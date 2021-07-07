Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану

На пресконференції в Москві представник радикального руху, забороненого, зокрема, в ЄС і РФ, заявив, що 85 відсотків території Афганістану перебуває під контролем "Талібану".
Радикальний рух "Талібан" заявив про встановлення контролю над 85 відсотками території Афганістану. Про це в п'ятницю, 9 липня, повідомив під час пресконференції в Москві один з керівників політичного офісу руху в Катарі, глава делегації в Москві Шахабуддін Делавар.
"85 відсотків території Афганістану перейшло під управління ісламських еміратів", - сказав Делавар, цитує інформагенція "Інтерфакс". Він зазначив, що на цій території продовжують роботу адміністративні органи, школи та лікарні.
Інший член делегації талібів Латіф Мансур повідомив, що з 398 повітів Афганістану близько 250 контролюються представниками "Талібану". Тепер тільки адміністративні центри провінцій контролюються офіційним Кабулом, а їхні околиці та повіти контролюються талібами, зазначив він.
Водночас Делавар запевнив, що територія Афганістану не використовуватиметься для нападів на сусідні або дружні країни. "Наша територія ніколи не буде використана проти наших країн-сусідів або дружніх країн", - сказав Делавар.
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Він також пообіцяв, що таліби вживатимуть усіх рішучих заходів задля боротьби з міжнародним тероризмом, зокрема з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). За його словами, буде зроблено все, для того, щоб ІД "ніколи не було (...) на території Афганістану".
Нагадаємо, з травня таліби проводять масштабну наступальну операцію, відтісняючи урядові сили й захоплюючи під свій контроль дедалі більше районів країни. Наступ талібів збігся в часі з фазою масштабного виводу військ США, Великобританії, Німеччини, інших країн-членів НАТО та їхніх партнерів з Афганістану.
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Багато спостерігачів побоюються, що з завершенням виводу міжнародного військового контингенту з Афганістану рух "Талібан" знову зможе встановити контроль над переважною більшістю території країни, як це було до жовтня 2001 року.
"Талібан" є ісламістським радикальним рухом, що має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби є відповідальними за численні терористичні акти та порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС, Росії. У ЄС щодо самого руху, його членів та пов'язаних з ними осіб, накладені санкції.
США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.
Присутність німецьких військових в Афганістані обійшлася Берліну в 18 мільярдів євро і коштувала життя 59 військовослужбовцям. Депутати Бундестагу оцінюють результати місії вкрай суперечливо.