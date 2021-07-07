Великобританія майже завершила виведення свого контингенту з Афганістану

Після США, Німеччини та інших союзників Великобританія також оголосила про виведення решти свої військ з Афганістану. Відповідну заяву зробив у четвер, 8 липня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час виступу в парламенті. "Я можу сказати Палаті громад, що більшість наших підрозділів вже виведені", - заявив Джонсон, якого цитує інформагенція dpa. Водночас очільник британського уряду дав зрозуміти, що "з очевидних причин" він не розголошуватиме точний графік виведення решти військ.

Нещодавно повідомлялося, що в Афганістані перебували 750 британських військових. Вони спеціалізувалися насамперед на вишколі місцевих сил безпеки. З 2014 року Великобританія припинила участь своїх військових у бойових операціях і вивела значну частину свого контингенту.

Загалом в Афганістані перебували близько 150 тисяч британських військових, 457 вояків з Великобританії загинуло за час місії.

Джонсон задоволений результатами місії

Водночас керівник британського уряду високо оцінив роль та результати перебування британського військового контингенту в Афганістані. За його словами, нині в Афганістані немає тренувальних таборів терористів та керівництва терористичного угруповання "Аль-Каїда". Також із 2001 року з афганської землі не було скоєно жодного теракту проти західних країн і цілей, наголосив Джонсон.

Попри це, британський прем'єр запевнив, що виведення військ не означає, що уряд у Лондоні припиняє підтримку афганського уряду. Джонсон визнав, що чудово розуміє ризики, пов'язані з виведенням британських та іноземних військ з Афганістану.

Загроза громадянської війни

Раніше керівник генштабу Великобританії Нік Картер застерігав від загрози громадянської війни в Афганістані внаслідок виведення іноземних військ. На думку Картера, Афганістан може знову повернутися до воєнного хаосу 1990-х років та перемоги радикальних ісламістів, котрі контролювали більшість території країни до жовтня 2001 року, передає Reuters.

Тим часом не вщухають бої за столицю розташованої на північному заході Афганістану провінції Бадгіс, місто Калайі-Нау. 8 липня стало відомо про посилення присутності урядових сил у цьому місті. За даними міноборони Афганістану, в місто, куди напередодні вдерлися таліби, було надіслано сотні військових. На поширених ЗМІ кадрах видно густі хмари диму над містом.

Як повідомлялося, останнім часом таліби значно розширили території підконтрольних їм районів.