    Ситуація в Афганістані не змінила намірів США - американський президент Джо Байден підтвердив, що 31 серпня Афганістан залишить останній американський солдат. На фото: американський морський піхотинець в аеропорту Кабула веде дитину до батьків. Поки американці в аеропорту, люди, що опинились там, почуваються відносно захищеними.

  • Тисячі людей скупчились навколо аеропорту, попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Кинуті напризволяще

    Утім, тисячі людей перебувають за межами летовища у надії потрапити туди, щоб вилетіти з Афганістану. Бути зараз поблизу - небезпечно. Але люди не йдуть звідти, навіть попри попередження про імовірні теракти з боку ісламістів. Тимчасовий повірений США в Афганістані визнав, що "без сумніву будуть" афганці з групи ризику, яких не вдасться вивезти з країни.

  • Після теракту поблизу аеропорту Кабула 26 серпня

    Драма з невідомим фіналом: фоторепортаж про евакуацію з Кабула

    Після теракту

    На фото - знелюдніле місце кривавого теракту, що стався поблизу аеропорту Кабула 26 серпня. Загинули 13 вояків армії США і десятки цивільних афганців. Відповідальність за вибухи взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

    Автор: Кевін Мертенс


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Докладно

Після вибухів біля аеропорту Кабула

Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

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