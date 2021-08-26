Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?

У президента США Джо Байдена немає сумнівів: Вашингтон в Афганістані, в першу чергу, мав на меті гарантувати власну безпеку. І тут нічого не зміниться. "Наш єдиний життєво важливий інтерес в Афганістані залишається таким, яким був завжди - запобігти терактам в нашій країні", - заявив Байден.

Утім, його припущення, що цієї мети можна досягнути навіть без присутності США в Афганістані, поділяють не всі американці. Конгресмен-республіканець Майкл Мак-Кол вважає, що Афганістан повертається до стану, що мав місце до 2001 року: "Це означає - до розсадника тероризму". А голова Об'єднаного комітету очільників штабів генерал Марк Міллі висловив стурбованість, що такі угруповання як "Аль-Каїда" та "Ісламська держава" (ІД) можуть швидко відтворити свої мережі в Афганістані.

Афганістан знову перетвориться на базу для джихадистів?

Ризик цього абсолютно реальний, пише американський експерт з питань Близького Сходу і тероризму Деніел Байман у статті, опублікованій в журналі Foreign Affairs під заголовком "Чи стане Афганістан знову безпечним притулком для терористів?" Контртерористичні заходи, за його словами, значно ускладняться після виходу з країни контингенту США.

Як зміниться поведінка талібів після захоплення влади в Афганістані?

Однак, додає він, імовірність того, що Афганістан знову стане притулком для міжнародних джихадистських угруповань, невисока. У цього, зазначає Байман, є кілька причин: "Аль-Каїда" втратила більшу частину своєї колишньої сили, а ІД вороже налаштована щодо "Талібану". Крім того, наголошує експерт, таліби дістали науку з минулого і зараз поводяться інакше.

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Експерт з Південної Азії Крістіан Ваґнер (Christian Wagner) з берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP) також вважає, що джихадистські угруповання в Афганістані навряд чи повернуть свою колишню присутність і силу: "Таліби більше не хочуть очолювати державу-ізгой, замість цього вони прагнуть міжнародного визнання".

Ваґнер нагадує, що "Ісламський Емірат Афганістан", яким таліби керували з 1996 до 2001 року, був визнаний тільки трьома країнами - Пакистаном, Саудівською Аравією і ОАЕ. Тепер "Талібан" хоче це змінити і знає, що таке можливо тільки за відповідної політики. Вона включає, серед іншого, і те, як таліби ставитимуться до джихадистських угруповань", - пояснив Ваґнер.

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"Талібан" під спостереженням з усіх боків

Картина Афганістану, населеного джихадистами з усього світу, лякає не тільки Захід. Росія підтримує канали зв'язку з "Талібаном" вже протягом багатьох років, в останні місяці дедалі активніше з ним спілкується і Китай. Влада в Тегерані також ставить на діалог з талібами. Міністр закордонних справ Ірану, що йде у відставку, Джавад Заріф уже запропонував допомогу у сприянні мирним переговорам, які, можливо, матимуть місце в Афганістані. Всі три сусідні держави єдині в боротьбі з джихадизмом. І "Талібан" повинен знати про це.

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І, нарешті, навіть після повного виведення своїх військ з Афганістану США у питаннях безпеки і захисту від терористичних загроз покладатимуться не тільки на прихильність талібів. За словами Деніела Баймана, Вашингтон досі має сучасні засоби ведення розвідки, за допомогою яких може стежити за джихадистами, а за необхідності - і боротися з ними: "Американські військові вивчили можливості використання своїх авіабаз за межами Афганістану для завдання ударів по "Аль-Каїді" або інших дій у разі необхідності".

Відмінності у ставленні талібів до ІД та "Аль-Каїди"

Проте зв'язки між "Талібаном" і "Аль-Каїдою" досі залишаються тісними, попереджав у жовтні 2020 року Едмунд Фіттон-Браун, глава місії ООН зі спостереження за терористичними угрупованнями "Ісламська держава", "Аль-Каїда" і "Талібан". "Ми виходимо з того, що керівництво "Аль-Каїди" і далі перебуватиме під захистом талібів", - заявив Фіттон-Браун американському телеканалу NBC.

Літаки і техніка США в аеропорту Кабула

З іншого боку, зовсім інше становище в Афганістані у ІД, яка там називає себе "Ісламською державою провінції Хорасан", посилаючись на історичну назву регіону. Згідно зі звітом, оприлюдненим Радою Безпеки ООН у травні 2020 року, ІД зазнала в Афганістані "значних невдач". При цьому "сили "Талібану" відіграли важливу роль у завданні цих поразок ІД".

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По суті, джихадисти з "Аль-Каїди" та ІД мають інші цілі, ніж "Талібан". Тоді як останній зосереджений на розширенні свого панування в Афганістані, ті два угруповання діють на міжнародному рівні, кордони не мають для них жодного значення. "Ця різниця в поглядах відіграла роль тільки у відносинах "Талібану" з ІД, - уточнює Крістіан Ваґнер. - ІД звинувачує афганців в тому, що вони концентруються тільки на своїй країні і тому ставлять її вище за іслам та мету його поширення". "Аль-Каїда" також має це на меті, однак, на відміну від ІД, це не призводить до напруженості у її відносинах з "Талібаном".

"Обидва угруповання - і "Талібан", і "Аль-Каїда" - пов'язані між собою загальним бойовим досвідом в Афганістані, і в деяких випадках їх важко відокремити одне від одного", - констатує Ваґнер. Саме це, як він очікує, може створити труднощі для "Талібану", коли рух після захоплення влади вибудовуватиме свої відносини з "Аль-Каїдою". Тож, на думку німецького експерта, багато що належить з'ясувати на місцевому, а не на національному рівні: "Це дуже залежатиме від відповідних особистих стосунків".