Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану

Радикальний рух "Талібан" заявив про встановлення контролю над 85 відсотками території Афганістану. Про це в п'ятницю, 9 липня, повідомив під час пресконференції в Москві один з керівників політичного офісу руху в Катарі, глава делегації в Москві Шахабуддін Делавар.

"85 відсотків території Афганістану перейшло під управління ісламських еміратів", - сказав Делавар, цитує інформагенція "Інтерфакс". Він зазначив, що на цій території продовжують роботу адміністративні органи, школи та лікарні.

Інший член делегації талібів Латіф Мансур повідомив, що з 398 повітів Афганістану близько 250 контролюються представниками "Талібану". Тепер тільки адміністративні центри провінцій контролюються офіційним Кабулом, а їхні околиці та повіти контролюються талібами, зазначив він.

Таліби обіцяють боротися з терористами

Водночас Делавар запевнив, що територія Афганістану не використовуватиметься для нападів на сусідні або дружні країни. "Наша територія ніколи не буде використана проти наших країн-сусідів або дружніх країн", - сказав Делавар.

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Він також пообіцяв, що таліби вживатимуть усіх рішучих заходів задля боротьби з міжнародним тероризмом, зокрема з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). За його словами, буде зроблено все, для того, щоб ІД "ніколи не було (...) на території Афганістану".

Нагадаємо, з травня таліби проводять масштабну наступальну операцію, відтісняючи урядові сили й захоплюючи під свій контроль дедалі більше районів країни. Наступ талібів збігся в часі з фазою масштабного виводу військ США, Великобританії, Німеччини, інших країн-членів НАТО та їхніх партнерів з Афганістану.

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Багато спостерігачів побоюються, що з завершенням виводу міжнародного військового контингенту з Афганістану рух "Талібан" знову зможе встановити контроль над переважною більшістю території країни, як це було до жовтня 2001 року.

"Талібан" є ісламістським радикальним рухом, що має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби є відповідальними за численні терористичні акти та порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС, Росії. У ЄС щодо самого руху, його членів та пов'язаних з ними осіб, накладені санкції.

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.