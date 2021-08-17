У США різко впала підтримка рішення про виведення військ з Афганістану

На тлі захоплення влади в Афганістані талібами в США різко впав рівень підтримки рішення про виведення американських військових з цієї країни. Згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок, 17 серпня, порталом Politico, нині лише 49 відсотків виборців підтримують це рішення. Це на 20 процентних пунктів менше, ніж у квітні, коли рівень підтримки становив 69 відсотків

Лише 25 відсотків опитаних вважають, що виведення військових проходить успішно. Опитування провели серед 1999 зареєстрованих виборців з 13 по 16 серпня, коли відбулося захоплення влади в Афганістані талібами.

Раніше президент США Джо Байден назвав рішення про виведення військ з Афганістану правильним. Він погодився з тим, що захоплення країни "Талібаном" відбулося швидше, ніж очікувалося раніше, однак звинуватив у цьому політичне керівництво Афганістану, яке "здалося і втекло з країни".

Станом на середину квітня в Афганістані було дислоковано 2500 американських військових, а також близько 7000 військових з інших країн НАТО. Виведення американських військових та військових НАТО з Афганістану почалося 29 квітня.

За майже два десятиліття присутності американського контингенту в Афганістані було вбито понад 2200 солдатів США, близько 20 тисяч були поранені. Уся кампанія в Афганістані коштувала американському бюджету близько 1 трильйона доларів.