Військові США вбили двох ватажків "Ісламської держави" в Афганістані

Американські військові під час завданого 27 серпня авіаудару вбили в Афганістані двох ватажків місцевого відгалуження терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД). "Тепер, коли ми отримали додаткову інформацію, можу підтвердити, що ми знищили двох високопоставлених ватажків ІД, ще один поранений. Цивільні не постраждали", - повідомив у суботу, 28 серпня, генерал-майор збройних сил США Хенк Тейлор, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Раніше повідомляли про одного вбитого - "планувальника" угруповання "Ісламська держава провінції Хорасан", місцевого відгалуження ІД.

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Авіаудару з безпілотника було завдано у відповідь на нещодавню атаку за участі терориста-смертника в аеропорту Кабула. В результаті нападу загинули 13 військовослужбовців США і десятки афганців.

У Пентагоні не виключають нових терактів у аеропорту Кабула

Своєю чергою речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що, за даними американських військових, на аеропорт Кабула можуть бути здійснені нові атаки терористів. "Загрози все ще реальні", - сказав він, додавши, що військові безперервно відстежують інформацію стосовно можливих нападів. Він також повідомив, що тіла загиблих внаслідок теракту військовослужбовців США перевозять на батьківщину.

Кірбі також запевнив, що американські військові й надалі повністю контролюють аеропорт, заперечивши таким чином повідомлення ісламістського руху "Талібан" про передачу йому контролю над деякими воротами летовища, повідомляє інформагенція dpa.

Афганське відгалуження ІД взяло на себе відповідальність за теракт, у результаті якого в аеропорту Кабула загинули щонайменше 85 осіб, в тому числі 13 американських солдатів. Число жертв серед афганців може бути значно вищим: американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співробітника сфери охорони здоров'я в Кабулі повідомляє про майже 200 загиблих.

Президент США Джо Байден пообіцяв помсту за цей теракт.