 Афганістан за талібів. ″Аль-Каїда″ та ІД повертаються? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.08.2021

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Світ

Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

Ризик того, що Афганістан знову може перетворитись на місце зосередження джихадистських угруповань, експерти вважають невисоким. Це пов'язано з тим, що "Талібан" після захоплення влади прагне визнання.

Бойовики Ісламської держави на одному з пропагандистських роликів

Бойовики "Ісламської держави" на одному з пропагандистських роликів

У президента США Джо Байдена немає сумнівів: Вашингтон в Афганістані, в першу чергу, мав на меті гарантувати власну безпеку. І тут нічого не зміниться. "Наш єдиний життєво важливий інтерес в Афганістані залишається таким, яким був завжди - запобігти терактам в нашій країні", - заявив Байден.

Утім, його припущення, що цієї мети можна досягнути навіть без присутності США в Афганістані, поділяють не всі американці. Конгресмен-республіканець Майкл Мак-Кол вважає, що Афганістан повертається до стану, що мав місце до 2001 року: "Це означає - до розсадника тероризму". А голова Об'єднаного комітету очільників штабів генерал Марк Міллі висловив стурбованість, що такі угруповання як "Аль-Каїда" та "Ісламська держава" (ІД) можуть швидко відтворити свої мережі в Афганістані.

Афганістан знову перетвориться на базу для джихадистів?

Ризик цього абсолютно реальний, пише американський експерт з питань Близького Сходу і тероризму Деніел Байман у статті, опублікованій в журналі Foreign Affairs під заголовком "Чи стане Афганістан знову безпечним притулком для терористів?"  Контртерористичні заходи, за його словами, значно ускладняться після виходу з країни контингенту США. 

Як зміниться поведінка талібів після захоплення влади в Афганістані?

Як зміниться поведінка талібів після захоплення влади в Афганістані?

Однак, додає він, імовірність того, що Афганістан знову стане притулком для міжнародних джихадистських угруповань, невисока. У цього, зазначає Байман, є кілька причин: "Аль-Каїда" втратила більшу частину своєї колишньої сили, а ІД вороже налаштована щодо "Талібану". Крім того, наголошує експерт, таліби дістали науку з минулого і зараз поводяться інакше.

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Експерт з Південної Азії Крістіан Ваґнер (Christian Wagner) з берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP) також вважає, що джихадистські угруповання в Афганістані навряд чи повернуть свою колишню присутність і силу: "Таліби більше не хочуть очолювати державу-ізгой, замість цього вони прагнуть міжнародного визнання".

Ваґнер нагадує, що "Ісламський Емірат Афганістан", яким таліби керували з 1996 до 2001 року, був визнаний тільки трьома країнами - Пакистаном, Саудівською Аравією і ОАЕ. Тепер "Талібан" хоче це змінити і знає, що таке можливо тільки за відповідної політики. Вона включає, серед іншого, і те, як таліби ставитимуться до джихадистських угруповань", - пояснив Ваґнер.

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"Талібан" під спостереженням з усіх боків 

Картина Афганістану, населеного джихадистами з усього світу, лякає не тільки Захід. Росія підтримує канали зв'язку з "Талібаном" вже протягом багатьох років, в останні місяці дедалі активніше з ним спілкується і Китай. Влада в Тегерані також ставить на діалог з талібами. Міністр закордонних справ Ірану, що йде у відставку, Джавад Заріф уже запропонував допомогу у сприянні мирним переговорам, які, можливо, матимуть місце в Афганістані. Всі три сусідні держави єдині в боротьбі з джихадизмом. І "Талібан" повинен знати про це.

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І, нарешті, навіть після повного виведення своїх військ з Афганістану США у питаннях безпеки і захисту від терористичних загроз покладатимуться не тільки на прихильність талібів. За словами Деніела Баймана, Вашингтон досі має  сучасні засоби ведення розвідки, за допомогою яких може стежити за джихадистами, а за необхідності - і боротися з ними: "Американські військові вивчили можливості використання своїх авіабаз за межами Афганістану для завдання ударів по "Аль-Каїді" або інших дій у разі необхідності".

Відмінності у ставленні талібів до ІД та "Аль-Каїди" 

Проте зв'язки між "Талібаном" і "Аль-Каїдою" досі залишаються тісними, попереджав у жовтні 2020 року Едмунд Фіттон-Браун, глава місії ООН зі спостереження за терористичними угрупованнями "Ісламська держава", "Аль-Каїда" і "Талібан". "Ми виходимо з того, що керівництво "Аль-Каїди" і далі перебуватиме під захистом талібів", - заявив Фіттон-Браун американському телеканалу NBC.

Літаки і техніка США в аеропорту Кабула

Літаки і техніка США в аеропорту Кабула

З іншого боку, зовсім інше становище в Афганістані у ІД, яка там називає себе "Ісламською державою провінції Хорасан", посилаючись на історичну назву регіону. Згідно зі звітом, оприлюдненим Радою Безпеки ООН у травні 2020 року, ІД зазнала в Афганістані "значних невдач". При цьому "сили "Талібану" відіграли важливу роль у завданні цих поразок ІД".

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По суті, джихадисти з "Аль-Каїди" та ІД мають інші цілі, ніж "Талібан". Тоді як останній зосереджений на розширенні свого панування в Афганістані, ті два угруповання діють на міжнародному рівні, кордони не мають для них жодного значення. "Ця різниця в поглядах відіграла роль тільки у відносинах "Талібану" з ІД, - уточнює Крістіан Ваґнер. - ІД звинувачує афганців в тому, що вони концентруються тільки на своїй країні і тому ставлять її вище за іслам та мету його поширення". "Аль-Каїда" також має це на меті, однак, на відміну від ІД, це не призводить до напруженості у її відносинах з "Талібаном".

"Обидва угруповання - і "Талібан", і "Аль-Каїда" - пов'язані між собою загальним бойовим досвідом в Афганістані, і в деяких випадках їх важко відокремити одне від одного", - констатує Ваґнер. Саме це, як він очікує, може створити труднощі для "Талібану", коли рух після захоплення влади вибудовуватиме свої відносини з "Аль-Каїдою". Тож, на думку німецького експерта, багато що належить з'ясувати на місцевому, а не на національному рівні: "Це дуже залежатиме від відповідних особистих стосунків". 

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Докладно

Бойовики Ісламської держави на одному з пропагандистських роликів

Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

Ризик, що Афганістан може перетворитись у місце зосередження джихадистських угруповань, експерти вважають невисоким.  

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