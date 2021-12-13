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Корисні копалини - природні мінеральні утворення в надрах землі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "природні мінеральні утворення".
Корисні копалини можуть мати органічне та неорганічне походження. Ці природні мінеральні утворення видобувають як сировину з надр землі для подальшого використання людиною. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через 18 років у Німеччині завершиться доба вугілля, однак наразі його все ще активно видобувають. Більше того, згідно з планами, через видобуток вугілля повинні зникнути шість сіл у Північному Рейні-Вестфалії. Їхні мешканці борються за збереження своєї батьківщини.
Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней.
Німеччина та Польща: мисливці проти невидимої небезпеки - африканської чуми свиней. Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Македонія: швачки за жебрацьку зарплату шиють одяг "Made in Europe". Нідерланди: втеча з музею замість нудних екскурсій.
Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".
Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно. Хорватські активісти допомагають шукачам притулку. Музична техносцена бореться за свободу в консервативній Грузії. Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі.