Міністерка оборони ФРН закинула Путіну провокації

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) в середу, 14 квітня, закинула Росії цілеспрямовані провокації в конфлікті на сході України, повідомляє агентство dpa.

"У мене враження, що російська сторона робить усе можливе, щоби спровокувати реакцію. І ми разом з Україною не хочемо бути втягнутими в цю гру", - заявила вона в ефірі телеканалу ARD перед відеоконференцією міністрів оборони та закордонних справ країн-членів НАТО, на якій обговорюватимуть загострення ситуації на Донбасі та майбутнє місії Альянсу в Афганістані.

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Крамп-Карренбауер відзначила стриману реакцію України на дії Росії. "Досі Україна реагувала дуже-дуже розсудливо. І так будемо робити і ми в НАТО", - сказала міністерка. На її думку, Путін лише очікує кроку України до НАТО, щоб використати це як привід для подальших дій.

"У наших інтересах не допустити подальшої ескалації цього конфлікту", - наголосила Крамп-Карренбауер.

На питання щодо військової допомоги для України міністерка відповіла, що Німеччина вже бере участь, зокрема, в підготовці українських військових та надає матеріали. "Це питання окремих країн-членів, а не НАТО як Альянсу", - вважає вона.

Загострення на Донбасі

Як повідомлялося, останніми тижнями в зоні конфлікту на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню. Також зросли бойові втрати серед українських військовослужбоців.

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Окрім того, занепокоєння міжнародної спільноти викликає зосередження російських військ поблизу кордону з Україною. У Вашингтоні, Брюсселі та Берліні вимагають від Москви пояснень та сприяння деескалації.

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