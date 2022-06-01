США дадуть Україні реактивні системи HIMARS середньої дальності - ЗМІ

Сполучені Штати нададуть Україні "сучасніші ракетні системи", які "дозволять з більшою точністю вражати ключові цілі на полі бою в Україні", заявив американський президент Джо Байден у гостьовій статті для газети The New York Times, опублікованій в ніч на середу, 1 червня.

При цьому, за словами Байдена, США не заохочуватимуть і не дозволять Україні "завдавати ударів за межами своїх кордонів".

У той же день американський телеканал CNN повідомив із посиланням на анонімного високопосадовця Білого дому, що США направлять Україні пересувні ракетні установки HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.), що використовують високоточні боєприпаси з дальністю стрільби до 80 кілометрів. Теоретично, вони можуть вражати цілі на відстані сотні кілометрів, але боєприпаси для дальньої стрільби поставлятися в Україну не будуть.

HIMARS стануть частиною нового траншу військової допомоги Україні на суму 700 мільйонів доларів, що включає також гелікоптери, протитанкові системи Javelin, тактичні транспортні засоби та інше. Про узгодження нового пакету допомоги двоє американських чиновників повідомили американській газеті The Washington Post.

Американська компанія CBS News пише, що офіційне оголошення про ці поставки озброєнь очікується пізніше в середу.

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РФ стурбована можливістю поставок РСЗВ Україні

26 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що постачання країнами Заходу зброї, здатної досягти російської території, стало б "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Посол РФ у Вашингтоні Олексій Антонов також висловив занепокоєння можливістю постачання Україні далекобійних РСЗВ із США: "Є ризик, що таку зброю розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з'явиться можливість завдавати ударів російських містах".

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що зброя великої дальності буде використовуватися лише в Україні, а не для нападу на Росію. "Я знаю, що деякі люди в Сполучених Штатах кажуть, або люди в Білому домі кажуть, що ми можемо використовувати її для нападу на Росію: дивіться, ми не плануємо нападати на Росію. Нас не цікавить Російська Федерація, ми не воюємо на їхній території", - наголосив він в інтерв'ю американському виданню Newsmax, опублікованому в ніч на середу.