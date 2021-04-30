Кінець місії: останні німецькі солдати залишили Афганістан

Останні німецькі солдати у вівторок, 29 червня, вилетили з Афганістану до ФРН, повідомив Бундесвер. Військову базу Мармаль поруч з аеропортом Мазарі-Шаріфа звільнено та передано афганським силам безпеки. Німецькі військові залишили Афганістан на чотирьох літаках.

"Після майже 20-річної місії сьогодні вночі останні солдати та солдатки нашого Бундесверу залишили Афганістан... Так завершується історичний розділ - інтенсивна місія, яка ставила нам виклики та формувала нас", - написала в Twitter міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Ще минулого тижня в Афганістані перебували 570 німецьких військових, а перед початком виведення в травні їхня кількість становила 1100 осіб. Під час перебування в цій країні втратили життя 59 соладтів Бундесверу, 35 з них - під час боїв чи нападів. Місія коштувала Німеччині понад 12 мільярдів євро. Місія в Афганістані - найдовша закордонна місіія в історії для Бундесверу.

Нагадаємо, що 14 травня президент США Джо Байден заявив, що від 1 травня цього року США розпочнуть остаточне виведення свого військового контингенту з Афганістану, яке має завершитися до 11 вересня. У травні введення своїх контингентів почали й інші країни, що брали участь в операції НАТО "Рішуча підтримка".