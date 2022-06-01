 Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2022

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Новини

Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових - Зеленський

Президент України назвав щоденні втрати армії на фронті та наголосив на необхідності поставок зброї великої дальності.

Володимир Зеленський під час візиту на передову на Харківщині 29 травня

Володимир Зеленський під час візиту на передову на Харківщині 29 травня

Щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців, а ще близько 500 отримують поранення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація дуже складна. Ми втрачаємо 60-100 солдатів на день, як вбитих у бою, та близько 500 людей, як поранених у бою", - заявив він в інтерв'ю американському виданню Newsmax,  опублікованому ввечері 31 травня. За його словами, найскладніша ситуація - на сході України, на півдні Донецької та Луганської областей.

Українська влада офіційно не звітує про втрати Збройних сил України, поки триває війна. Однак у середині квітня Зеленський розказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що з початку повномасштабного російського вторгнення загинули від 2,5 до 3 тисяч військових, а ще близько 10 тисяч українських військових отримали поранення.

Водночас генеральний штаб Збройних сил України щодня заявляє про понад 100 загиблих російських солдат. Загальна кількість оголошених українською стороною втрат російської армії перевищила 30 тисяч солдатів.

Україні потрібна зброя великої дальності

Також в інтерв'ю Newsmax Зеленський наголосив на необхідності отримання від партнерів зброї великої дальності. При цьому він пообіцяв, що така зброя буде використовуватися лише в Україні, а не для нападу на Росію. "Я знаю, що деякі люди в Сполучених Штатах кажуть, або люди в Білому домі кажуть, що ми можемо використовувати її для нападу на Росію: дивіться, ми не плануємо нападати на Росію. Нас не цікавить Російська Федерація, ми не воюємо на їхній території", - наголосив він. 

Переговори без ультиматумів

Зеленський також вкотре запевнив, що Україна не готова поступатись своїми територіями. Переговори ж, за його словами, не мають успіху, оскільки російська сторона висуває лише ультиматуми. "Якщо все в ультиматумах і "ви повинні поступитися третиною своєї території, ми залишимо вас у спокої і залишимо в живих", то це не те, про що ми можемо домовитися", - сказав він. 

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