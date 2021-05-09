 ″Талібан″ без боїв зайняв ще один район в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Талібан" без боїв зайняв ще один район в Афганістані

Від початку виведення з Афганістану західних військових таліби почали діяти більш активно і захоплюють цілі райони.

Таліби в Афганістані

Таліби в Афганістані

В Афганістані таліби продовжують захоплювати території, які раніше контролював уряд,. Район Доаб у провінції Нурістан на сході країни був переданий ісламістам без боїв, підтвердила місцева влада у суботу, 5 червня. Як передає агенція dpa, з вечора 3 червня таліби захопили вже щонайменше три райони в Афганістані.

До цього район Доаб протягом щонайменше 20 днів знаходився в облозі ісламістів, повідомив депутат з Нурістану Ісмаїл Атікан. Сили безпеки перебували там без продовольства та боєприпасів, через що були змушені залишити район.

За посередництвом старійшин округу було домовлено про виведення з Доабу підрозділів армії та поліції, а також місцевої адміністрації. Раніше таліби пообіцяли не нападати на них. Разом з чиновниками з Доабу також були вивезені представники місцевої влади сусіднього району Мандол Доаб. Вони перебували там після того, як Мандол також був захоплений талібами. Депутати попереджають, що найближчим часом до ісламістів також перейде район Нурграм, який також знаходиться в облозі.

З початку офіційного виведення американських та інших військових членів НАТО з Афганістану таліби захопили щонайменше сім нових районів у країні. Від часу про оголошення про виведення військ оглядачі поперерджали про активізацію "Талібану". Очікується, що виведення західних військ з Афганістану завершиться до 11 вересня.

Дивитись відео 01:46

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

DW.COM

Адміністрація Байдена хоче переглянути угоду Трампа з талібами

Вашингтон бажає переконатися в тому, що "Талібан" дійсно виконує взяті на себе зобов'язання. Таліби заявили, що дотримуються домовленості, укладеної під час адміністрації Дональда Трампа.  

Також за темою

Afghanistan Bombenanschläge auf Schule in Kabul

Вибух біля школи в Кабулі: число загиблих перевищило 50 осіб 09.05.2021

У шиїтській школі в столиці Афганістану щойно завершилися уроки, тож більшість постраждалих від вибухів - школярі.

USA | Washington | Rede Präsident Joe Biden

Джо Байден оголосив про початок виведення військ США з Афганістану з травня 14.04.2021

Президент США анонсував остаточне виведення американських військ з Афганістану, що має бути завершене до 11 вересня 2021 року. Джо Байден також наголосив, що будуть виведені і військові інших країн НАТО.

Symbolbild I Deutsche Soldaten in Afghanistan

НАТО виведе війська з Афганістану 15.04.2021

Виведення військ НАТО з Афганістану розпочнеться в травні й триватиме кілька місяців. Утім, Альянс не залишить країну без підтримки.

Реклама

Докладно

Роман Протасевич під час одного з виступів після арешту

Експерти про докази катування Романа Протасевича

Мінськ "показав усім методи тортур" щодо опозиційно налаштованих людей, вважає австрійський політолог Манґотт.  

Портал для організації подорожей Booking

Booking повертає 110 мільйонів доларів держдопомоги

Нідерланди розкритикували, що одночасно з отриманням держдопомоги Booking заплатив керівникам мільйони доларів.  