 Великобританія майже завершила виведення свого контингенту з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2021

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Новини

Великобританія майже завершила виведення свого контингенту з Афганістану

Більшість британських військових, дислокованих у Афганістані, виведені з цієї країни, повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у парламенті.

Британський військовослужбовець у Афганістані

Британський військовослужбовець у Афганістані (архівне фото)

Після США, Німеччини та інших союзників Великобританія також оголосила про виведення решти свої військ з Афганістану. Відповідну заяву зробив у четвер, 8 липня, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час виступу в парламенті. "Я можу сказати Палаті громад, що більшість наших підрозділів вже виведені", - заявив Джонсон, якого цитує інформагенція dpa. Водночас очільник британського уряду дав зрозуміти, що "з очевидних причин" він не розголошуватиме точний графік виведення решти військ.

Нещодавно повідомлялося, що в Афганістані перебували 750 британських військових. Вони спеціалізувалися насамперед на вишколі місцевих сил безпеки. З 2014 року Великобританія припинила участь своїх військових у бойових операціях і вивела значну частину свого контингенту.

Загалом в Афганістані перебували близько 150 тисяч британських військових, 457 вояків з Великобританії загинуло за час місії.

Джонсон задоволений результатами місії

Водночас керівник британського уряду високо оцінив роль та результати перебування британського військового контингенту в Афганістані. За його словами, нині в Афганістані немає тренувальних таборів терористів та керівництва терористичного угруповання "Аль-Каїда". Також із 2001 року з афганської землі не було скоєно жодного теракту проти західних країн і цілей, наголосив Джонсон.

Попри це, британський прем'єр запевнив, що виведення військ не означає, що уряд у Лондоні припиняє підтримку афганського уряду. Джонсон визнав, що чудово розуміє ризики, пов'язані з виведенням британських та іноземних військ з Афганістану.

Загроза громадянської війни

Раніше керівник генштабу Великобританії Нік Картер застерігав від загрози громадянської війни в Афганістані внаслідок виведення іноземних військ. На думку Картера, Афганістан може знову повернутися до воєнного хаосу 1990-х років та перемоги радикальних ісламістів, котрі контролювали більшість території країни до жовтня 2001 року, передає Reuters.

Тим часом не вщухають бої за столицю розташованої на північному заході Афганістану провінції Бадгіс, місто Калайі-Нау. 8 липня стало відомо про посилення присутності урядових сил у цьому місті. За даними міноборони Афганістану, в місто, куди напередодні вдерлися таліби, було надіслано сотні військових. На поширених ЗМІ кадрах видно густі хмари диму над містом.

Як повідомлялося, останнім часом таліби значно розширили території підконтрольних їм районів

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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