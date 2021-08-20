 Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Брюссель: Контакти з талібами не означають визнання їх як влади в Афганістані

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала табір афганських біженців під Мадридом та підтвердила, що ЄС підтримує контакти з "Талібаном".

Урсула фон дер Ляєн та голова іспанського уряду Педро Санчес відвідують табір афганських біженців під Мадридом

Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та голова іспанського уряду Педро Санчес (у центрі) відвідують табір афганських біженців під Мадридом

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в суботу, 21 серпня, відвідуючи табір афганських біженців в Іспанії, підтвердила факт контактів ЄС з ісламістським рухом "Талібан", який захопив владу в Афганістані. Фон дер Ляєн супроводжував президент Євроради Шарль Мішель, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і глава уряду Іспанії Педро Санчес.

Утім, фон дер Ляєн наголосила, що контакти з "Талібаном" в жодному разі не означають визнання нової влади в Афганістані. Йдеться передусім про полегшення евакуації з цієї країни. За словами голови Єврокомісії, людям, які опинилися в небезпеці через захоплення влади талібами, треба запропонувати "законні та безпечні" шляхи евакуації.

Фон дер Ляєн також оголосила про збільшення обсягів гуманітарної допомоги ЄС у найближчому майбутньому. "Ми повинні допомогти, це наша відповідальність", - зазначила вона. Причому допомагати, на думку фон дер Ляєн, треба не лише тим, хто вилетів з країни, але й тим, хто залишився в Афганістані. Втім, виділення коштів залежатиме від дотримання талібами прав людини, зокрема жінок та дівчат.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Тимчасовий табір для біженців під Мадридом

Табір в Торрехон-де-Ардос є первинним центром прийому афганців. Зараз там перебувають лише 200 біженців, які прибули в останні два дні рейсами з Кабула. Увечері в суботу очікується приліт ще приблизно 100 громадян Афганістану. Всього табір розрахований на тисячу осіб. Передбачається, що люди повинні перебувати тут не більше трьох діб. Потім вони повинні розміщуватися на квартирах в Мадриді та інших містах Іспанії в очікуванні рішення про надання їм права залишитися в Іспанії або переїхати на постійне місце проживання в будь-яку іншу країну Євросоюзу.

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Ситуація в кабульському аеропорту

Тим часом біля кабульського аеропорту у суботу знову зібралися тисячі людей, які хочуть вилетіти з Афганістану. За межами аеропорту майже постійно лунають постріли, передає агентство dpa. Багато афганців, які співпрацювали з іноземними військами протягом останніх 20 років або ж працюють у таких сферах, як захист прав людини, бояться за своє життя, тож намагаються потрапити самі або з родинами до аеропорту - єдиного місця в країні, яке ще перебуває під контролем міжнародного контингенту.

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