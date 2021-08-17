Байден не шкодує про рішення вивести війська з Афганістану

Президент США Джо Байден виступив із заявою, у якій назвав рішення про виведення військ з Афганістану правильним і звинуватив афганську владу та військових у швидкій капітуляції. "За 20 років я на власному гіркому досвіді переконався, що ніколи не приходить вдалий момент вивести війська США", - заявив він у понеділок, 16 серпня, у Вашингтоні.

За словами Байдена, він знає, що його будуть критикувати за це рішення, проте він не збирається "передавати його наступному президентові". Політик підкреслив, що метою військової присутності США в регіоні не було створення афганської нації і що він не хоче віддавати наказ американським військам воювати "у нескінченній і чужий громадянській війні".

Дивитись відео 02:45 Поділитись Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану" (16.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3z2hS Чому жінки й діти в Афганістані втікають від бойовиків "Талібану"

Байден погодився з тим, що захоплення країни "Талібаном" відбулося швидше, ніж очікувалося раніше, однак звинуватив у цьому політичне керівництво Афганістану, яке "здалося і втекло з країни", а також афганських військових, які "здавалися, іноді навіть не намагаючись боротися".

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Представник Пентагону зустрівся з талібами

Тим часом глава Центрального командування збройних сил США генерал Кеннет Маккензі зустрівся в Досі з представниками радикального руху "Талібан" і попередив їх про негайну і жорстку реакцію США в разі, якщо таліби завадять евакуації американців із Кабула. За словами представника Пентагону, Маккензі зробив талібам "чітке й однозначне" попередження.

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У Німеччині також недооцінили швидкість змін

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок також визнали, що недооцінили швидкість, з якою розвивалися події в Афганістані, влада в якому фактично безперешкодно перейшла до бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан".

Очільниця німецького уряду назвала розвиток подій у країні "надзвичайно гірким, драматичним і жахливим". Вона визнала, що в Берліні неправильно оцінили розвиток ситуації, вважаючи, що є більше часу, аби знайти вихід. Тепер, за її словами, першою чергою необхідно зробити все можливе для забезпечення безпеки співвітчизників, а також місцевих помічників, які працювали з німецьким урядом і неурядовими організаціями Німеччини.