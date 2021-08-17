 У США різко впала підтримка рішення про виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

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Новини

У США різко впала підтримка рішення про виведення військ з Афганістану

Рівень підтримки рішення про виведення з Афганістану американських військових впав у США порівняно з квітнем на 20 процентних пунктів, свідчать дані опитування.

Рівень підтримки рішення про виведення американських солдатів з Афганістану у США сильно впав

Рівень підтримки рішення про виведення американських солдатів з Афганістану у США сильно впав

На тлі захоплення влади в Афганістані талібами в США різко впав рівень підтримки рішення про виведення американських військових з цієї країни. Згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок, 17 серпня, порталом Politico, нині лише 49 відсотків виборців підтримують це рішення. Це на 20 процентних пунктів менше, ніж у квітні, коли рівень підтримки становив 69 відсотків

Лише 25 відсотків опитаних вважають, що виведення військових проходить успішно. Опитування провели серед 1999 зареєстрованих виборців з 13 по 16 серпня, коли відбулося захоплення влади в Афганістані талібами.

Раніше президент США Джо Байден назвав рішення про виведення військ з Афганістану правильним. Він погодився з тим, що захоплення країни "Талібаном" відбулося швидше, ніж очікувалося раніше, однак звинуватив у цьому політичне керівництво Афганістану, яке "здалося і втекло з країни".

Станом на середину квітня в Афганістані було дислоковано 2500 американських військових, а також близько 7000 військових з інших країн НАТО. Виведення американських військових та військових НАТО з Афганістану почалося 29 квітня.

За майже два десятиліття присутності американського контингенту в Афганістані було вбито понад 2200 солдатів США, близько 20 тисяч були поранені. Уся кампанія в Афганістані коштувала американському бюджету близько 1 трильйона доларів.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


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Трамп закликав Байдена до відставки після "поразки" в Афганістані

За словами Трампа, дії Байдена в Афганістані увійдуть в історію як одна з найбільших поразок США. Інші республіканці також засудили "провальне" виведення військ із країни.  

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Генсек НАТО звинуватив колишнє керівництво Афганістану в "краху" країни 17.08.2021

Рішення про виведення військ НАТО з Афганістану було правильним, а відповідальність за захоплення країни талібами лежить на місцевому уряді, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

President Joe Biden speaks about Afghanistan from the East Room of the White House, Monday, Aug. 16, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден не шкодує про рішення вивести війська з Афганістану 17.08.2021

За словами президента США, вдалого моменту для виведення військ з Афганістану ніколи не буде. Джо Байден додав, що не хоче, аби американці й далі воювали у чужій війні.

US President Joe Biden speaks about the situation in Afghanistan from the East Room of the White House in Washington, DC, July 8, 2021. - US President Joe Biden expressed confidence on July 8, 2021 in the Afghan military and said that a Taliban takeover of the country is not inevitable. I do not trust the Taliban, Biden told reporters at the White House, but I trust the capacity of the Afghan military. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Коментар: Провал США в Афганістані 16.08.2021

Виведення військ США та захоплення влади "Талібаном" занурили Афганістан у хаос та пролили світло на помилкову оцінку ситуації Вашингтоном. США втратили кредит довіри до себе, вважає Інес Поль.

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