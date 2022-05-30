США не надаватимуть Україні РСЗВ великої дальності - Байден

Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну ракетні системи, що можуть завдавати ударів по території Росії, заявив у понеділок, 30 травня, президент США Джо Байден. "Ми не збираємося відправляти в Україну ракетні системи, що можуть завдати удару по Росії", - сказав Байден журналістам, цитує інформагенція AFP.

Минулого тижня низка американських ЗМІ повідомляли про плани Вашингтона відправити до Києва реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) великої дальності. Київ неодноразово прохав Вашингтон з початку війни Росії проти України надати Україні далекобійні системи залпового вогню - насамперед M270 MLRS та HIMARS. Приміром, нещодавно радник президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що маючи такі системи, Україна могла б "повернути росіян за залізну завісу".

Натомість у Москві раніше називали можливі постачання американських РСЗВ Україні перетинанням "червоної межі" та обіцяли "дати відповідь" у разі надання таких комплексів Києву.

Могли б кардинально змінити ситуацію

Тим часом чимало західних військових експертів вважають, що наявність таких систем у ЗСУ могла б істотно змінити ситуацію на полі бою. Приміром, керівник приватного вашингтонського Центру військової модернізації Warrior Maven Кріс Осборн розповів у інтерв'ю DW, що якби Україна мала б такі системи у своєму розпорядженні, то можна було б "негайно зупинити або знизити інтенсивність вбивчого залпового вогню" росіян.