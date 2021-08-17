 Байден припустив продовження терміну перебування військових США в Кабулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

Байден припустив продовження терміну перебування військових США в Кабулі

Американські солдати не покинуть Афганістан, поки не буде досягнуто цілей і здійснено евакуацію, запевнив президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден (фото 30 липня 2021 року)

Президент США Джо Байден визнав помилки спецслужб щодо оцінки майбутнього розвитку подій в Афганістані

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не виключив, що американські військовослужбовці можуть залишитися в Кабулі й після 31 серпня - для забезпечення евакуації з Афганістану громадян США. Про це Байден заявив у середу, 18 серпня, в інтерв'ю телеканалу АВС. Усе залежить від того, як буде розвиватися ситуація у час, що залишився, і чи вдасться досягнути мети - щоденної евакуації з країни п'яти-семи тисяч осіб, пояснив він.

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Говорячи про вивезення з Афганістану місцевих помічників американців, глава Білого дому підкреслив: "Наш обов'язок полягає в тому, щоб забрати всіх тих, кого ми можемо й повинні". Президент США вказав, що йдеться про 50-65 тисяч осіб, у число яких входять люди, які співпрацювали з американцями, і члени їхніх родин.

Байден: Хаосу не можна було запобігти

Нині в аеропорту Кабула для гарантування безпеки перебуває близько 4,5 тисячі американських солдатів. Планується довести їхнє число до шести тисяч.

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Президент США вказав, що Вашингтон веде переговори з талібами про евакуацію американських громадян, а також персоналу і співробітників посольства. При цьому він визнав наявність "труднощів" з евакуацією громадян Афганістану, які допомагали американцям.

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Хаосу, що виник в Афганістані після виведення основного контингенту американських військ, не можна було запобігти, запевнив президент США. Відповідаючи на запитання, чому ще місяць тому він заявляв, що захоплення талібами влади є вкрай малоймовірним, Байден відповів, що його оптимізм ґрунтувався на даних спецслужб, серед яких не було єдності.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Афганський президент-втікач Ашраф Гані перебуває в ОАЕ

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з країни, разом з родиною перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Країна дала йому прихисток "з гуманітарних міркувань".  

США евакуювали з Афганістану повітрям понад 3,2 тисячі осіб

Тільки 17 серпня з Кабула американськими літаками було вивезено близько 1,1 тисячі осіб, запевнили журналістів чиновники. Загалом у Вашингтоні планують евакуювати з Афганістану до 30 тисяч осіб.  

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(FILES) In this file photo a US Marine is given a hand using barbed wire to secure the walls the US embassy in Kabul on January 11, 2002. - The United States said on August 12, 2021 it was sending troops to the international airport in Afghanistan's capital Kabul to pull out US embassy staff as the Taliban makes rapid gains.We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation, State Department spokesman Ned Price told reporters.This president prioritizes above all else the safety and security of Americans who are serving overseas, he said of Joe Biden, who has ordered a withdrawal of US troops from Afghanistan after nearly 20 years. (Photo by ROB ELLIOTT / AFP)

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Hundreds of people gather outside the international airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 17, 2021. The Taliban declared an “amnesty” across Afghanistan and urged women to join their government Tuesday, seeking to convince a wary population that they have changed a day after deadly chaos gripped the main airport as desperate crowds tried to flee the country. (AP Photo)

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