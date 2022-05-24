На Дніпропетровщині десятки жертв через удар РФ по казармі Нацгвардії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 26 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями п'ятниці, 27 травня (час київський).

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Протягом двох днів майже 800 тисяч українців взяли участь в опитуванні щодо вільного володіння вогнепальною зброєю, повідомили в міністерстві цифрової трансформації України. Взяти участь в опитуванні, яке ініціювало міністерство внутрішніх справ, можуть всі українці віком від 18 років у застосунку "Дія". Результати опитування мінцифри планує оголосити за п'ять днів.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за кордон виїхали 672 тисячі учнів та 26 тисяч учителів, повідомив український міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. "Усередині держави десь 87 тисяч учнів є у статусі тимчасово переміщених осіб, але вони продовжують навчання", - цитує урядовця державне інформагентство "Укрінформ". За словами Шкарлета, дистанційна освіта багато в чому дозволила зберегти право на освіту школярів та право на працю педагогів. Він також зазначив, що під час війни перевірки якості освіти не проводилися, але з 1 вересня планується оцінка ситуації.

КМІС: Щонайменше 85 відсотків громадян поділяють проукраїнську позицію

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Левова частка жителів України не сприймає російські наративи, які стосуються війни РФ проти України, і поділяє проукраїнську позицію. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), результати якого оприлюднили в п'ятницю.

Соціологи виділили вісім пар тверджень, які описують різні аспекти війни Росії проти України. У кожній парі одне з тверджень відповідало проросійській позиції, інше - проукраїнській. "У семи з восьми випадків не менше 85 відсотків респондентів стверджували, що поділяють саме проукраїнську позицію. У цих же парах не більше восьми-дев'яти відсотків дотримувалися проросійської інтерпретації. Утім, хоча вісім-дев'ять відсотків можуть видаватися невеликим числом, але насправді в абсолютному вимірі це близько двох мільйонів громадян України", - зазначають у КМІС.

Зокрема, 93 відсотки переконані, що в Україні немає утисків російськомовного населення, протилежної думки дотримується п'ять відсотків. З тим, що Україна має власну довгу історію становлення та державності, згодні 97 відсотків респондентів, і лише два відсотки вважають, що Україна - штучна держава, створена радянською владою у ХХ-му столітті. 89 відсотків опитаних відповіли, що не вірять у російський наратив про те, що при владі в Україні перебувають "нацисти", а вісім відсотків - поділяють це твердження. Відносно найбільша частка опитаних - 17 відсотків - погодилася з тим, що переважна більшість жителів Донбасу дійсно щиро прагнуть незалежності чи приєднання до Росії, натомість 73 відсотки вважають, що переважна більшість жителів Донбасу прагнуть залишатися частиною України.

На Дніпропетровщині десятки жертв через удар РФ по казармі Нацгвардії

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Росія вранці в п'ятницю нанесла удар по полігону Національної гвардії України, внаслідок чого є десятки жертв серед військових. Про це в ефірі телеканалу ДніпроTV повідомив керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан. "Трапилась трагедія. Був приліт ракети, "Іскандера", на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль. Близько десятка. Близько 30-35 поранені", - поранені. За його словами, російська армія випустила з Ростовської області РФ три ракети, дві з яких не влучили в ціль, а одна потрапила в казарму.

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Місто Лиман на Донеччині здебільшого контролюють російські окупанти, натомість українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", - сказав він "Громадському".

Кириленко також розповів, що обстріли тривають вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Війська РФ завдають ракетних та авіаційних ударів і по містах, відносно віддалених від лінії фронту - це Бахмут, Покровськ і Краматорськ.

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Росія оголосила персонами нон грата п'ятьох співробітників посольства Хорватії в Москві, повідомили в п'ятницю в міністерстві закордонних справ РФ. Як заявили в російському МЗС, послу Хорватії в Москві Томиславу Цару висловили "рішучий протест у зв'язку з безпідставними спробами влади Хорватії покласти на Росію провину за воєнні злочини в Україні та наданням хорватською стороною військової допомоги неонацистському київському режиму". В квітні Хорватія розпорядилася вислати з країни 24 співробітників посольства Росії через війну РФ проти України.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон констатує, що російська армія демонструє повільний, але відчутний прогрес у своєму наступі на Донбасі. "Я боюся, що Путін, великою ціною для себе та для російських військових, продовжує прогризати землю на Донбасі", - сказав Джонсон в інтерв'ю Bloomberg TV. За його словами, Путін "продовжує робити поступовий, повільний, але відчутний прогрес, і тому абсолютно життєво необхідно, продовжувати військово підтримувати українців".

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Відставний генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе (Hans-Lothar Domröse) вважає, що найближчими тижнями Україна не зможе повністю протистояти російському наступу на Донбасі. За його словами, армія РФ перевершує українські сили за чисельністю та "далекобійністю", тож українські сили здатні лише місцями уповільнити її просування. Проте, починаючи з осені, українці зможуть чинити більший опір, на його думку. В інтерв'ю телерадіокомпанії MDR Домрезе зазначив, що приблизно через пів року в Україні з'явиться набагато більше західних систем озброєння, а українські солдати будуть набагато краще навчені як поводитися з ними. До цього українським Збройним силам доведеться приймати на себе важкі удари, хоча час грає на руку Україні, "якщо вона протримається", вважає він.

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Втрати особового складу російської армії з початку війни проти України становлять близько 29750 осіб, що на 150 більше, ніж добу тому. Про це в п'ятницю повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Також, за даними генштабу, армія РФ втратила 1322 танки (+7 одиниць за добу), 3246 бойових броньованих машин (+11), 623 артилерійські системи (+6), 201 реактивну систему залпового вогню, 206 літаків, 170 гелікоптерів та 13 кораблів.

Апеляційний суд дозволив США конфіскувати яхту, яку пов'язують з олігархом РФ

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Апеляційний суд Фіджі підтвердив право США конфіскувати суперяхту Amadea, яка, за даними Вашингтона, належить російському олігарху Сулейману Керімову, що перебуває під санкціями США.

Amadea

На початку травня суд на Фіджі дозволив конфіскувати яхту, втім, представник компанії, якій формально належить розкішне 106-метрове судно, вартістю 325 мільйонів доларів, подав апеляцію, мотивуючи тим, що суд не мав юрисдикції для ухвалення такого вердикту.

Тепер, після рішення апеляційного суду, справу має розглянути верховний суд Фіджі, адже позивач вже заявив про свій намір звернутися до найвищого суду країни.

Читайте детальніше: Апеляційний суд Фіджі дозволив конфіскувати яхту, яку пов'язують з Керімовим

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, із початку розв'язаної Росією війни 241 дитина загинула та понад 438 поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. 26 травня внаслідок російських обстрілів Харкова загинув п'ятимісячний хлопчик. Напередодні повідомлялося про 240 загиблих та 436 поранених українських дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській області - 15. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Організація Об'єднаних Націй підтвердила інформацію про загибель щонайменше 3998 мирних жителів від початку війни, розв'язаної в Україні Росією, та поранення не менше 4693. Проте насправді, як зазначає ООН, цифри, ймовірно, набагато вищі.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу від російських снарядів загинули четверо жителів Сєвєродонецька та один Комишувахи. "Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня", - написав Гайдай у Telegram.

Напередодні керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив в ефірі національного телемарафону, що з міста продовжується евакуація цивільних жителів, попри небезпечний маршрут та можливі обстріли. Зокрема, протягом останньої доби до Лисичанська вдалося вивезти 12 жителів. За його словами, процес евакуації організувати дуже складно через повністю відсутній зв'язок. За інформацією міської влади, у місті досі залишаться 12-13 тисяч цивільних. Стрюк також повідомив, що 85-90 відсотків житлових будинків Сєвєродонецька мають ушкодження внаслідок обстрілів, з них 60 відсотків будинків потребуватимуть капітального відновлення.

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У військовій розвідці Великобританії підтверджують, що РФ останнім часом розконсервувала застарілі танки Т-62. "В останні дні Росія, ймовірно, перемістила 50-річні танки Т-62 з глибинного зберігання до зони відповідальності південного угруповання військ. Вірогідно, танки Т-62 будуть особливо вразливими до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює брак в Росії сучасного, готового до бою озброєння", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Також у розвідці зазначають, що російські війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а останнім часом захопили кілька населених пунктів на північний захід від Попасної. Попри наступ військ РФ у цьому районі, українські сили зберігають контроль над великою кількістю секторів оборони, не даючи Росії встановити повний контроль над Донбасом, зазначають у британській розвідці.

++08.58++

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram про нові обстріли області з боку російських військ: "Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей". Більш детальну інформацію про те, які населені пункти та об'єкти обстріляли, він не надав.

++08.32++

За даними джерел італійського видання Corriere Della Sera, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий "політичний, економічний та військовий союз", який буде альтернативою Європейському Союзу, та об'єднає країни, незадоволені політикою ЄС і діями Німеччини у відповідь на військову агресію Росії.

++08.03++

Іранський міністр торгівлі та промисловості Сеєд Резу Фатемі Амін повідомив про узгодження бартерних угод із Росією, за якими Іран може постачати автозапчастини та газові турбіни в обмін на продукцію металургії, передає місцеве видання PressTV.

Генштаб: Війська РФ намагаються закріпитись в Лимані

++07.37++

Російські війська за підтримки артилерії намагаються закріпитись у населеному пункті Лиман Донецької області, йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська. Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил", - повідомляє генштаб. На Слов'янському напрямку війська РФ відновили наступ, продовжують обстріли українських позицій.

На Слобожанському напрямку російська армія здійснює підготовку особового складу для доукомплектування підрозділів, проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування ЗСУ. На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області, посилили своє угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів та збільшили кількість обстрілів українських військ.

++07.20++

Винищувач Повітряних сил Збройних Сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області 26 травня, повідомляє в ранковому зведенні генеральний штаб. Ще одну крилату ракету знищили на Донбасі. Також на Донецькому та Луганському напрямках знищили російський вертоліт Ка-52, безпілотник типу "Орлан-10", танк і п'ять артилерійських систем. За минулу добу ЗСУ відбили там там 12 атак РФ.

++06.15++

Західні країни розглядають ідею дозволити російським олігархам "відкупитися" від санкцій в обмін на передачу їхніх грошей на відновлення України, пише AP з посиланням на джерела. За даними агенції, з такою ініціативою виступила заступниця прем'єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі представників країн "Великої сімки". Фріланд порушила це питання ніби після того, як обговорила його з російськими олігархами, пише агенція. Київ знає про це обговорення, розповіло джерело AP. За його словами, Захід зацікавлений у тому, щоб "видні російські олігархи відмежувалися від Путіна" і водночас забезпечували фінансування України. Джерело AP підкреслило, що наразі ідеться тільки про ідею і жодних рішень не ухвалено.

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++05.40++

За три місяці війни російські війська, незважаючи на сильну перевагу за чисельністю, досягли лише помірного прогресу, заявиввисокопосадовець міноборони США. Після провалу спроби захопити Київ, російська армія намагається відрізати від решти України весь регіон Донбасу, але поки що не досягла великого прогресу, стверджує представник Пентагону. "Бої важкі, а зміна місцевості та цілей означає зміну тактики ведення бою, що призводить до збільшення важливості далекого вогню, - кажуть у Пентагоні. - Російські війська, як і раніше, роблять це досить доктринально: спочатку використовують артилерію, а потім рухають підрозділи - тільки після того, як вважають, що досить розм'якшили оборону супротивника. Чисельна перевага на їхньому боці, і тому, гадаю, ми продовжимо спостерігати цей повзучий прогрес", - констатує він.

"Ми не бачимо великої кількості новаторських підходів до захоплення цілей, російські війська роблять все те ж, що й раніше, на відміну від українських, які винесли уроки за час битв", - каже представник Пентагону, який вказує, що Росія тепер використовує "більше дрібні підрозділи", перед якими ставляться "дрібніші завдання".

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Дивитись відео 06:45 Чому армії Росії не перемогти українців? (24.05.2022)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз ніхто не може передбачити, як скоро закінчиться війна Росії з Україною, і тому треба бути готовими, що вона може тривати ще довго. "Ми повинні бути готові до тривалого шляху. Тому я закликаю союзників надавати підтримку, а також бути готовими робити це протягом тривалого часу і мати достатньо спорядження для цього. Тому що це дедалі більше війна на виснаження", - наголосив Столтенберг у інтерв'ю грецькому порталу Capital.gr.

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++04.30++

У Німеччині українці, які рятуються від війни, вочевидь, мають високий інтерес до участі в інтеграційних курсах задля вивчення мови і культури ФРН. Так, за даними Відомства з питань міграції та біженців (BAMF), за останні тижні воно отримало понад 80 тисяч заявок на участь у курсах, пише видання Die Welt. "До нас звернулися освічені люди, які навчаються з ентузіазмом", - зазначив Беньямін Бекман (Benjamin Beckmann), керівник відділу інтеграційних курсів BAMF.

++03.50++

Російська армія від початку вторгнення в Україну втратила близько 1000 танків, повідомляють із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США Financial Times та CNN. За даними Вашингтона, Росія також втратила понад 30 винищувачів, 50 вертольотів та 350 артилерійських знарядь. Незважаючи на це, за словами представника Пентагону, у Росії залишилося багато можливостей для атаки.

У США виключають зняття санкцій з РФ в обмін на деблокаду портів для експорту зерна з України

++03.30++

Як повідомляє Білий дім, на даний час не проводяться переговори щодо послаблення санкційного тиску на Росію задля уможливлення Москвою експорту зерна.

Путін говорив щодо такої можливості з італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі. Кремль при цьому дав чітко зрозуміти, що можливість експорту зерна є, однак вона буде використана, якщо Захід зніме накладені санкції.

Читайте детальніше: У Білому домі виключили зняття санкцій з РФ в обмін на зерно

++02.50++

США попередили Україну, що якщо вона завдасть ударів по території Росії, це загрожує ескалацією воєнного конфлікту, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела. Агенція стверджує, що діалог Вашингтона та Києва на цю тему "носить дуже делікатний характер" і спрямований на те, щоб досягти "загального розуміння ризику ескалації".

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США можуть поставити Україні реактивні системи залпового вогню

США "схиляються" до того, щоб поставити Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), про які просить Київ, повідомляє CNN із посиланням на джерела. На думку української влади, американські РСЗВ можуть "змінити правила гри". Американські системи великої дальності можуть запускати ракети на сотні кілометрів - набагато далі, ніж будь-яка з тих, яку має на озброєнні Україна, зазначає CNN.

США протягом кількох тижнів відмовляли Києву у поставках цих систем, побоюючись, що Україна може використовувати їх для атак на території Росії. Альтернативою може стати постачання ракетних систем меншої дальності, пише CNN. Про рішення може бути оголошено вже цього тижня, стверджують джерела телеканалу.

Мельник: У військовому плані Берлін кинув Україну

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Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у відсутності лідерства та нехтуванні інтересами України після його виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. "У військовому відношенні Берлін просто кинув Україну", - сказав Мельник в інтерв'ю виданню Bild. Насамперед це стосується питання постачання Україні важкого озброєння, наголосив посол. За його словами, Київ сподівався почути, "які конкретні кроки зробить коаліція, щоб надати нам масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну", але цього не сталося.

Читайте детальніше: Посол України в Німеччині: У військовому плані Берлін покинув Київ

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В адміністрації США вважають, що рішення не оновлювати ліцензії, які дозволяють транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов'язаннями міністерства фінансів РФ і Банку Росії, не вплине на світову економіку, повідомила на брифінгу представниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, це рішення призведе до того, що "Росія, ймовірно, не зможе виконувати зобов'язання і зіткнеться з дефолтом". Проте, зауважила Жан-П'єр, "вплив на світову економіку і, зокрема, на економіку США у разі дефолту Росії виявиться мінімальним".

++01.35++

Популярний співак Томас Андерс пояснив відмову від проведення концертів у Росії у березні. "Я не хочу і не можу виставляти мій компас цінностей на те, чи не відлякую я фанатів", - цитує Андерса Neue Osnabrücker Zeitung. "І якщо є ображені, то вже як є. Не хочу бути зарозумілим, але це їм доведеться з цим жити", - додав Андерс.

++01.05++

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що "за неперевіреними даними" Україна втратила контроль над містом Лиман у Краматорському районі Донецької області. "Це ще потрібно перевірити", - сказав Арестович в інтерв'ю каналу "Фейгін LIVE". Раніше в щоденному зведенні Генштаб України повідомив, що російські війська "зосередили сили на вогневій поразці" українських частин на південь і на південний схід від Лимана.

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Угорщина потребуватиме до чотирьох років, щоб відмовитись від російської нафти, пише Reuters з посиланням на джерело. Глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуля заявив агенції, що для реструктуризації постачань країні потрібна фінансова допомога. У короткостроковій перспективі модернізація нафтопереробних заводів та розширення трубопроводу, яким нафта надходитиме з Хорватії, коштуватиме приблизно 750 мільйонів євро, пише Reuters. У довгостроковій перспективі реструктуризація може коштувати 18 мільярдів євро.

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Відправлення західними країнами Україні озброєнь, які зможуть завдавати ударів по території Росії, стане кроком до неприйнятної ескалації, вважає російська влада. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RT Arabic заявив, що Москва застерігає Захід найсерйознішим чином від такого розвитку подій.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що катастрофічне розгортання подій в Україні можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. "Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - додав Зеленський у відеозверненні.

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Адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо вирішення проблеми заблокованого в українських портах зерна, заявив представник Пентагону Джон Кірбі. При цьому він наголосив, що "немає жодних планів використати збройні сили Сполучених Штатів, військові джерела чи активи для надання допомоги у переміщенні зерна за межі України".

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