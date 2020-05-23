Великобританія планує дати Україні ракетні системи M270

Великобританія планує поставити в Україну американські реактивні системи залпового вогню M270 MLRS, схожі за характеристиками до високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які Києву передасть Вашингтон. Про це в ніч на четвер, 2 червня, повідомило йдеться CNN із посиланням на заяву британського міністра оборони Бена Воллеса.

За його словами, цей крок був "тісно скоординований" з рішенням США надати Україні HIMARS.

Раніше про це повідомило Politico з посиланням на джерела. За словами співрозмовника редакції, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорював це питання з президентом США Джо Байденом вранці 1 червня, а зранку 2 червня розмова на цю ж тему пройде між британською міністеркою закордонних справ Ліз Трасс і американським державним секретарем Ентоні Блінкеном. "За правилами, що регулюють експорт озброєнь, США мають офіційно схвалити цей крок, проте адміністрація Байдена майже напевно погодить його", - написало видання.

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Порівняння M270 MLRS і HIMARS

M270 MLRS і HIMARS мають схожі можливості, але HIMARS - легша версія, що пересувається на колісному шасі зі швидкістю більше 80 кілометрів на годину. Як пояснює Politico, використовуючи їх, можна відкрити вогонь і сховатися до виявлення безпілотниками противника. M270 MLRS пересувається на гусеницях, тобто вона повільніша. Але при цьому HIMARS може одночасно запускати шість ракет, а M270 MLRS - дванадцять.

Ракети установки M270 можуть вражати цілі на відстані близько 80 кілометрів. HIMARS можуть стріляти на сотні кілометрів, але боєприпаси для дальньої стрільби поставлятися в Україну не будуть. Чотири установки, які нададуть Україні, будуть оснащені боєприпасами з дальністю стрільби до 80 кілометрів.

Дальність польоту ракет була каменем спотикання в обговореннях через побоювання, що надання Києву ракет, здатних завдавати ударів по території РФ, може спровокувати російського президента Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що зброя великої дальності не буде використовуватися для нападу на Росію.

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