 США евакуювали з Афганістану вже 13 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2021

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Новини

США евакуювали з Афганістану вже 13 тисяч людей

За останній тиждень США евакуювали з Афганістану повітрям приблизно 13 тисяч людей, повідомив американський президент Джо Байден. Він назвав цю операцію одним з найбільших та найскладніших авіамостів в історії.

У кабульському аеропорту триває евакуація

У кабульському аеропорту триває евакуація

Американський президент Джо Байден у п'ятницю, 20 серпня, оголосив, що не може гарантувати результат евакуації з кабульського аеропорту. "Це - один з найбільших і найскладніших авіамостів в історії", - сказав Байден у телевізійному зверненні з Білого дому. "Я не можу обіцяти, яким буде кінцевий результат", - зазначив президент.

Водночас Байден заявив, що всіх американців, які хочуть повернутися до США, буде вивезено з Афганістану. "Ми доставимо вас додому", - сказав він. Президент також пообіцяв евакуювати з країни стільки афганських союзників, наскільки це можливо.

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За його словами, відколи 14 серпня почалася евакуація, США вивезли повітрям з Афганістану приблизно 13 тисяч осіб. Лише в четвер, 19 серпня, було евакуйовано 5700 людей.

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.

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  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

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    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

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    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

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  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

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  • Навчання в школі для дівчат

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  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

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    Автор: Марина Барановська


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