Корисні копалини

Шість сіл у Німеччині знищать через вугілля (14.09.2020)

Через 18 років у Німеччині завершиться доба вугілля, однак наразі його все ще активно видобувають. Більше того, згідно з планами, через видобуток вугілля повинні зникнути шість сіл у Північному Рейні-Вестфалії. Їхні мешканці борються за збереження своєї батьківщини.