Генсек НАТО про Афганістан: Є два варіанти розвитку подій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на тлі перерваних мирних переговорів та ескалації насильства в Афганістані розкритикував радикальний рух "Талібан", який він назвав "ненадійним".
"Талібан" має дотримуватися своїх обіцянок: знизити рівень насильства та розірвати зв'язки з терористичними групами. Натомість ми бачимо з боку "Талібану" неприйнятний рівень насильства, спрямованого також проти медиків, суддів та журналістів", - заявивив Столтенберг в оприлюдненому в неділю, 14 лютого, інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.
За словами генсека, НАТО 17 лютого обговорить подальшу присутність військових Альянсу в Афганістані. "Ми проведемо першу міністерську зустріч НАТО за участю представників нової адміністрації США, і я очікую, що союзники інтенсивно радитимуться щодо майбутньої пристуності НАТО в Афганістані", - зазначив Столтенберг. За його словами, війна в цій країні триває вже два десятиріччя. "Вона не може тривати вічно. Жодна країна-член НАТО не хоче залишатися там більше, ніж потрібно", - додав генсек.
Підґрунтям дискусії в НАТО є угода, яку уряд США уклав з "Талібаном". Згідно з нею, в обмін на виведення іноземних військ до квітня 2021 року таліби пообіцяли зменшити рівень насильства та взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом. Утім, попри початок переговорів у вересні 2020 року конфлікт триває.
Як пояснив Столтенберг, тепер є два варіанти розвитку подій. "Ми можемо залишитися та надалі брати участь у воєнних діях. Або ми можемо піти з Афганістану та прийняти ризик, що країна знову стане безпечною гаванню для терористів. Тут немає легкого вибору", - визнав він.
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Тим часом агентство dpa повідомило, що НАТО продовжить свою присутність в Афганістані. За даними агентства, Німеччина та інші члени Альянсу на зустрічі міністрів оборони 17-18 лютого не приймуть жодного рішення щодо виведення з цієї країни 10 тисяч військових. Натомість вони ще раз закличуть "Талібан" до зниження рівня насильства та мирних переговорів з афганським урядом.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк