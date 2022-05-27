Джонсон: Переговори з Путіним - це як говорити з крокодилом, що їсть вашу ногу

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон констатує, що російська армія демонструє повільний, але відчутний прогрес у своєму наступі на Донбасі.

"Я боюся, що Путін, великою ціною для себе та для російських військових, продовжує прогризати землю на Донбасі", - сказав Джонсон у п'ятницю, 27 травня, в інтерв'ю Bloomberg TV.

Британський прем'єр додав: "Путін продовжує робити поступовий, повільний, але, боюся, відчутний прогрес, і тому абсолютно життєво необхідно, щоб ми продовжували військово підтримувати українців".

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Джонсон - за надання Україні РСЗВ великої дальності

У цьому зв'язку він закликав розширити поставки сучасного озброєння Києву, включаючи реактивні системи залпового вогню, які могли би вражати цілі на набагато більшій дальності. За його словами, РСЗВ "дозволять українцям захистити себе від дуже жорстокої російської артилерії, і це те, до чого світ має прагнути".

Джонсон також висловив сумніви у доцільності ведення переговорів України з РФ. "Як ви можете мати справу з крокодилом, коли він саме у процесі поїдання вашої лівої ноги? Які переговори? Це те, що робить Путін", - зауважив він, додавши, що "цьому хлопцю взагалі не можна довіряти".

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що США "схиляються" до того, щоби поставити Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), про які просить Київ.

Американські системи великої дальності можуть запускати ракети на сотні кілометрів - набагато далі, ніж будь-яка з тих, яку має на озброєнні Україна, зазначає CNN. США протягом кількох тижнів відмовляли Києву в поставках цих систем, побоюючись, що Україна може використовувати їх для атак на території Росії. Про рішення можуть оголосити вже цього тижня, стверджують джерела телеканалу.