США заблокують талібам доступ до рахунків уряду Афганістану

Вашингтон заблокує радикальному ісламському рухові "Талібан" доступ до рахунків афганського уряду, що перебувають під управлінням Федеральної резервної системи (ФРС) та інших фінансових організацій США.

"Будь-які активи Центрального банку, якими афганський уряд володіє в США, не буде надано "Талібану", - вказав представник адміністрації США. Глава Центробанку Афганістану Аджмал Ахмаді заявив журналістам, що валютні резерви країни становлять близько дев'яти мільярдів євро і що майже всі вони знаходяться закордоном. За його словами, після вжиття США заходів з блокування доступу до цих резервів талібам будуть доступні менше ніж 0,1 відсотка від їхнього обсягу.

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Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму в майже 500 мільйонів доларів.

США не постачають готівку до Афганістану з середини серпня

У середині серпня після низки перемог "Талібану" міністерство фінансів США вирішило припинити постачання до Афганістану готівкових доларів. Таким чином Вашингтоном було утримано сотні мільйонів доларів.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Німеччини призупинила надання допомоги на сприяння розвитку Афганістану. Із 250 мільйонів євро, передбачених у бюджеті ФРН за цією статтею, поки не виплачено ані цента.