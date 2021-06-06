Таліби захопили ще два райони в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" захопив 6 червня ще два райони в Афганістані. Цю інформацію місцеві чиновники підтвердили агенції dpa у понеділок, 7 червня.

За даними місцевої влади, напередодні урядові сили безпеки залишили районний центр в провінції Фаріаб на півночі країни після кількох днів бойових дій. При цьому близько сотні військових були або вбиті, або поранені, або взяті в полон. У місцевості залишалось ще близько 20 військових, які чинили опір. При цьому у цей район викликали підкріплення, але воно так і не прибуло.

Крім того, афганські урядові війська залишили й районний центр Шахрак. За словами місцевого губернатора, урядові війська залишили місцевість 6 червня, щоб уникнути жертв серед цивільного населення від бойових дій. Того ж дня щонайменше семеро урядових військових загинули в сутичках з талібами.

Раніше, 5 і 6 червня, повідомлялося про захоплення талібами по одному району в Афганістані. Один з них урядові війська здали без боїв, оскільки після тривалої облоги залишились без продовольства та боєприпасів. Загалом Афганістан поділений на 34 провінції, які розділяються на близько 400 районів.

Нагадаємо, 29 квітня Північноатлантичний альянс (НАТО) почав виведення своїх військ з Афганістану. Після цього число нападів з боку бойовиків "Талібану" збільшилось.

Виведення західних військ з Афганістану має завершитися до 11 вересня.