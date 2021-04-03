Джо Байден оголосив про початок виведення військ США з Афганістану з травня

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що від 1 травня цього року США розпочнуть остаточне виведення свого військового контингенту з Афганістану, яке має завершитися до 11 вересня.

"Сполучені Штати почнуть остаточне виведення (військ з Афганістану. - Ред.) 1 травня цього року. Ми не здійснюватимемо поспішний вихід. Ми зробимо це відповідально, обдумано і безпечно, і зробимо це у повній координації з нашими союзниками і партнерами, які зараз мають в Афганістані більше сил, ніж ми", - заявив Байден у середу, 14 квітня, у Вашингтоні, цитує агенція Reuters.

"Час завершити найтривалішу війну Америки"

Глава Білого дому наголосив, що з Афганістану будуть виведені не лише військові США, а також інших країн НАТО, і відбудеться це "до того, як ми відзначимо 20-ті роковини жахливого нападу, який був здійснений 11 вересня (2001 року. - Ред.)".

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Байден нагадав, що він є четвертим президентом США, за якого американські війська перебувають в Афганістані, і він не має наміру передавати цю відповідальність своєму наступнику. "Час завершити найтривалішу війну, яку вела Америка. Час американським військам повернутися додому", - зауважив Байден, цитує dpa.

20 років війни в Афганістані

Як додає агенція AP, наразі в Афганістані дислоковано 2500 американських військових, а також близько 7000 вояків з інших країн НАТО. Байден давно займає скептичну позицію щодо американської присутності в Афганістані. Ще перебуваючи на посаді віцепрезидента США за президентства Барака Обами, Байден виступав за зменшення ролі США в антитерористичній боротьбі в цій країні. Виведення усіх американських військових з Афганістану створює цілком конкретні ризики, зокрема, збільшує шанси збільшення впливу та приходу до влади в країні радикального руху "Талібан", зауважує AP.

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За майже два десятиліття присутності американського контингенту в Афганістані було вбито понад 2200 солдатів США, близько 20 тисяч були поранені. Уся воєнна кампанія обійшлася американському бюджету у близько 1 трильйон доларів.