"Талібан" без боїв зайняв ще один район в Афганістані

В Афганістані таліби продовжують захоплювати території, які раніше контролював уряд,. Район Доаб у провінції Нурістан на сході країни був переданий ісламістам без боїв, підтвердила місцева влада у суботу, 5 червня. Як передає агенція dpa, з вечора 3 червня таліби захопили вже щонайменше три райони в Афганістані.

До цього район Доаб протягом щонайменше 20 днів знаходився в облозі ісламістів, повідомив депутат з Нурістану Ісмаїл Атікан. Сили безпеки перебували там без продовольства та боєприпасів, через що були змушені залишити район.

За посередництвом старійшин округу було домовлено про виведення з Доабу підрозділів армії та поліції, а також місцевої адміністрації. Раніше таліби пообіцяли не нападати на них. Разом з чиновниками з Доабу також були вивезені представники місцевої влади сусіднього району Мандол Доаб. Вони перебували там після того, як Мандол також був захоплений талібами. Депутати попереджають, що найближчим часом до ісламістів також перейде район Нурграм, який також знаходиться в облозі.

З початку офіційного виведення американських та інших військових членів НАТО з Афганістану таліби захопили щонайменше сім нових районів у країні. Від часу про оголошення про виведення військ оглядачі поперерджали про активізацію "Талібану". Очікується, що виведення західних військ з Афганістану завершиться до 11 вересня.