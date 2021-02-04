 Генсек НАТО про Афганістан: Є два варіанти розвитку подій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсек НАТО про Афганістан: Є два варіанти розвитку подій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг піддав критиці радикальний рух "Талібан". Країни Альянсу на наступному тижні обговорять виведення військ з Афганістану.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на тлі перерваних мирних переговорів та ескалації насильства в Афганістані розкритикував радикальний рух "Талібан", який він назвав "ненадійним".

"Талібан" має дотримуватися своїх обіцянок: знизити рівень насильства та розірвати зв'язки з терористичними групами. Натомість ми бачимо з боку "Талібану" неприйнятний рівень насильства, спрямованого також проти медиків, суддів та журналістів", - заявивив Столтенберг в оприлюдненому в неділю, 14 лютого, інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

За словами генсека, НАТО 17 лютого обговорить подальшу присутність військових Альянсу в Афганістані. "Ми проведемо першу міністерську зустріч НАТО за участю представників нової адміністрації США, і я очікую, що союзники інтенсивно радитимуться щодо майбутньої пристуності НАТО в Афганістані", - зазначив Столтенберг. За його словами, війна в цій країні триває вже два десятиріччя. "Вона не може тривати вічно. Жодна країна-член НАТО не хоче залишатися там більше, ніж потрібно", - додав генсек.

Підґрунтям дискусії в НАТО є угода, яку уряд США уклав з "Талібаном". Згідно з нею, в обмін на виведення іноземних військ до квітня 2021 року таліби пообіцяли зменшити рівень насильства та взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом. Утім, попри початок переговорів у вересні 2020 року конфлікт триває.

Як пояснив Столтенберг, тепер є два варіанти розвитку подій. "Ми можемо залишитися та надалі брати участь у воєнних діях. Або ми можемо піти з Афганістану та прийняти ризик, що країна знову стане безпечною гаванню для терористів. Тут немає легкого вибору", - визнав він.

Читайте також: США скоротили число військових в Афганістані до найнижчого за 20 років рівня

Тим часом агентство dpa повідомило, що НАТО продовжить свою присутність в Афганістані. За даними агентства, Німеччина та інші члени Альянсу на зустрічі міністрів оборони 17-18 лютого не приймуть жодного рішення щодо виведення з цієї країни 10 тисяч військових. Натомість вони ще раз закличуть "Талібан" до зниження рівня насильства та мирних переговорів з афганським урядом.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


Також за темою

Brüssel Jens Stoltenberg NATO-Generalsekretär

НАТО вимагає від талібів дотримання зобов'язань за угодою з США 04.02.2021

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, попередньою умовою для виведення військ Альянсу з Афганістану є скорочення насильства з боку радикального руху "Талібан".

USA Washington | Joe Biden im Oval Office

Адміністрація Байдена хоче переглянути угоду Трампа з талібами 23.01.2021

Вашингтон бажає переконатися в тому, що "Талібан" дійсно виконує взяті на себе зобов'язання. Таліби заявили, що дотримуються домовленості, укладеної під час адміністрації Дональда Трампа.

Deutschland - US-Truppen in Brandenburg

США не ухвалять рішення щодо виведення військ з ФРН до літа 2021 року 06.02.2021

Міністр оборони США зможе дати рекомендації Джо Байдену щодо військовослужбовців в Німеччині лише після підготовки доповіді про присутність американських військ по всьому світу, пояснив Пентагон.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Будівля НБУ

Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова НБУ прокоментував підсумки роботи місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  