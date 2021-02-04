Генсек НАТО про Афганістан: Є два варіанти розвитку подій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на тлі перерваних мирних переговорів та ескалації насильства в Афганістані розкритикував радикальний рух "Талібан", який він назвав "ненадійним".

"Талібан" має дотримуватися своїх обіцянок: знизити рівень насильства та розірвати зв'язки з терористичними групами. Натомість ми бачимо з боку "Талібану" неприйнятний рівень насильства, спрямованого також проти медиків, суддів та журналістів", - заявивив Столтенберг в оприлюдненому в неділю, 14 лютого, інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

За словами генсека, НАТО 17 лютого обговорить подальшу присутність військових Альянсу в Афганістані. "Ми проведемо першу міністерську зустріч НАТО за участю представників нової адміністрації США, і я очікую, що союзники інтенсивно радитимуться щодо майбутньої пристуності НАТО в Афганістані", - зазначив Столтенберг. За його словами, війна в цій країні триває вже два десятиріччя. "Вона не може тривати вічно. Жодна країна-член НАТО не хоче залишатися там більше, ніж потрібно", - додав генсек.

Підґрунтям дискусії в НАТО є угода, яку уряд США уклав з "Талібаном". Згідно з нею, в обмін на виведення іноземних військ до квітня 2021 року таліби пообіцяли зменшити рівень насильства та взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом. Утім, попри початок переговорів у вересні 2020 року конфлікт триває.

Як пояснив Столтенберг, тепер є два варіанти розвитку подій. "Ми можемо залишитися та надалі брати участь у воєнних діях. Або ми можемо піти з Афганістану та прийняти ризик, що країна знову стане безпечною гаванню для терористів. Тут немає легкого вибору", - визнав він.

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Тим часом агентство dpa повідомило, що НАТО продовжить свою присутність в Афганістані. За даними агентства, Німеччина та інші члени Альянсу на зустрічі міністрів оборони 17-18 лютого не приймуть жодного рішення щодо виведення з цієї країни 10 тисяч військових. Натомість вони ще раз закличуть "Талібан" до зниження рівня насильства та мирних переговорів з афганським урядом.