Байден припустив продовження терміну перебування військових США в Кабулі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не виключив, що американські військовослужбовці можуть залишитися в Кабулі й після 31 серпня - для забезпечення евакуації з Афганістану громадян США. Про це Байден заявив у середу, 18 серпня, в інтерв'ю телеканалу АВС. Усе залежить від того, як буде розвиватися ситуація у час, що залишився, і чи вдасться досягнути мети - щоденної евакуації з країни п'яти-семи тисяч осіб, пояснив він.

Читайте також: Зміна влади в Афганістані: хто такі таліби

Говорячи про вивезення з Афганістану місцевих помічників американців, глава Білого дому підкреслив: "Наш обов'язок полягає в тому, щоб забрати всіх тих, кого ми можемо й повинні". Президент США вказав, що йдеться про 50-65 тисяч осіб, у число яких входять люди, які співпрацювали з американцями, і члени їхніх родин.

Байден: Хаосу не можна було запобігти

Нині в аеропорту Кабула для гарантування безпеки перебуває близько 4,5 тисячі американських солдатів. Планується довести їхнє число до шести тисяч.

Читайте також: Тиснява поблизу аеропорту Кабула: щонайменше 17 поранених

Президент США вказав, що Вашингтон веде переговори з талібами про евакуацію американських громадян, а також персоналу і співробітників посольства. При цьому він визнав наявність "труднощів" з евакуацією громадян Афганістану, які допомагали американцям.

Читайте також: США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

Хаосу, що виник в Афганістані після виведення основного контингенту американських військ, не можна було запобігти, запевнив президент США. Відповідаючи на запитання, чому ще місяць тому він заявляв, що захоплення талібами влади є вкрай малоймовірним, Байден відповів, що його оптимізм ґрунтувався на даних спецслужб, серед яких не було єдності.