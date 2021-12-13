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Корисні копалини

Корисні копалини - природні мінеральні утворення в надрах землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "природні мінеральні утворення".

Корисні копалини можуть мати органічне та неорганічне походження. Ці природні мінеральні утворення видобувають як сировину з надр землі для подальшого використання людиною. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - Європа у фокусі (відео)

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео) 13.12.2021

Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (13.12.2021) 13.12.2021

Також у випуску: Чи впливає радянське минуле на життя Естонії. Чим загрожує видобуток корисних копалин у Гренландії. Як у Нідерландах "вирощують"… труни для поховання.
Бізнес з Талібаном: чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії

Бізнес з "Талібаном": чим Афганістан цікавий Китаю, Туреччині та Росії 19.08.2021

Нова влада в Кабулі зароблятиме не тільки на опіумі. Вона може монетизувати багаті надра і вигідне географічне положення країни. Наприклад, дозволити добудувати газопровід ТАПІ.
РНБО запровадила санкції проти низки громадян України із чорного списку США

РНБО запровадила санкції проти низки громадян України із "чорного" списку США 16.07.2021

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції щодо дев'ятьох громадян України, внесених до санкційних списків США. Щодо Коломойського, Деркача і Дубінського рішення РНБО про санкції немає.
Нові родовища нафти й газу людству більше не знадобляться - прогноз

Нові родовища нафти й газу людству більше не знадобляться - прогноз 21.05.2021

Міжнародне енергетичне агентство представило "Net Zero by 2050" - докладний план переходу на зелену енергетику і досягнення кліматичної нейтральності до середини століття.
Титан, фосфати, ванадій: у Норвегії виявили найбільше у світі родовище

Титан, фосфати, ванадій: у Норвегії виявили найбільше у світі родовище 28.01.2021

У Норвегії виявили гігантське родовище корисних копалин. Воно має зробити ЄС незалежним від поставок рідкісних корисних копалин з Китаю та Росії. Ексклюзив DW.
Фантастичний потенціал: Шмигаль розповів, де взяти сотні мільярдів доларів ВВП

"Фантастичний потенціал": Шмигаль розповів, де взяти сотні мільярдів доларів ВВП 06.11.2020

За словами Дениса Шмигаля, розробка родовищ корисних копалин і ринок землі можуть принести сотні мільярдів доларів до ВВП України у найближчі 10 років.
Туреччина знову вишукує поклади газу в Середземному морі

Туреччина знову вишукує поклади газу в Середземному морі 12.10.2020

Упродовж 10 днів турецьке судно Oruç Reis проводитиме розвідку родовищ вуглеводнів у східній частині акваторії Середземного моря, повідомили в Анкарі. Афіни різко розкритикували такі дії Туреччини.

Шість сіл у Німеччині знищать через вугілля (14.09.2020) 14.09.2020

Через 18 років у Німеччині завершиться доба вугілля, однак наразі його все ще активно видобувають. Більше того, згідно з планами, через видобуток вугілля повинні зникнути шість сіл у Північному Рейні-Вестфалії. Їхні мешканці борються за збереження своєї батьківщини.

Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - Європа у фокусі (відео)

Коронавірус в Італії: як вчать дітей під час пандемії - "Європа у фокусі" (відео) 23.03.2020

Україна: радіоактивні руїни Чорнобиля приваблюють тисячі туристів. Росія: народна медицина та свячена вода проти коронавірусу. Чехія: завгосп ядерного бункера - робота мрії під землею.
Жебрацькі зарплати швачок під лейблом Made in Europe у Північній Македонії - Європа у фокусі (відео)

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео) 03.02.2020

Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней.

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (03.02.2020) 03.02.2020

Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней. Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe". Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій.
Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео) 05.08.2019

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".

Уроки найбільшої екологічної катастрофи в Іспанії - "Європа у фокусі" (05.08.2019) 05.08.2019

Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно. Хорватські активісти допомагають шукачам притулку. Музична техносцена бореться за свободу в консервативній Грузії. Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі.
Як Росія зміцнює позиції в Африці

Як Росія зміцнює позиції в Африці 04.06.2018

Спершу Центральноафриканська республіка, потім Демократична республіка Конго. Росія активно розширяє вплив в Африці і співпрацює з усе більшою кількістю країн у питаннях безпеки.

Як німецькі активісти борються проти видобутку вугілля (22.08.2017) 22.08.2017

Поки Україна шукає вугілля на заміну антрациту з окупованого Донбасу, німецькі активісти борються проти видобутку вугілля. Заради цього готові навіть оселитися на деревах.

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