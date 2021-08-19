 Бізнес з ″Талібаном″: чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Бізнес з "Талібаном": чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії

Нова влада в Кабулі зароблятиме не тільки на опіумі. Вона може монетизувати багаті надра і вигідне географічне положення країни. Наприклад, дозволити добудувати газопровід ТАПІ.

У лютому 2018 року в Гераті почалася прокладка газопроводу ТАПІ, який таліби хочуть тепер добудувати

У лютому 2018 року в Гераті почалася прокладка газопроводу ТАПІ, який таліби хочуть тепер добудувати

Афганістан заведено вважати вкрай бідною державою, що економічно виживає головним чином завдяки вирощуванню опійного маку. Справді, ця країна забезпечує 80 відсотків світового споживання опіуму і героїну, і західні експерти не сумніваються, що рух "Талібан", який захопив тепер владу і раніше заробляв величезні гроші на торгівлі наркотиками, і надалі розвиватиме цю високоприбуткову "галузь".

Афганістан за запасами літію можна порівняти з Болівією

Менш відомо, що надра Афганістану вельми багаті численними корисними копалинами, в тому числі залізною рудою, міддю, золотом, рідкоземельними металами і, можливо, нафтою. А запаси літію, за деякими оцінками, можна порівняти за розмірами з родовищами в Болівії, яка є одним з найбільших у світі постачальників цієї найважливішої сировини для виробництва використовуваних у смартфонах і електромобілях батарей, яке бурхливо зростає.

Афганські шахтарі з вугільної шахти поблизу Герата

Афганські шахтарі з вугільної шахти поблизу Герата

Інформаційно-аналітична програма першого каналу німецького телебачення ARD Tagesthemen повідомляє, що сумарна вартість прогнозованих в Афганістані корисних копалин оцінюють в 1-3 трильйони доларів. І це тільки на тих 30 відсотках афганської території, які були досліджені Геологічною службою США USGS.

Тому зараз, коли Сполучені Штати та інші західні держави терміново евакуюють своїх дипломатів і громадян з Афганістану, Китай, Росія, Пакистан, Іран і Туреччина навіть не думають залишати Кабул, констатує німецька економічна газета Handelsblatt і пояснює: "Навпаки, вони сподіваються на прибуткові замовлення і на можливість експлуатувати цінні корисні копалини цієї країни".

Читайте також: Найгірші очікування афганських жінок після приходу талібів

Китай контролює найбільше родовище міді в Мес Айнак

Найактивніше свої економічні інтереси в Афганістані давно вже просуває Китай. За нової влади в Кабулі КНР закріпить доступ до цих ресурсів, вважає Tagesthemen. Так, дві китайські державні металургійні компанії ще в 2008 році виграли тендер на видобуток протягом 30 років міді на найбільшому в світі неосвоєному родовищі цього кольорового металу в Мес Айнак в сорока кілометрах на південний схід від Кабула.

Долина Мес Айнак відома своїми археологічними розкопками і запасами міді

Долина Мес Айнак відома своїми археологічними розкопками і запасами міді

Щоправда, видобуток там за весь цей час так і не почався: китайська сторона посилалася на проблеми з безпекою, а експерти підозрювали, що Китай, який контролює близько третини глобального виробництва рафінованої міді, навмисне гальмує освоєння величезного родовища, щоб, штучно обмежуючи пропозицію на світовому ринку, підтримувати ціни.

Однак тепер, коли через бурхливий розвиток електротехніки попит на мідь і, відповідно, ціни на неї значно зросли, китайці цілком можуть розпочати видобуток, тим більше що за талібів вартість робочої сили навряд чи виросте, скоріше, навпаки.

Handelsblatt нагадує, що повалений тепер афганський уряд розглядав питання про позбавлення компаній з КНР ліцензії на розробку родовища в Мес Айнак після того, як торік у грудні з подачі індійської розвідки в Кабулі була розкрита китайська агентурна мережа. Тому прихід до влади талібів для цих компаній виявився дуже доречним.

КНР просуває Шовковий шлях, Туреччина - Нефритовий шлях

До того ж, пише Handelsblatt, Китай заручився контролем над найбільшим зі знайдених родовищ нафти. Однак інтереси КНР в Афганістані, продовжує видання, не обмежуються самим лише видобутком корисних копалин. Пекін хотів би, щоб ця країна, як і її сусіди Пакистан і Іран, підключилася до його широкомасштабного проєкту економічної експансії "Один пояс - один шлях". Колишній прозахідний уряд в Кабулі приєднуватися до Нового шовкового шляху не став.

Прибуття першого вантажного поїзда з Китаю в місто Хайратон на кордоні з Узбекистаном

Прибуття першого вантажного поїзда з Китаю в місто Хайратон на кордоні з Узбекистаном, вересень 2016 року

У свою чергу, Туреччина зацікавлена ​​у відродженні іншого стародавнього транспортного коридору на території Афганістану - Лазуритового або Нефритового шляху, який колись багато в чому збігався зі Шовковим шляхом. У сучасному варіанті цей інфраструктурний проєкт розроблений і затверджений у 2017-2018 роках, але відтоді мало просунувся. Він покликаний з'єднати Туреччину через Грузію, Азербайджан, Каспійське море і Туркменістан з Афганістаном, а звідти забезпечити виходи як в Південну, так і Центральну Азію.

"Для Туреччини, яка хоче стати регіональним торговельним хабом, цей проєкт має особливо велике значення", - підкреслює Handelsblatt. Потужна будівельна індустрія Туреччини в Афганістані вже закріпилася. Видання посилається на дані турецького МЗС, згідно з якими до нинішньої зміни влади в країні працювали 76 турецьких компаній, з яких 90 відсотків займалися будівництвом. У 2003-2018 роках вони реалізували 71 проєкт сумарною вартістю в 6,6 мільярда доларів.

Читайте також: США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

Газопровід ТАПІ відкрив би Росії вихід на ринок Індії

На тлі Китаю і Туреччини економічна роль Росії на афганському ринку виглядає поки більш ніж скромно. Однак зараз Москва явно прагне налагодити хороші відносини з керівництвом руху "Талібан", який взагалі-то заборонений в РФ. Якщо ці зусилля увінчаються успіхом, то цілком можливо, що російські енергетичні компанії проявлять цікавість до видобутку нафти і газу, а атомна промисловість - до запасів урану в Афганістані.

Представники Туркменістану, Афганістану, Пакистану та Індії дають старт ТАПІ

Представники Туркменістану, Афганістану, Пакистану та Індії дають старт ТАПІ, грудень 2015 року

Є й інфраструктурний проєкт, який може виявитися для Росії вельми або навіть дуже перспективним. Мова йде про давній проєкт ТАПІ - газопровід Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія потужністю 33 мільярди кубометрів на рік. "Таліби зацікавлені в будівництві газопроводу ТАПІ", - повідомило 17 серпня російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на офіційного представника катарського політичного офісу руху "Талібан" Мохаммада Соха Шахіна.

Тож таліби, щойно захопивши владу, поспішили підтвердити свій інтерес до газопроводу, будівництво якого реально почалося в 2018 році, але незабаром забуксувало. Подальшу його долю вони обговорювали в туркменській столиці Ашгабаті на початку лютого 2021 року. З огляду на те, що російська газотранспортна система з радянських часів з'єднана з туркменською, введення в експлуатацію такого трубопроводу дозволило би "Газпрому" вийти на величезний пакистанський і гігантський індійський ринки. Туди можна було би, домовившись з Туркменістаном, перенаправити чималу частину тих обсягів, які зараз експортуються в Європу, котра твердо вирішила прискореними темпами скорочувати споживання та імпорт викопного палива.

Наркобізнес залишиться головною галуззю афганської економіки

Але це - в майбутньому, а вже буквально зараз Афганістан міг би стати ринком збуту для різноманітної російської продукції, як-от зброї, вантажного автотранспорту або продовольства, наприклад зерна. "Адже навіть після зльоту цін на пшеницю афганські селяни вважали за краще вирощувати мак", - доходить висновку британське інформаційне агентство Reuters в аналітичній статті про роль наркобізнесу в афганській економіці.

Афганські селяни оглядають урожай опійного маку на полі поблизу Джалалабада

Афганські селяни оглядають урожай опійного маку на полі поблизу Джалалабада

За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності UNODC, в останні чотири роки виробництво опіуму в Афганістані тримається на рекордно високому рівні, чому не завадила навіть пандемія коронавірусу. Вирощування маку забезпечує близько 7 відсотків ВВП країни, пише Reuters, що перетворює його в головну галузь афганської економіки. І "Талібан" в жодному разі не захоче якось обмежувати цей бізнес. Причому не тільки тому, що він значною або навіть вирішальною мірою забезпечує фінансування руху.

Його сьогоднішні керівники, попереджають опитані агентством експерти, не повторять помилки, зробленої їхніми попередниками в 2000 році. Тоді таліби, перебуваючи при владі, вирішили заради поліпшення свого міжнародного іміджу заборонити вирощувати мак. Це сильно підірвало їхню підтримку в сільській місцевості і рік потому обернулося численними перебіжчиками на бік американців після їхньої висадки. Тому наркобізнес залишиться головним джерелом доходів в Афганістані.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


Реклама

Докладно

Глінікський міст, де в часи холодної війни СРСР та США обмінювалися затриманими шпигунами

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни".  

Москва, Кремль

Росія Путіна - країна, про яку мріяли путчисти 1991 року

Нинішня Росія Путіна близька до ідеалів тих, хто намагався зупинити розпад СРСР 30 років тому, вважає Костянтин Еггерт.  