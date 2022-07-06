 HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час

У перші дні після надходження РСЗВ HIMARS українська армія звітує про успішні удари по логістичних об'єктах РФ на окупованих територіях. Наступні кілька тижнів можуть стати переломними для ходу боїв, вважають оглядачі.

HIMARS під час тренувань (архівне фото)

HIMARS під час тренувань (архівне фото)

Російські війська за останній період здійснили низку наступальних операцій на Донбасі, змусивши українські сили відступити, зокрема, із Сєвєродонецька та Лисичанська. Проте вже останніми днями українська армія, застосовуючи новітні західні далекобійні системи, очевидно, намагається переломити тренд останніх тижнів. Президент України Володимир Зеленський днями заявив про "дуже відчутні удари по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів". "Це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії", - сказав він. Про те, що Україна демонструє серію успішних артилерійських операцій, пишуть і західні оглядачі.

Коли наприкінці травня у Білому домі оголосили про намір поставити Україні перші чотири із загалом вісьмох запланованих реактивних систем залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), багато військових оглядачів прогнозували, що це матиме негайний ефект на хід бойових дій. Перші установки HIMARS, згідно з даними ЗМІ, ЗСУ отримали в останні дні червня. І вже невдовзі українські військові продемонстрували відео їхньої оперативної роботи на фронті.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) у Філадельфії Роб Лі твердить, що HIMARS відіграли важливу роль у витісненні російських сил зі стратегічного острова Зміїний у Чорному морі, захопленого РФ у перші дні війни.

Крім того, поширені в соціальних мережах фото-, відео- та інші свідчення та дані українських військових вказують на те, що останніми днями українська армія використовувала ці нові озброєння для цілої низки успішних високоточних атак проти російських логістичних цілей на окупованих територіях у Мелітополі, Сватовому, Ізюмі, Перевальську, Стаханові та на низці інших напрямків. Зокрема, 4 липня було завдано потужних ударів по збройних складах у Донецьку та Сніжному.

"Ми спостерігаємо за тим, як Україна використовує HIMARS, і бачимо, що вони мають значний успіх у їхньому застосуванні", - сказала на початку липня під час брифінгу у Пентагоні чільна військова чиновниця США і назвала це "позитивною зміною".

Читайте також: У США готуються навчати українських артилеристів

Технічні характеристики

Як пояснює у своїй статті коментатор з питань національної безпеки журналу Forbes Лорен Томпсон, HIMARS був розроблений для ураження тактичних цілей як об'єкти ППО, артилерійські цілі та склади амуніції. Кожна з керованих ракет несе боєголовку вагою у близько 90 кілограмів. Іншою важливою характеристикою HIMARS є висока мобільність, на що вказує вже сама назва установки. Це дає змогу розмістити її, вразити конкретні цілі, а відтак швидко залишити місцевість ще до того, як противник міг би визначити точне місце запуску ракет.

Максимальний діапазон ураження надісланих Україні систем становить приблизно 70 кілометрів. Системи більшої дальності у Вашингтоні постачати Україні поки що відмовляються. Але навіть надані системи, перші розробки яких з'явилися у 1970-их, завдяки високій точності та мобільності становлять серйозну загрозу для російських об'єктів забезпечення армійського угруповання, насамперед складів з боєприпасами. "Вони здатні випускати шість ракет одночасно, за 16 секунд готові до оперативної дії, можуть вистрілити, помчати і уціліти. Це саме той тип озброєнь, який знадобиться українцям, щоби стримати і перемогти росіян найближчими місяцями", - сказав в інтерв'ю Sky News аналітик з питань оборони та розвідки Форбс МакКензі з McKenzie Intelligence Services у Лондоні.

Читайте також: Генерал армії США: HIMARS для України - це лише початок

Що далі?

HIMARS - не єдині потужні реактивні системи залпового вогню, обіцяні Україні західними партнерами. Франція надала Україні щонайменше 12 самохідних артилерійських систем CAESAR. Крім того, посилити українську артилерію на фронті найближчим часом мають загалом 18 систем M270 MLRS, які надсилають Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Норвегія.

Військові оглядачі наголошують, що відкритим питанням залишається те, скільки саме таких систем потребує Україна, і скільки західні партнери готові ще поставити. Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович оцінював їхню мінімально необхідну для потреб фронту кількість у 60. Для порівняння: у 2017 році уряд сусідньої з Україною Румунії - країни НАТО - запросив у США придбання 54 систем HIMARS та 81 системи GMLRS, свідчать документи Агентства зі співробітництва у сфері оборонної безпеки США. Згідно з даними останнього звіту "Військовий баланс 2022" Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), на балансі армії і флоту США зараз перебувають загалом 635 систем HIMARS та M270, виробництвом яких займається корпорація Lockheed Martin на заводі у штаті Арканзас. У Великобританії, за цими ж даними, 35 MLRS.

Тим часом, за оцінками оглядача з питань військової техніки журналу Forbes Дейвіда Ейкса, поки точність українських атак по цілях російської армії зростає завдяки щойно отриманим західним системам, точність російських ударів останніми днями, навпаки, невпинно знижується. Ейкс зазначає, що у росіян вичерпується арсенал сучасних ракет, а ідентичних до HIMARS за технічними характеристиками мобільних систем російська армія не має. "Дедалі частіше бомбардувальники російських ВПС запускають (по території України. - Ред.) старі й неточні ракети, які не влучають у ціль так само часто, як і влучають", - пише аналітик.

Загалом оглядачі очікують, що наступні тижні можуть стати визначальними для зміни тренду на полі бою на користь України, особливо якщо ЗСУ надалі нарощуватиме інтенсивність знищення російської військової логістики і складів з боєприпасами. "Використання (систем - Ред.) вже почалося, але потрібні місяці для закріплення", - коментує Форбс МакКензі.

Схожу оцінку висловлює і військовий аналітик Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні Джек Вотлінг. На його думку, знищувати російські склади має сенс. "Адже для застосування артилерії без складів боєприпасів їм не обійтися. Наступними тижнями ми побачимо, чи це працює", - цитує аналітика The Daily Express.

Дивитись відео 06:46

Відступ з Лисичанська: що далі? Західні експерти про битву за Донбас (06.07.2022)

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


 

DW.COM

Вашингтонський експерт про MLRS для України: Це повністю змінило б хід боїв

Україна терміново просить США передати ракетні системи великої дальності. Однак Вашингтон з рішенням не поспішає. У чому їхні переваги і чому їх так боїться Москва, про це DW розпитала військового оглядача Кріса Осборна.  

Також за темою

Handout file photo dated Januart 8, 2019 of U.S. Soldiers assigned to the 65th Field Artillery Brigade, and soldiers from the Kuwait Land Forces fire their High Mobility Artillery Rocket Systems (U.S.) and BM-30 Smerch rocket systems (Kuwait) during a joint live-fire exercise. Joe Biden has announced the US will send advanced missile systems to Ukraine. The new weapon is the Himars multiple launch rocket system, or MLRS: a mobile unit that can simultaneously launch multiple precision-guided missiles. Both Ukraine and Russia already operate MLRS, but Himars has superior range and precision. U.S. Army photo by Sgt. James Lefty Larimer via ABACAPRESS.COM

Зеленський про успіхи на фронті: Західна зброя запрацювала потужно 06.07.2022

133-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 6 липня.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a working session of G7 leaders via video link, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 27, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Зеленський: Відновлення України потрібно просто зараз 04.07.2022

131-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 4 липня.

4.3.2020, Grafenwöhr, Deutschland, A US soldier sits at a Multiple Launch Rocket System (MLRS) during the demonstration of the reload procedures after an artillery live fire event by the US Army Europe's 41st Field Artillery Brigade at the military training area in Grafenwoehr, southern Germany, on March 4, 2020. - The 41st Field Artillery Brigade plans, prepares, executes and assesses operations to provide US Army Europe with long-range precision strike capabilities. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

Вашингтонський експерт про MLRS для України: Це повністю змінило б хід боїв 30.05.2022

Україна терміново просить США передати ракетні системи великої дальності. Однак Вашингтон з рішенням не поспішає. У чому їхні переваги і чому їх так боїться Москва, про це DW розпитала військового оглядача Кріса Осборна.

Реклама

Докладно

HIMARS під час тренувань (архівне фото)

Оглядачі про HIMARS на фронті

Наступні кілька тижнів можуть стати переломними для ходу боїв, вважають оглядачі.  

Видобуток нафти

Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?  