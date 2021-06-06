 Таліби захопили ще два райони в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Таліби захопили ще два райони в Афганістані

За останні дні бойовики радикального руху "Талібан" зайняли в Афганістані кілька районів. З деяких територій урядові війська відступали без боїв.

Таліби в Афганістані, архівне фото

Таліби в Афганістані, архівне фото

Радикальний рух "Талібан" захопив 6 червня ще два райони в Афганістані. Цю інформацію місцеві чиновники підтвердили агенції dpa у понеділок, 7 червня.

За даними місцевої влади, напередодні урядові сили безпеки залишили районний центр в провінції Фаріаб на півночі країни після кількох днів бойових дій. При цьому близько сотні військових були або вбиті, або поранені, або взяті в полон. У місцевості залишалось ще близько 20 військових, які чинили опір. При цьому у цей район викликали підкріплення, але воно так і не прибуло.

Крім того, афганські урядові війська залишили й районний центр Шахрак. За словами місцевого губернатора, урядові війська залишили місцевість 6 червня, щоб уникнути жертв серед цивільного населення від бойових дій. Того ж дня щонайменше семеро урядових військових загинули в сутичках з талібами.

Раніше, 5 і 6 червня, повідомлялося про захоплення талібами по одному району в Афганістані. Один з них урядові війська здали без боїв, оскільки після тривалої облоги залишились без продовольства та боєприпасів. Загалом Афганістан поділений на 34 провінції, які розділяються на близько 400 районів.

Нагадаємо, 29 квітня Північноатлантичний альянс (НАТО) почав виведення своїх військ з Афганістану. Після цього число нападів з боку бойовиків "Талібану" збільшилось.

Виведення західних військ з Афганістану має завершитися до 11 вересня. 

Дивитись відео 01:46

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

Також за темою

Afghanistan Kapitulation von Taliban und IS

В Афганістані таліби продовжують наступати 06.06.2021

В афганській провінції Фаріаб таліби захопили поліцейський відділок та вбили дев'ятьох силовиків. На півночі країни внаслідок вибуху, в якому також звинувачують "Талібан", загинули 11 цивільних..

Afghanistan | Bildergalerie | Truppenabzug

"Талібан" без боїв зайняв ще один район в Афганістані 05.06.2021

Від початку виведення з Афганістану західних військових таліби почали діяти більш активно і захоплюють цілі райони.

Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

Почалося виведення військ НАТО з Афганістану 29.04.2021

З Афганістану почали виводити війська НАТО. Очікується, що виведення завершиться до 11 вересня цього року.

Реклама

Докладно

Нюрнберзький процес

Так страчували головних нацистських злочинців

70 років тому в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених у Нюрнберзьких процесах.  

Портал для організації подорожей Booking

Booking повертає 110 мільйонів доларів держдопомоги

Нідерланди розкритикували, що одночасно з отриманням держдопомоги Booking заплатив керівникам мільйони доларів.  