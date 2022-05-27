США можуть поставити Україні реактивні системи залпового вогню

США "схиляються" до того, щоб поставити Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), про які просить Київ, повідомляєCNN із посиланням на джерела.

На думку української влади, американські РСЗВ можуть "змінити правила гри". Американські системи великої дальності можуть запускати ракети на сотні кілометрів - набагато далі, ніж будь-яка з тих, яку має на озброєнні Україна, зазначає CNN.

США протягом кількох тижнів відмовляли Києву у поставках цих систем, побоюючись, що Україна може використовувати їх для атак на території Росії. Альтернативою може стати постачання ракетних систем меншої дальності, пише CNN. Про рішення може бути оголошено вже цього тижня, стверджують джерела телеканалу.

США попереджають Київ

Водночас, як пише Reuters з посиланням на джерела, США попередили Україну, що якщо вона завдасть ударів по території Росії, це загрожує ескалацією воєнного конфлікту. Агенція стверджує, що діалог Вашингтона та Києва на цю тему "носить дуже делікатний характер" і спрямований на те, щоб досягти "загального розуміння ризику ескалації".

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При цьому Сполучені Штати, не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї. Однак у Вашингтоні прагнуть "досягти спільного розуміння небезпеки ескалації".

"У нас є занепокоєння щодо ескалації, але ми досі не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв'язувати руки (українцям)", - на умовах анонімності каже американський військовий.

Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон та Київ мають спільне "розуміння" щодо використання надійних методів зброї, наданих Заходом. "Поки ми були на одному боці у розумінні цих порогів", - зазначив чиновник.

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Нагадаємо, як вважає російська влада, надання західними країнами Україні озброєнь, які зможуть завдавати ударів по території Росії, стане кроком до неприйнятної ескалації. Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу RT Arabic заявив, що Москва застерігає Захід найсерйознішим чином від такого розвитку подій.