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Ллойд Остін

Ллойд Остін - американський військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ллойд Остін".

Американський військовий Ллойд Остін - перший афроамериканець на посаді глави Пентагону. Цей пост він обійняв у січні 2021 року - після того, як президентом США став Джо Байден. Відставний генерал Ллойд Остін раніше очолював Центральне командування збройних сил США в Іраку і Афганістані. Він також був першим чорним військовим, який керував Центральним командуванням Сполучених Штатів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Історична зустріч у Рамштайні країн-партнерів України

"Історична" зустріч у Рамштайні країн-партнерів України 27.04.2022

На зустрічі на військовій базі США в німецькому Рамштайні сформувалася нова проукраїнська коаліція: 40 країн домовилися координувати військову допомогу Києву для відбиття російської агресії.
Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву

Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву 26.04.2022

Аактуальні оборонні потреби України союзники обговорюватимуть раз на місяць, повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

США: Партнери України зібрали п'ять мільярдів доларів військової допомоги

США: Партнери України зібрали п'ять мільярдів доларів військової допомоги 26.04.2022

На базі армії США у німецькому Рамштайні 40 міністрів оборони країн НАТО та запрошених держав обговорюють надання допомоги Україні у війні з Росією.

Блінкен: Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху (25.04.2022) 25.04.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяли Києву додаткову військову допомогу у розмірі 322 млн доларів.

США пообіцяли Києву нову військову допомогу

США пообіцяли Києву нову військову допомогу 25.04.2022

Київ отримає 322 мільйони доларів на закупівлю озброєнь, пообіцяли дерсекретар США Блінкен та міністр оборони США Остін. Вони також повідомили, що американські дипломати поступово повертатимуться до Києва.

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз 26.03.2022

У столиці Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, які покинули країну черз війну, розпочату Росією. Після зустрічі з ними він назвав президента РФ Володимира Путіна різником.
Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні

Міністр оборони США: Росія готова завдати удару по Україні 19.02.2022

Російські підрозділи на кордонах з Україною розгортаються, щоб розпочати атаку проти сусідньої країни, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
США та Великобританія виводять військових інструкторів із України

США та Великобританія виводять військових інструкторів із України 12.02.2022

Глава Пентагону віддав наказ вивести з України 160 військових інструкторів з Нацгвардії Флориди. Втім про зміну намірів США підтримувати збройні сили України не йдеться, наголосив він.
США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ

США відправить ще 3000 десантників до Польщі - ЗМІ 12.02.2022

Пентагон направить ще 3000 військових до Польщі, розповіли джерела Reuters та CNN. США перекидає також винищувачі F-16 із Німеччини до Румунії.
США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси

США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси 09.12.2021

Останні елементи безпекового пакета на 60 мільйонів доларів Києву передадуть цього тижня, заявили в Пентагоні. Зброю Україна може використовувати на власний розсуд, але тільки з метою самооборони, підкреслили у США
США готові надавати допомогу Україні - глава Пентагону

США готові надавати допомогу Україні - глава Пентагону 05.12.2021

Очільник Пентагону Ллойд Остін знову підтвердив готовність Сполучених Штатів надавати Україні підтримку. Він також зазначив, що є простір для дипломатії.

Міністри оборони України і США єдині в оцінці загроз з боку РФ - Резніков

Міністри оборони України і США єдині в оцінці загроз з боку РФ - Резніков 19.11.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з американським колегою у Вашингтоні заявив, що Україна та США однаково оцінюють ризики й загрози з боку Росії.

НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН

НАТО має визначитись щодо загроз з боку Росії - міністерка оборони ФРН 21.10.2021

Відносини з Росією "найгірші з часів "холодної війни", вважають у НАТО. Стратегію стримування РФ міністри оборони держав-членів Альянсу обговорять 21-22 жовтня на зустрічі в Брюсселі.

Росія погрожує заходами у відповідь у разі вступу України до НАТО

Росія погрожує "заходами у відповідь" у разі вступу України до НАТО 21.10.2021

У російському МЗС обіцяють не втручатися у перемовини Києва щодо вступу до НАТО, але лякають наслідками. Відносини між Москвою і Альянсом останнім часом суттєво погіршилися.
Глава Пентагону запевнив Київ у непохитній підтримці

Глава Пентагону запевнив Київ у "непохитній підтримці" 19.10.2021

Реалізація стратегічного оборонного партнерства, протидія агресії РФ на Донбасі й у Чорному морі, сприяння досягненню Україною критеріїв вступу в НАТО були головними темами візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва.
Міністр оборони США: Росія не може блокувати вступ України в НАТО

Міністр оборони США: Росія не може блокувати вступ України в НАТО 19.10.2021

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на праві України самостійно визначати зовнішню політику, зокрема й щодо потенційного вступу в НАТО. Він запевнив Україну в підтримці в конфлікті з Росією
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