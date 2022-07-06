HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час

Російські війська за останній період здійснили низку наступальних операцій на Донбасі, змусивши українські сили відступити, зокрема, із Сєвєродонецька та Лисичанська. Проте вже останніми днями українська армія, застосовуючи новітні західні далекобійні системи, очевидно, намагається переломити тренд останніх тижнів. Президент України Володимир Зеленський днями заявив про "дуже відчутні удари по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів". "Це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії", - сказав він. Про те, що Україна демонструє серію успішних артилерійських операцій, пишуть і західні оглядачі.

Коли наприкінці травня у Білому домі оголосили про намір поставити Україні перші чотири із загалом вісьмох запланованих реактивних систем залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), багато військових оглядачів прогнозували, що це матиме негайний ефект на хід бойових дій. Перші установки HIMARS, згідно з даними ЗМІ, ЗСУ отримали в останні дні червня. І вже невдовзі українські військові продемонстрували відео їхньої оперативної роботи на фронті.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) у Філадельфії Роб Лі твердить, що HIMARS відіграли важливу роль у витісненні російських сил зі стратегічного острова Зміїний у Чорному морі, захопленого РФ у перші дні війни.

Крім того, поширені в соціальних мережах фото-, відео- та інші свідчення та дані українських військових вказують на те, що останніми днями українська армія використовувала ці нові озброєння для цілої низки успішних високоточних атак проти російських логістичних цілей на окупованих територіях у Мелітополі, Сватовому, Ізюмі, Перевальську, Стаханові та на низці інших напрямків. Зокрема, 4 липня було завдано потужних ударів по збройних складах у Донецьку та Сніжному.

"Ми спостерігаємо за тим, як Україна використовує HIMARS, і бачимо, що вони мають значний успіх у їхньому застосуванні", - сказала на початку липня під час брифінгу у Пентагоні чільна військова чиновниця США і назвала це "позитивною зміною".

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Технічні характеристики

Як пояснює у своїй статті коментатор з питань національної безпеки журналу Forbes Лорен Томпсон, HIMARS був розроблений для ураження тактичних цілей як об'єкти ППО, артилерійські цілі та склади амуніції. Кожна з керованих ракет несе боєголовку вагою у близько 90 кілограмів. Іншою важливою характеристикою HIMARS є висока мобільність, на що вказує вже сама назва установки. Це дає змогу розмістити її, вразити конкретні цілі, а відтак швидко залишити місцевість ще до того, як противник міг би визначити точне місце запуску ракет.

Максимальний діапазон ураження надісланих Україні систем становить приблизно 70 кілометрів. Системи більшої дальності у Вашингтоні постачати Україні поки що відмовляються. Але навіть надані системи, перші розробки яких з'явилися у 1970-их, завдяки високій точності та мобільності становлять серйозну загрозу для російських об'єктів забезпечення армійського угруповання, насамперед складів з боєприпасами. "Вони здатні випускати шість ракет одночасно, за 16 секунд готові до оперативної дії, можуть вистрілити, помчати і уціліти. Це саме той тип озброєнь, який знадобиться українцям, щоби стримати і перемогти росіян найближчими місяцями", - сказав в інтерв'ю Sky News аналітик з питань оборони та розвідки Форбс МакКензі з McKenzie Intelligence Services у Лондоні.

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Що далі?

HIMARS - не єдині потужні реактивні системи залпового вогню, обіцяні Україні західними партнерами. Франція надала Україні щонайменше 12 самохідних артилерійських систем CAESAR. Крім того, посилити українську артилерію на фронті найближчим часом мають загалом 18 систем M270 MLRS, які надсилають Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Норвегія.

Військові оглядачі наголошують, що відкритим питанням залишається те, скільки саме таких систем потребує Україна, і скільки західні партнери готові ще поставити. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович оцінював їхню мінімально необхідну для потреб фронту кількість у 60. Для порівняння: у 2017 році уряд сусідньої з Україною Румунії - країни НАТО - запросив у США придбання 54 систем HIMARS та 81 системи GMLRS, свідчать документи Агентства зі співробітництва у сфері оборонної безпеки США. Згідно з даними останнього звіту "Військовий баланс 2022" Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), на балансі армії і флоту США зараз перебувають загалом 635 систем HIMARS та M270, виробництвом яких займається корпорація Lockheed Martin на заводі у штаті Арканзас. У Великобританії, за цими ж даними, 35 MLRS.

Тим часом, за оцінками оглядача з питань військової техніки журналу Forbes Дейвіда Ейкса, поки точність українських атак по цілях російської армії зростає завдяки щойно отриманим західним системам, точність російських ударів останніми днями, навпаки, невпинно знижується. Ейкс зазначає, що у росіян вичерпується арсенал сучасних ракет, а ідентичних до HIMARS за технічними характеристиками мобільних систем російська армія не має. "Дедалі частіше бомбардувальники російських ВПС запускають (по території України. - Ред.) старі й неточні ракети, які не влучають у ціль так само часто, як і влучають", - пише аналітик.

Загалом оглядачі очікують, що наступні тижні можуть стати визначальними для зміни тренду на полі бою на користь України, особливо якщо ЗСУ надалі нарощуватиме інтенсивність знищення російської військової логістики і складів з боєприпасами. "Використання (систем - Ред.) вже почалося, але потрібні місяці для закріплення", - коментує Форбс МакКензі.

Схожу оцінку висловлює і військовий аналітик Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні Джек Вотлінг. На його думку, знищувати російські склади має сенс. "Адже для застосування артилерії без складів боєприпасів їм не обійтися. Наступними тижнями ми побачимо, чи це працює", - цитує аналітика The Daily Express.

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