 В Афганістані таліби продовжують наступати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

В Афганістані таліби продовжують наступати

В афганській провінції Фаріаб таліби захопили поліцейський відділок та вбили дев'ятьох силовиків. На півночі країни внаслідок вибуху, в якому також звинувачують "Талібан", загинули 11 цивільних..

Бойовики руху Талібан

Бойовики руху "Талібан"

В Афганістані радикальний рух "Талібан" продовжує наступ та захоплення територій після того, як з країни почали виводити західних військових. Таліби напали на поліцейський відділок у провінції Фаріаб на півночі країни та вбили начальника місцевої поліції та вісьмох співробітників, повідомила у неділю, 6 червня, місцева влада.

Тим часом на півночі країни внаслідок вибуху міни загинули щонайменше одинадцятеро мирних жителів. Влада також звинуватила в цьому ісламістів.

За останні кілька днів таліби вже зайняли кілька районів на сході Афганістану. В деяких регіонах сили безпеки вимушені були віддати території без боїв через відсутність боєприпасів.

Нагадаємо, що 29 квітня Північноатлантичний альянс (НАТО) почав виведення своїх військ з Афганістану. Після цього число нападів з боку бойовиків "Талібану" збільшилось.

Виведення західних військ з Афганістану має завершитися до 11 вересня.

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