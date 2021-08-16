 Берлін призупинив фінансову допомогу Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

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Новини

Берлін призупинив фінансову допомогу Афганістану

Влада Німеччини призупинила надання допомоги, спрямованої на сприяння розвитку Афганістану. З 250 мільйонів євро, передбачених у бюджеті ФРН за цією статтею, поки не виплачено ані цента.

Люди біля аеропорту в Кабулі

Люди біля аеропорту в Кабулі

Після фактичного захоплення влади в Афганістані бойовиками радикального ісламістського руху "Талібан" уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку цієї країни. Про це міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller) заявив у вівторок, 17 серпня, агентству dpa і газеті Rheinische Post.

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За його словами, Афганістан успішно покинули все німецькі співробітники і міжнародний персонал німецького Товариства міжнародного співробітництва (GIZ), яке відповідає за офіційну допомогу розвитку для інших країн. Наразі ведеться активна робота над тим, щоб вивезти з Афганістану і місцевих співробітників, яких налічувалося останнім часом близько 1100.

Афганістан досі отримував найбільше коштів німецької допомоги, що спрямовується для розвитку різних країн. На поточний рік в бюджеті було передбачено 250 мільйонів євро для допомоги Афганістану, проте поки що не був виплачений жоден євро з цієї суми, вказує агентство dpa. Поки в Афганістан надходили кошти і з інших міністерств, наприклад, на гуманітарну допомогу або навчання поліції. Загалом Німеччина запланувала надати допомоги Афганістану в 2021 році на суму близько 430 мільйонів євро.

Наприкінці минулого тижня Мюллер та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявляли про намір Берліна призупинити допомогу Кабулу в разі встановлення влади талібів. 

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