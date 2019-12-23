Газ в обмін на поведінку: у ФРН пропонують умови для "Північного потоку-2"

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) запропонувала узалежнити можливе використання газопроводу "Північний потік-2", у разі завершення його будівництва, "від поведінки Росії". Таку ідею очільниця німецького оборонного відомства озвучила у вівторок, 13 квітня, під час візиту до Берліна міністра оборони США Ллойда Остіна. При цьому Крамп-Карренбауер зауважила, що "можна також ставити собі питання" і про мораторій на добудову практично завершеного газогону.

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Міністр оборони США натомість зазначив, що США відкрито виступають проти введення в дію "Північного потоку-2". "Однак ми не допустимо, щоб ця тема стояла на шляху масштабних відносин, які є у нас з Німеччиною", - зазначив Остін, цитує інформагенція AFP.

Дражлива тема у відносинах США та Німеччини

Тема добудови "Північного потоку-2" є однією з найбільш дражливих у німецько-американських відносинах. Вашингтон намагається зупинити добудову газогону шляхом санкцій щодо залучених до проєкту компаній. Ухвалені Конгресом ще за президента Дональда Трампа обмежувальні заходи призвели до виходу із проєкту багатьох європейських підрядників. У підсумку введення газопроводу в експлуатацію відкладають, а Москва обіцяє добудувати "Північний потік-2" своїми силами. Не змінилося у Вашингтоні ставлення до газогону і зі зміною адміністрації.

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Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу. У протидії Вашингтона добудові газопроводу у Берліні також вбачають лобістські зусилля з просування продажу американського скрапленого газу. Утім, на тлі спрямованих проти Заходу дій Москви заяви щодо необхідності призупинити реалізацію проєкту лунали останніми роками також і від німецьких політиків, що належать до партій урядової коаліції.