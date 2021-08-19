США евакуювали з Афганістану вже 13 тисяч людей

Американський президент Джо Байден у п'ятницю, 20 серпня, оголосив, що не може гарантувати результат евакуації з кабульського аеропорту. "Це - один з найбільших і найскладніших авіамостів в історії", - сказав Байден у телевізійному зверненні з Білого дому. "Я не можу обіцяти, яким буде кінцевий результат", - зазначив президент.

Водночас Байден заявив, що всіх американців, які хочуть повернутися до США, буде вивезено з Афганістану. "Ми доставимо вас додому", - сказав він. Президент також пообіцяв евакуювати з країни стільки афганських союзників, наскільки це можливо.

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За його словами, відколи 14 серпня почалася евакуація, США вивезли повітрям з Афганістану приблизно 13 тисяч осіб. Лише в четвер, 19 серпня, було евакуйовано 5700 людей.

США хочуть завершити евакуацію до 31 серпня, повідомив, своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Утім, за його словами, деякі країни-члени Альянсу порушують питання щодо подовження цього терміну, щоб вивезти з Афганістану більше людей. Раніше Байден заявляв, що американські військові, які забезпечують евакуацію, можуть залишитися в аеропорту Кабула й довше.

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