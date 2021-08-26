 Байден пообіцяв помститися за подвійний теракт у Кабулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден пообіцяв помститися за подвійний теракт у Кабулі

Президент США Джо Байден запевнив, що організатори двох терактів у Кабулі будуть знайдені і покарані. Про це він заявив у зверненні до нації після нападів, що забрали життя десятків американських військових і афганців.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації ввечері в четвер, 26 серпня, запевнив, що відповідальні за напад у Кабулі будуть знайдені і покарані. Він виступив із цією заявою після повідомлень про теракти біля кабульскього аеропорту, що забрали життя щонайменше 13 американських військовослужбовців і десятків афганців. За даними американського видання The Wall Street Journal, загальна кількість жертв терактів сягає 103 осіб.

"Ми не пробачимо, ми не забудемо (...) Ми вистежимо вас і примусимо заплатити", - сказав Байден. З цією заявою він звернувся до організаторів подвійного теракту в Кабулі, а також до всіх, "хто бажає Америці зла", особливо підкресливши, що готовий завдавити ударів по відповідальних за організацію терактів ватажках угруповання "Ісламська держава" (ІД), де б вони не були. За його словами, він уже доручив розробити план удару у відповідь по ісламістським бойовиках, які вчинили подвійний теракт.

Читайте також: Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

США не зупинять евакуацію

Як зазначив лідер Сполучених Штатів, у нього немає відомостей про те, що напади в афганській столиці скоєно за змовою ІД і "Талібану". На його думку, талібам невигідна співпраця з ІД, бо вони хочуть якнайшвидшого завершення операції США по евакуації людей з Афганістану.

Водночас Байден запевнив, що терористам не вдасться перешкодити американським військовим завершити евакуацію персоналу з Кабула. "Ми знайдемо їх, ми їх звідти витягнемо", - заявив президент США, маючи на увазі тих, хто ще не встиг покинути Афганістан.

Тим часом світові лідери рішуче засудили теракти в Кабулі. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала напад "огидним" та пообіціяла, що Німеччина навіть після завершення евакуації турбуватиметься про людей, яким загрожує "Талібан".

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський вже відреагував на подвійний теракт в аеропорті Кабула і висловив свої співчуття родинам загиблих.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Дивитись відео 02:45

Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021)

Також за темою

EDITORS NOTE: Graphic content / Volunteers and medical staff bring an injured man for treatment after two powerful explosions, which killed at least six people, outside the airport in Kabul on August 26, 2021. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Теракт біля аеропорту Кабула: серед численних жертв - 12 військових США 26.08.2021

Унаслідок двох вибухів біля аеропорту Кабула загинули 12 військових США та, за даними ЗМІ, щонайменше 60 цивільних афганців. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт.

United States President Joe Biden makes remarks providing an update on the evacuation of American citizens, SIV applicants and their families, and vulnerable Afghans from Kabul as well as an update on his administrations response to Hurricane Henri in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC on Sunday, August 22, 2021. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xPoolxviaxCNPx/MediaPunchx

Байден має намір завершити виведення військ з Афганістану до 31 серпня 25.08.2021

"Чим раніше ми це закінчимо, тим краще", - підкреслив президент США Джо Байден, кажучи про евакуацію з Кабула. Тим часом в аеропорт афганської столиці потрапити дедалі складніше через тисняву і блок-пости "Талібану".

Smoke rises from explosion outside the airport in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 26, 2021. The explosion went off outside Kabul’s airport, where thousands of people have flocked as they try to flee the Taliban takeover of Afghanistan. Officials offered no casualty count, but a witness said several people appeared to have been killed or wounded Thursday. (AP Photo/Wali Sabawoon)

Біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи: є жертви 26.08.2021

Біля аеропорту Кабула пролунали два вибухи. За даними США, є жертви серед американських військових та цивільного населення, однак точна їх кількість поки невідома. ЗМІ повідомляють, що вибух вчинив терорист-смертник.

Реклама

Докладно

Шоан Ваісі

Колишній біженець балотується до Бундестагу

Десять років тому він втік з Ірану. Тепер - балотується до Бундестагу від Лівої партії.  

Таліби на вулицях Кабула

Світовий банк заморозив фінансову допомогу Афганістану

У Світовому банку висловили глибоку стурбованість ситуацією в Афганістані, а також перспективами жінок у цій країні.  