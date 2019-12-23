 Газ в обмін на поведінку: у ФРН пропонують умови для ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Газ в обмін на поведінку: у ФРН пропонують умови для "Північного потоку-2"

Міністерка оборони Німеччини запропонувала прив'язати можливе використання газопроводу "Північний потік-2" до поведінки Росії.

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) запропонувала узалежнити можливе використання газопроводу "Північний потік-2", у разі завершення його будівництва, "від поведінки Росії". Таку ідею очільниця німецького оборонного відомства озвучила у вівторок, 13 квітня, під час візиту до Берліна міністра оборони США Ллойда Остіна. При цьому Крамп-Карренбауер зауважила, що "можна також ставити собі питання" і про мораторій на добудову практично завершеного газогону.

Читайте також: Коментар: Вікно можливостей для "Північного потоку-2" зачиняється

Міністр оборони США натомість зазначив, що США відкрито виступають проти введення в дію "Північного потоку-2". "Однак ми не допустимо, щоб ця тема стояла на шляху масштабних відносин, які є у нас з Німеччиною", - зазначив Остін, цитує інформагенція AFP.

Дражлива тема у відносинах США та Німеччини

Тема добудови "Північного потоку-2" є однією з найбільш дражливих у німецько-американських відносинах. Вашингтон намагається зупинити добудову газогону шляхом санкцій щодо залучених до проєкту компаній. Ухвалені Конгресом ще за президента Дональда Трампа обмежувальні заходи призвели до виходу із проєкту багатьох європейських підрядників. У підсумку введення газопроводу в експлуатацію відкладають, а Москва обіцяє добудувати "Північний потік-2" своїми силами. Не змінилося у Вашингтоні ставлення до газогону і зі зміною адміністрації.

Читайте також: Коментар: Чи миритиметься Байден з газопроводом Путіна-"вбивці" до Німеччини

Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу. У протидії Вашингтона добудові газопроводу у Берліні також вбачають лобістські зусилля з просування продажу американського скрапленого газу. Утім, на тлі спрямованих проти Заходу дій Москви заяви щодо необхідності призупинити реалізацію проєкту лунали останніми роками також і від німецьких політиків, що належать до партій урядової коаліції.

Дивитись відео 20:30

Олена Зеркаль про транзит газу, "Північний потік-2" і водень для ГТС (19.02.2021)

Також за темою

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (відео) 23.12.2019

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Якою буде відповідь Німеччини?

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

Меркель наполягає на завершенні будівництва "Північного потоку-2" 01.07.2020

Нові плани Вашингтона щодо санкцій проти "Північного потоку-2" не відповідають правовим рамкам Німеччини, стверджує канцлерка Ангела Меркель. Берлін планує завершити цей "економічний проєкт, що має політичні наслідки".

Wolfgang Büchele

У ФРН застерегли, що санкції США проти "Північного потоку-2" вдарять по союзниках Вашингтона 07.08.2019

Представники німецького бізнесу сподіваються, що в США буде більше підтримки на користь трансатлантичної єдності та проти санкцій щодо європейських кампаній, які беруть участь у будівництві російського газогону.

Реклама

Докладно

Солдат української армії біля лінії розмежування в районі Донецька

Хроніка загострення конфлікту на Донбасі (фотогалерея)

Москва та Київ посилюють військову присутність у районі конфлікту. Й звинувачують одне одного в провокаціях.  

Brasilien Paraná | Wälder | Abholzung

Незаконна вирубка дерев у Києві: як перевірити? (відео)

Весняні зрізання та санітарні чистки дерев в Києві викликають занепокоєння небайдужих українців.  