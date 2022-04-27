Ллойд Остін - американський військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ллойд Остін".

Американський військовий Ллойд Остін - перший афроамериканець на посаді глави Пентагону. Цей пост він обійняв у січні 2021 року - після того, як президентом США став Джо Байден. Відставний генерал Ллойд Остін раніше очолював Центральне командування збройних сил США в Іраку і Афганістані. Він також був першим чорним військовим, який керував Центральним командуванням Сполучених Штатів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.