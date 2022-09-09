США та ФРН пообіцяли в Рамштайні допомогу Україні

"Обличчя війни" в Україні змінюється, наголосив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі у Рамштайні. "І місія цієї контактної групи теж", - додав глава Пентагону.

І справді - з початку війни ситуація змінилася, адже українським військам вдалося зупинити російський вал масованого артилерійського вогню на Півдні та Сході, а вже цього тижня, їм, схоже, таки вдасться відвоювати кількасот квадратних кілометрів окупованої військами РФ території на сході Харківщини.

США та їхнім союзникам необхідно "знову оживити свою оборонну промисловість", закликав Остін на зустрічі. Йдеться як про "задоволення першочергових потреб України, так і наших потреб". Це може означати лише одне - Україна має отримати ще більше західної зброї та військового спорядження.

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Тобто йдеться не про ту практику в недавньому минулому, коли ще весною союзники України намагалися допомогти їй поставками старих радянських танків та іншої бойової техніки із запасів армій східноєвропейських країн НАТО. Очевидно, що йдеться про інтеграцію України до стандартів західної оборонної промисловості. Щоправда, хоч Київ уже не перший місяць просить про надання йому насамперед ракет ATACMS до систем HIMARS та M270 з радіусом ураження 300 кілометрів, але поки що адміністрація Джо Байдена на це не йде, побоюючись можливого використання Києвом таких ракет для ударів по цілях у глибині російської території.

Війна на виснаження замість "бліцкригу"

Варто зауважити, що ті обережні оптимістичні повідомлення про перебіг війни на Сході та Півдні України не завжди просто підтвердити незалежною стороною. Київ запровадив заборону на публікацію новин про наступ українських сил, що розпочався у перших числах вересня. Зараз не час називати звільнені села та населені пункти, наголосив президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх щоденних відеозвернень. І все ж цього тижня у соціальних мережах з'являється дедалі більше відеороликів про успіхи українських сил та звільнення тих чи інших населених пунктів.

Українські військові на Харківщині Фото: kyodo/dpa/picture alliance

Такі відео- й фотоматеріали підтверджують оцінки міжнародних оглядачів, зокрема експертів аналітичного центру European Council of Foreign Relations (ECFR), згідно з якими "український контрнаступ" не буде "бліцкригом" - для цього країні потрібно значно більше зброї, пишуть Маргарита Хвостова та Дмитро Кривошеєв у публікації, присвяченій зустрічі у Рамштайні. За словами авторів публікації, мета такого підходу полягає в тому, щоб ще більше вимотати російські сили за допомогою артилерійського обстрілу та ударах по російських базах і логістичній інфраструктурі, а подекуди й діями власних військ.

Не масштабний контрнаступ

"Це - не масштабний контрнаступ, а обмежені дії, що, перш за все, спрямовані на можливе використання на свою користь слабких місць у російських позиціях", - прокоментував німецький експерт з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange) в інтерв'ю DW. Ланґе був радником колишньої міністерки оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) в останньому уряді Анґели Меркель (Angela Merkel).

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"Місцевість на півдні України дуже рівнинна, - констатує Ланґе, - видимість напрочуд добра на дуже далекі відстані, що робить будь-яке пересування піхоти вкрай небезпечним. Для великих контратак і військових успіхів на півдні України потрібно більше бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також бойових танків".

Український Давид чинить опір російському Голіафу

Ланґе згадує насамперед такі ББМ, як німецькі Marder, які Україна просить у німців ще з весни. Досі безуспішно. "Творити мир за допомогою німецької зброї" - наполягає Ланґе, стаття якого під такою назвою була опублікована у німецькому журналі Internationale Politik. Він наголошує, що внаслідок російських ракетних обстрілів невійськових цілей в Україні й далі гинуть мирні жителі.

Уздовж 2500-кілометрової лінії фронту українським збройним силам, очевидно, вдається обмежувати свої втрати внаслідок значної обачності. "Сучасна концепція децентралізованого керівництва українськими збройними силами з тактикою перенесення рішень на місця та великою свободою дій для командирів перевершує в обороні жорсткий ієрархічний російський стиль керівництва радянського штибу", - пише Ланґе. Це пояснює відносний успіх України проти Росії, котрі в військовому плані те саме, що Давид і Голіаф. Останній фактично перевищує першого лише масою військової техніки, пояснює фахівець.

Третій етап війни

Цю ефективність підтверджує й той факт, що під час вторгнення російських військ, що розпочалося 24 лютого, мобільним українським підрозділам, деякі з яких пересувалися на мотоциклах і були озброєні сучасними протитанковими комплексами Javelin, вдалося відбити навалу загарбників на північ від Києва. Відступивши звідти та низки інших українських регіонів, Росія зосередилася на Сході та Півдні України.

У липні українська армія почала завдавати росіянам дедалі дошкульніших втрат насамперед за допомогою 20 американських реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS та самохідних гаубиць PzH 2000, поставлених Нідерландами та Німеччиною. Відтоді в росіян постійно вибухають склади боєприпасів та інші бази забезпечення. Очевидно, що ще однією складовою такого успіху стала інформація від супутникової розвідки США та розвіддані від українських партизанів, які діють у тилу ворога.

Системи HIMARS (на фото) вкупі з іншою західною технікою вже змінили перебіг бойових дій Фото: File Photo/PAVLO NAROZHNYY/REUTERS

Україна визнала, що обстріляла бази росіян у Криму

Напередодні зустрічі Контактної групи щодо України на американській базі в Рамштайні головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний пояснив, як Україна може зрештою відбити напад Росії. Поки що, визнав Валерій Залужний у матеріалі для українського державного інформагентства "Укрінформ", Росія може "безкарно" дістати своїми ракетами до будь-якого куточка України. Особливо з боку Чорного моря, зокрема з Кримського півострова, анексованого Росією у 2014 році.

Валерій Залужний Фото: Ukraine President's Office/Zumapress/picture alliance

Залужний підтвердив, що вибухи на російській авіабазі Саки та на різних складах боєприпасів та залізничних вузлах у Криму сталися внаслідок дій українських сил. Фотографії російських кримських відпочивальників, які рятуються втечею з пляжів, облетіли весь світ. Той факт, що українці могли атакувати так далеко вглиб "території, контрольованої Росією", здивував багатьох західних оглядачів.

Військовий "центр тяжіння" Росії

У своєму матеріалі про очікування від конференції в Рамштайні Залужний пояснює, що є найголовнішим для нього - і цитує при цьому прусського військового теоретика Клаузевіца. Вирішальним є розуміння того, де розташований "центр тяжіння" противника, і той, хто вцілить у нього, переможе. Здатність Росії "безкарно" завдавати точкових ударів по цілях на всю глибину території України - саме це має розглядатися як "центр тяжіння" ЗС РФ з військової точки зору. Його необхідно "розхитати", тому що "доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками", переконаний Залужний.

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Тільки за умови вирівнювання балансу по досяжності засобів ураження і, таким чином, "розхитування "центру тяжіння" противника можна говорити про перелом в ході війни", виснував головнокомандувач Збройних сил України.